Матчи 1/4 финала и сетка плей-офф чемпионата мира – 2021! LIVE

Регламент плей-офф
Четвертьфинал играется крест-накрест, а перед полуфиналом пройдёт перепосев команд на основе следующих критериев:
1) место в группе,
2) количество очков в группе,
3) разница заброшенных и пропущенных шайб в группе,
4) количество забитых голов в группе,
5) посев перед стартом турнира.
Команда с самым высоким посевом сыграет в полуфинале с командой с самым низким посевом, команды, занявшие второе и третье места, сыграют друг с другом.
Рейтинг команд после группового этапа
1. США
2. Россия
3. Финляндия
4. Швейцария
5. Чехия
6. Германия
7. Словакия
8. Канада
Возможная сетка плей-офф для России
Предлагаем вашему вниманию все существующие расклады для определения полуфинальных пар на ЧМ-2021.
1. Победили США, Россия, Финляндия и Швейцария.
США (1) – Швейцария (4), Россия (2) – Финляндия (3).
2. Победили США, Россия, Финляндия и Германия.
США (1) – Германия (6), Россия (2) – Финляндия (3).
3. Победили США, Россия, Чехия и Швейцария.
США (1) – Чехия (5), Россия (2) – Швейцария (4).
4. Победили США, Россия, Чехия и Германия.
США (1) – Германия (6), Россия (2) – Чехия (5).
5. Победили Словакия, Россия, Финляндия и Швейцария.
Россия (2) – Словакия (7), Финляндия (3) – Швейцария (4).
6. Победили Словакия, Россия, Финляндия и Германия.
Россия (2) – Словакия (7), Финляндия (3) – Германия (6).
7. Победили Словакия, Россия, Чехия и Швейцария.
Россия (2) – Словакия (7), Швейцария (4) – Чехия (5).
8. Победили Словакия, Россия, Чехия и Германия.
Россия (2) – Словакия (7), Чехия (5) – Германия (6).
Расписание матчей 1/4 финала
- 3 июня 2021
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15:36
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15:34
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15:24
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15:18
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15:12
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15:08
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15:00
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14:40
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14:20
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14:17
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14:12
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14:10
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13:58
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13:50
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13:33
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13:31
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13:16
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13:11
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12:42
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12:41
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12:30
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12:11
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12:10
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11:59
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11:49
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11:25
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11:20
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11:18
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11:05
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11:00
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10:51
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10:29
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10:07
-
10:05
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09:40