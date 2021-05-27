Бобровский приедет тащить сборную России на ЧМ! Он успеет сыграть уже в четвертьфинале

Сегодня вечером пришла новость с пометкой молния. Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский, чей клуб уступил в плей-офф НХЛ «Тампе» (2-4 в серии), присоединится к сборной России и сыграет на чемпионате мира. Сообщается, что вратарь прилетит в Ригу 29 мая.

Таким образом, заявка сборной России будет заполнена полностью, а тремя вратарями на турнире станут Александр Самонов, Иван Бочаров и Сергей Бобровский. Иван Федотов будет досматривать мировое первенство с трибун.

Напомним, если игрок приезжает в расположение сборной после 16 мая, то он должен три дня находиться на карантине в номере отеля и каждый день сдавать тест на коронавирус. После прохождения трёхдневного карантина хоккеист может приступить к тренировкам. Затем в течение трёх дней его ждёт ежедневное тестирование на COVID. Только на седьмой день, в случае шести отрицательных тестов, спортсмена допустят к матчам.

Исходя из математических подсчётов несложно понять, что после обязательного карантина голкипер сможет сыграть за сборную России уже в четвертьфинале турнира. К последнему матчу группового этапа с Беларусью, увы, Бобровский согласно регламенту турнира подготовиться не успеет.

С приездом Бобровского шансы россиян на золотые медали чемпионата мира резко увеличатся. Да, Сергею надо пройти акклиматизацию, прочувствовать новую площадку, влиться в коллектив, но не будем забывать, что Боб – большой профессионал. Он приедет тащить национальную команду. Да, сезон во «Флориде» получился для россиянина далеко не лучшим в карьере, но опыта хоккеисту точно не занимать. Это очень крутое усиление для сборной.

Что думают о приезде в сборную России Сергея Бобровского хоккейные эксперты?

«Приезд Бобровского нецелесообразный, ему ещё нужно отсидеть на карантине. Не вижу смысла. Самонов нормально отыгрывает групповой этап, к нему какие могут быть вопросы?

Я считаю, что в бой нужно идти с теми, кто был вначале. Перед первой игрой», — критически высказался чемпион мира Андрей Николишин.

«Приезд Бобровского – хорошая новость. Но всё определит его игра и результат команды. Оправдан ли вызов, раз он будет играть только с 1/4? Этот вопрос мы зададим тренерскому штабу. По фамилии – это хорошо, а что будет в итоге – пока неизвестно», — двукратный чемпион мира Борис Михайлов настроен более позитивно.

«Если Сергея пригласили, то всё целесообразно, он хороший голкипер. К финалу как раз будет готов. Бобровского берут как раз под то, чтобы показать максимальный результат.

Мне нравится, как Самонов проводит групповой этап. Видно, что парню не хватает немного опыта, но играет неплохо. Приезд Бобровского не ударит по нему морально, у вратарей другая психология. Уверен, Саша всё понимает», — заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Хочется пожелать Сергею Бобровскому удачно добраться до столицы Латвии и сыграть так, как один из лучших вратарей мира умеет это делать. Без нервов, усталости, с огромным желанием и самоотдачей. В свою очередь Александру Самонову важно не расстраиваться, не опускать рук и достойно доиграть групповой этап.

Тренерскому штабу надо максимальным образом настроить Самонова и поработать с ним в психологическом плане. Все сейчас работают для достижения одной цели.