Первый седьмой матч плей-офф в карьере Капризова! Выбьет ли «Миннесота» «Вегас»? LIVE

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию седьмого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Миннесотой Уайлд». Встреча начнётся 29 мая в 04:00 мск, здесь вас ждут самые яркие моменты матча — голы, сейвы, хиты — в общем, ничего не упустим.

Пристальное внимание приковано к звёздному новичку «дикарей» Кириллу Капризову. Для него это первый плей-офф в карьере НХЛ — и сразу же первый седьмой матч, так что сегодня ночью на льду «Ти-Мобайл Арены» будет жарко. В первых шести матчах россиянин набрал 2 (1+1) очка, а его дебютный гол в плей-офф сравнял счёт в пятой игре и помог «Миннесоте» перевернуть ход встречи.

Ни в одной паре первого раунда в этом году нет такого ожесточённого противостояния, как здесь, — остальные команды, вышедшие во второй раунд, управились максимум за шесть игр. «Миннесота» взяла первую встречу, но затем проиграла три подряд мощным «золотым рыцарям». Только для того, чтобы совершить камбэк и сравнять счёт в серии! Сегодня ночью победитель пройдёт дальше, проигравший поедет домой.