Россия на ЧМ играет незрелищно, зато очень правильно. Такой хоккей приведёт её к золоту?

Сборная России по хоккею на ЧМ-2021 приближается к концу группового этапа. В пяти прошедших матчах у наших парней четыре победы, в турнирной таблице мы занимаем второе место, уступая только словакам из-за результата личной встречи. Стоит отметить, что у нашей команды лучшая разница забитых/пропущенных шайб на турнире (+11), по количеству голов (19 шайб) мы незначительно уступаем только Германии (20) и Казахстану (21), при этом у последних сыграно на один матч больше. Надёжность обороны на мировом форуме у нас также третья (8 голов) — меньше пропущенным шайбам огорчались только финны и американцы (по 6).

Вся эта поверхностная статистика подтверждает общее впечатление от выступления России на ЧМ: в рамках этого турнира наша сборная смотрится убедительно и по праву может считаться одним из его главных фаворитов. Это приятное и несколько неожиданное впечатление, так как перед началом форума расклад был несколько иной.

Впрочем, плей-офф ЧМ (от попадания в который Россию отделяет лишь теория вероятности) — вещь весьма специфическая. Всего по одному матчу на каждой стадии, и в каждом из них может случиться всё, что угодно. Особенно на этом сумасшедшем рижском турнире, где Канада и Швеция рискуют не выйти из группы, словаки лидируют в своей восьмёрке, а Казахстан спокойно идёт к выполнению сенсационной задачи. Поэтому смотреть надо не на цифры, а на хоккей, который показывает наша сборная, чтобы понимать, чего от неё можно ждать в матчах на вылет.

Будем честными: игра сборной России в столице Латвии — не самое увлекательное и красивое зрелище. В ней больше труда и работы, чем искусства и кайфа; больше осторожности и аккуратности, чем смелости, креатива и авантюры. Но, извините — это хоккей Валерия Брагина! Он, разумеется, не плохой, но и не идеальный, и я вполне допускаю, что кого-то он вгоняет в сон. Он идёт в разрез с официальной идеологией руководителей ФХР, недавно заболевших «советским хоккеем», не стыкуется с тем, во что играла молодёжка Ларионова и юниорская сборная Лещёва. Однако у него даже больше шансов принести России результат. И это самое важное, потому что за последние семь лет на чемпионатах мира у национальной сборной было всё, кроме него. Ну, не будем же мы считать бесконечные бронзовые медали серьёзным достижением для турниров, где за золото реально бьются 4-5 команд?

Российские любители хоккея не первый год знают Брагина и вряд ли сейчас чему-то удивляются, глядя на игру первой сборной. Тягучий, нервный, местами невероятно осторожный хоккей, в котором главное не созидание, а разрушение. Наша сборная не форсирует события, не выходит из раздевалки сминать соперника, а методично, упорно пытается играть правильно, несколько даже академично, пробуя раскачать оппонента и, в конце концов, сломить его, заставить ошибиться. Если проводить аналогии с боксом, то эта команда никогда не ставит на быстрый нокаут, да и вообще предпочитает победы по очкам.

Не по такому сценарию на чемпионате мира прошли две встречи. Великобританию удалось сокрушить в первом периоде — ну так это была Великобритания! Да ещё с чехами получилась бодрая перестрелка, но это была первая игра турнира, где свежи эмоции хоккеистов, к тому же России удалось забить быстрый гол. Но, кстати, даже в той встрече наши, выходя трижды вперёд в счёте, не бежали добивать податливых, в общем-то, чехов, а уходили играть по результату. Получалось, правда, не очень, но в той игре нужно как раз сделать скидку на отсутствие должной «химии» между хоккеистами, которые впервые вышли в таком составе на лёд. А победный гол Григоренко — это брагинская классика чистой воды! Вдруг при равной и плотной игре два наших хоккеиста за счёт индивидуального мастерства соображают гол на последних секундах. Драма на ровном месте — всё как любит Валерий Николаевич!

Высочайший класс отдельных исполнителей — это тот фактор, который часто вытаскивал команды Брагина из сложных ситуаций. И этот ЧМ не становится исключением. Причём я не понимаю до конца, как это работает. Вот играет команда правильно, по тренерскому заданию, никто не рискует, не раскрывается, не делает лишних движений, а потом раз и «выстреливает» Григоренко или Толчинский. Почему вдруг хоккеисты в какой-то момент берут инициативу на себя? Или срабатывает какая-то тренерская чуйка у Брагина? Он ведь не такой простой, как кажется на пресс-конференциях, где из него ни слова, кроме банальщины, не вытянешь. Для взрослого ЧМ он новичок, но в плане работы с людьми разного характера ему опыта не занимать.

Короче говоря, у России есть ребята, которые могут решить эпизод, и это невероятно важное умение при системе игры нашей сборной. Это не только Григоренко и Толчинский, но и спящий пока Шалунов, и Барабанов, и Бурдасов, и Тарасенко. Вот очень жаль, что травму получил Окулов. Ему-то уж точно не занимать мастерства в моменте.

Другой серьёзный козырь России в Риге — это большинство. Этот компонент нас выручил и с чехами, и в двух последних матчах с датчанами и швейцарцами. В них наши натыкались на высочайшего уровня самоотдачу соперника, который никак не желал «плыть» под академичным давлением подопечных Брагина, и тут на помощь приходило большинство. Данию «сломал» Морозов, Швейцарию огорчил Бурдасов. Правда, швейцарцы затем эту шайбу отыграли, но вовремя включился фактор Толчинского.

На ЧМ-2021 Россия играет хорошо, правильно, пускай и неярко. Может, это и к лучшему в преддверии плей-офф, где любая ошибка может выкинуть из борьбы за золото, а наши как раз пока большую часть матчей только и делают, что учатся эти возможные ошибки минимизировать.

В терпении мы на этом турнире пока проиграли только словакам. Но в той игре у наших было совсем уж плохое движение, сказалась расслабленность, обусловленная и рутиной группового этапа, и тренировочной атмосферой на ЧМ. К тому же словаки настроились на игру очень серьёзно. Не оправдываю ребят, но могу их понять. И вряд ли подобная проблема повторится, потому что с характером у сборных Брагина всегда полный порядок, да и проходные матчи фактически закончились.

Нужно отметить хотя бы коротко и Александра Самонова. Он играет точно так же, как и вся сборная — неярко, но надёжно, пытаясь доказать всем, что приезд Сергея Бобровского ещё ничего не значит. Вратарский вопрос у сборной России пока не закрыт (об этом будем говорить только в плей-офф), но за последний рубеж, безусловно, уже не так тревожно, как перед стартом турнира.

Впереди у России заключительные матчи группового этапа со шведами и белорусами, а затем — главная часть турнира. Уже можно говорить, что наша команда системно готова к плей-офф, а в оставшихся играх «предвариловки» Брагину предстоит вписать в состав новичков и окончательно определится с игровыми сочетаниями.