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Седьмой матч «Вегас» — «Миннесота», видео, голы, онлайн-трансляция 29 мая 2021

Первый седьмой матч плей-офф в карьере Капризова! Выбьет ли «Миннесота» «Вегас»? LIVE
Лев Лукин
Онлайн. 7-й матч «Вегас» — «Миннесота» в ПО НХЛ.
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Один из главных матчей первого раунда Кубка Стэнли.

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию седьмого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Миннесотой Уайлд». Встреча начнётся 29 мая в 04:00 мск, здесь вас ждут самые яркие моменты матча — голы, сейвы, хиты — в общем, ничего не упустим.

Первый гол Капризова в плей-офф НХЛ! Зарядил точно в «девятку» без шансов для вратаря Первый гол Капризова в плей-офф НХЛ! Зарядил точно в «девятку» без шансов для вратаря

Пристальное внимание приковано к звёздному новичку «дикарей» Кириллу Капризову. Для него это первый плей-офф в карьере НХЛ — и сразу же первый седьмой матч, так что сегодня ночью на льду «Ти-Мобайл Арены» будет жарко. В первых шести матчах россиянин набрал 2 (1+1) очка, а его дебютный гол в плей-офф сравнял счёт в пятой игре и помог «Миннесоте» перевернуть ход встречи.

Ни в одной паре первого раунда в этом году нет такого ожесточённого противостояния, как здесь, — остальные команды, вышедшие во второй раунд, управились максимум за шесть игр. «Миннесота» взяла первую встречу, но затем проиграла три подряд мощным «золотым рыцарям». Только для того, чтобы совершить камбэк и сравнять счёт в серии! Сегодня ночью победитель пройдёт дальше, проигравший поедет домой.

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