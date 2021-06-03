Главное, что нужно знать о четвертьфинальных матчах и возможных раскладах на 1/2 финала.

Матчи 1/4 финала и сетка плей-офф чемпионата мира – 2021! LIVE

Регламент плей-офф

Четвертьфинал играется крест-накрест, а перед полуфиналом пройдёт перепосев команд на основе следующих критериев:

1) место в группе,

2) количество очков в группе,

3) разница заброшенных и пропущенных шайб в группе,

4) количество забитых голов в группе,

5) посев перед стартом турнира.

Команда с самым высоким посевом сыграет в полуфинале с командой с самым низким посевом, команды, занявшие второе и третье места, сыграют друг с другом.

Рейтинг команд после группового этапа

1. США

2. Россия

3. Финляндия

4. Швейцария

5. Чехия

6. Германия

7. Словакия

8. Канада

Возможная сетка плей-офф для России

Предлагаем вашему вниманию все существующие расклады для определения полуфинальных пар на ЧМ-2021.

1. Победили США, Россия, Финляндия и Швейцария.

США (1) – Швейцария (4), Россия (2) – Финляндия (3).

2. Победили США, Россия, Финляндия и Германия.

США (1) – Германия (6), Россия (2) – Финляндия (3).

3. Победили США, Россия, Чехия и Швейцария.

США (1) – Чехия (5), Россия (2) – Швейцария (4).

4. Победили США, Россия, Чехия и Германия.

США (1) – Германия (6), Россия (2) – Чехия (5).

5. Победили Словакия, Россия, Финляндия и Швейцария.

Россия (2) – Словакия (7), Финляндия (3) – Швейцария (4).

6. Победили Словакия, Россия, Финляндия и Германия.

Россия (2) – Словакия (7), Финляндия (3) – Германия (6).

7. Победили Словакия, Россия, Чехия и Швейцария.

Россия (2) – Словакия (7), Швейцария (4) – Чехия (5).

8. Победили Словакия, Россия, Чехия и Германия.

Россия (2) – Словакия (7), Чехия (5) – Германия (6).

Расписание матчей 1/4 финала