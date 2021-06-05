«Кленовые» едва не вылетели после группового этапа, а теперь сразятся за золотые медали чемпионата мира в Латвии.

Как Россия могла проиграть «такой Канаде»? Спросите у США, а канадцы уже в финале ЧМ!

Чемпионат мира – 2021 в Латвии подходит к своему логическому завершению. Уже завтра определится победитель турнира, а сегодня оставшиеся в розыгрыше четыре команды должны были оспорить между собой право принять участие в решающем матче. При этом все сборные, дошедшие до полуфиналов, являются представителями одной группы. США, Финляндия, Германия и Канада встречались в предварительном раунде, и именно представитель этого квартета уедет домой с золотом.

В первом, раннем полуфинале отношения выясняли сборные США и Канады. В североамериканском дерби, прошедшем на групповом этапе, «звёздно-полосатые» оказались гораздо сильнее своих соперников, забросив пять шайб и пропустив лишь однажды. После той встречи сильнее стали разговоры о возможном невыходе «кленовых» в плей-офф. Канадцы действительно невнятно начали турнир, но набрали хороший ход.

Сегодня на лёд «Арены Рига» выходила уже совсем не та Канада, что провалилась две недели назад. Это была уже другая команда – уверенная в себе, по-спортивному наглая и голодная до новых побед. Именно ей было суждено открыть счёт уже через две минуты после стартового свистка. Подопечные Жерара Галлана большими силами выбежали в быструю атаку. Протащившему через половину площадки шайбу Шону Уокеру пробить Кэлвина Питерсена не удалось, но на добивании первым оказался Брэндон Пирри, и с его броском голкипер американцев уже ничего не смог поделать.

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Весь первый период проходил в атакующем ключе. Команды задали высокий темп, и каждая из них была одинаково близка к следующему голу. Однако к концу двадцатиминутки небольшое преимущество было на стороне подопечных Джека Капуано, что преобразовалось в результативное действие. После щелчка от синей линии в исполнении Кристиана Воланина шайба встретилась с клюшкой Колина Блэквелла, грамотно сыгравшего на пятачке ворот канадцев, и от неё заскочила в сетку.

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Во второй трети игры команды продолжили играть активно. Настырнее были «кленовые», и вскоре это отразилось на табло. Эндрю Манджапане получил шайбу за воротами, закрыл её корпусом и выкатил на располагавшегося у ворот Коннора Брауна. Тот протолкнул игровой снаряд между щитков Питерсена, а Манджапане добил её в ворота, успев опередить попытавшегося помешать защитника американцев.

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К слову, форвард «Калгари» является одной из причин преображения канадской сборной. Он дебютировал на турнире только в четвёртом матче, не успев принять участие в трёх стартовых играх, и с тех пор ни разу не покидал площадку без набранных очков. Именно его шайба принесла «кленовым» победу над сборной России в овертайме четвертьфинала.

Команды играли очень дисциплинированно, и любое удаление могло серьёзно повлиять на ход событий. Это едва не произошло в середине второго периода. Канадцы впервые заработали численное преимущество и даже реализовали его: сработала связка из «Анахайма» Комтуа – Хенрик. Однако Джек Капуано запросил видеоповтор, который показал, что при входе в зону один из игроков сборной Канады находился в положении вне игры. Естественно, что судьи, которые, кстати, представляли обе участвующие в матче страны, взятие ворот отменили.

Следующий гол канадцев отменить было уже невозможно. Команды молчали до перерыва, а уже меньше чем через минуту после выхода из раздевалок преимущество «кленовых» удвоилось. Американцы создали опасный момент у ворот Дарси Кемпера и едва не забили сами, но пропустили стремительную контратаку в исполнении всё тех же Брауна и Манджапане. Первый шикарной передачей вывел соотечественника один на один с вратарём, и тот изящно воспользовался предоставившейся возможностью.

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«Звёздно-полосатые» не были намерены сдаваться без боя и ответили спустя две минуты. Второй матч подряд забивает Александр Хмелевски, на этот раз расторопнее всех оказавшийся после сутолоки у ворот Кемпера.

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На какой-то момент игра успокоилась, но затишьем перед бурей это не стало. Американцы сняли вратаря за две минуты до конца основного времени, но их штурм не удался, а вот «кленовые» накрыли соперника в его же зоне и забросили в пустые ворота.

Сборная США присоединяется к России в клуб неожиданно уступивших канадцам. Теперь «такая Канада», которая приехала в Ригу с не самым сильным составом, выступит в финале, где встретится с победителем матча Финляндии и Германии.