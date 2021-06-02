Канада выжила, чтобы выбить Россию с ЧМ? Наши не могут обыграть «кленовых» уже 10 лет!

Вечером заключительного игрового дня на ЧМ-2021 активно муссировалась тема возможного «распила» очков сборными Германии и Латвии с целью выкинуть с турнира канадцев. Но мне именно в такой расклад верилось с трудом. Ничья в основное время между этими командами была вполне реальна, но вряд ли бы она стала результатом какой-то предварительной договорённости. У немцев и латвийцев не было совершенно никакой выгоды рисковать результатом и намеренно не играть на победу, которая гарантированно выводила триумфатора в четвертьфинал, ради того, чтобы сделать больно Канаде.

Ну кто бы дал команду играть своим парням по сценарию? Канадский наставник Латвии Боб Хартли? Смешно и глупо. Убеждён, что и Германия, и Латвия во время матча думали только о своих турнирных перспективах, а возможная ничья была бы следствием равной спортивной борьбы двух схожих по уровню команд.

Но Германия выиграла в основное время, не дав кому-либо повода раздуть скандал на ровном месте. Благодаря этому результату, Канада выжила на худшем для себя за многие-многие годы турнире. Но для чего? Уж не для того ли, чтобы выбить в четвертьфинале гораздо более благополучную Россию?

Конечно, я надеюсь, что этого не произойдёт. Но нельзя спорить с тем, что Канада на первой же стадии плей-офф — это самый неприятный сюрприз, который мог произойти с победителем группового этапа. Да, «кленовые листья» на этом турнире — не настоящие. Это очень молодая и совсем не грозная команда, сумевшая в «предвариловке» обыграть только Норвегию, Казахстан и Италию. Всем серьёзным сборным канадцы проиграли и стали худшей по рейтингу командой в плей-офф ЧМ.

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Но всё же… Четвертьфинал чемпионата мира — это всего лишь одна игра, в которой может произойти что угодно. Эти канадцы не внушают ужас, там нет больших мастеров, и они не выскочат, как гориллы из клетки. Но там есть честолюбивые парни, которые хотят доказать всем, кто критиковал их в начале турнира, что они не зря приехали в Ригу и не случайно вышли в плей-офф. К тому же, в соперниках Россия — вечный раздражитель для любого канадского хоккеиста ещё с юного возраста.

Более того, у Канады весьма удобная позиция аутсайдера четвертьфинала. На них объективно никто не ставит, а на родине, кажется, вообще слабо интересуются этим уникальным чемпионатом мира. В случае поражения «кленовых» не будет встречать толпа разъярённых фанатов в аэропорту, им вряд ли устроят разнос в местной прессе. Другими словами, Канаде нечего терять, на неё никто не давит, и она этим опасна. У наших парней такой расслабленности нет и в помине, страна заждалась больших побед.

Я верю в сборную России и считаю, что тот хоккей, который она показывает на этом ЧМ, способен привести её к золоту. Однако я не удивлюсь преображению вялых на групповом этапе канадцев и, соответственно, не удивлюсь любому исходу четвертьфинала. Всего одна игра без права на ошибку — как бы нашим парням не «перегореть» от осознания ответственности. У нас ведь на ЧМ тоже не самая опытная команда.

Но понятно, что России всеми правдами и неправдами пора уже обыграть Канаду на взрослом ЧМ. 10 долгих лет мы не видели наших побед над «кленовыми» на крупных международных турнирах! Последний успех случился аж в четвертьфинале ЧМ-2011. Помните тот великий гол Кайгородова?

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С тех пор — четыре поражения на ЧМ и Кубке мира. Этот гештальт пора закрывать, и более удобного случая, чем на рижском турнире, придумать сложно.

Надеюсь, что сборная России сыграет в четвертьфинале в свой хоккей: аккуратный, правильный, методичный. Надеюсь, что если настанет тяжёлый момент в матче, то снова сработает фирменная тренерская чуйка Брагина. Надеюсь, что в четвертьфинале в воротах сыграет Самонов, поймавший нужную «химию» с полевыми партнёрами, а если всё-таки выйдет Бобровский, то сразу же включится в игру и будет готов тащить с листа.

И ещё надеюсь, что сенсации на этом ЧМ уже закончились. Всё-таки, учитывая весь контекст, победа Канады над Россией в завтрашнем четвертьфинале будет расцениваться именно так.