«Варламов стоял на голове!» Русский вратарь спас 40 раз и снова «украл» игру у «Бостона»

Российский голкипер Семён Варламов весь сезон считался безоговорочным первым номером «Айлендерс», но старт плей-офф несколько неожиданно вывел в короли «рамки» «островитян» Илью Сорокина. Дебютант НХЛ выиграл все четыре встречи с «Питтсбургом» и сделал заявку на мини-революцию во вратарской бригаде клуба с Лонг-Айленда, однако второй раунд Кубка Стэнли вновь поднял акции более старшего и опытного Варламова.



С Сорокиным в воротах «Айлендерс» проиграли «Бостону» первый матч, и после этого в серию вошёл Варламов. Семён выиграл для «островитян» два матча из трёх, а 39-40 сейвов за игру стали для него привычным делом. Полевые хоккеисты воодушевлялись надёжной игрой Варли на последнем рубеже и помогали россиянину, демонстрируя прекрасную реализацию немногочисленных моментов.



В важнейшем пятом матче серии, которая состоялась при равном счёте, Варламов вновь стал ключевой фигурой для «Айлендерс». Россиянин пропустил четыре шайбы, но при этом совершил 40 сейвов и подтащил «островитян» в нужный момент.

А ведь лидеры «Бостона» с первых же минут яростно обрушили атаки на владения Семёна, и уже через 85 секунд после стартового вбрасывания Давид Пастрняк запустил шикарную «ракету» из круга вбрасывания.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

«Брюинз» не снижали давления в дебюте игры и вскоре обязаны были удваивать счёт, но Варламов во втором матче подряд показал себя настоящим везунчиком. Промах Маршана получился не таким эпичным, как у Пастрняка, но тоже очень обидным для нападающего.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

«Бостон» полностью владел инициативой, но у «Айлендерс» в этой встрече, кроме Варламова, было ещё одно мощное оружие — сумасшедшая продуктивность. «Островитяне» за всю игру нанесли лишь 19 бросков в створ и забили при этом пять голов!



Первый случился в конце стартового периода, когда Барзал сравнял счёт в большинстве шикарным кистевым. В начале второго отрезка «Айлендерс» уже выигрывали: Палмьери замкнул с пятачка, реализовав и второе в матче удаление «мишек».



Кстати, наставник «Бостона» Брюс Кэссиди после игры раскритиковал судейство. «Нам хотят показать, будто это «Нью-Йорк Сейнтс» (святые — Прим. «Чемпионата»), а не «Нью-Йорк Айлендерс». Они играют жёстко и правильно, но я чувствую, что мы такие же. А удаления, которые свистят нам, не свистят им, и я не знаю почему», — горячился наставник «Брюинз». И его легко понять, ведь «Бостон» в этом матче пропустил в меньшинстве три шайбы.



Впрочем, на гол Палмьери у «мишек» ещё нашёлся ответ. Да какой! Маршан продемонстрировал великолепную технику, деклассировал Пулока и изящно завёз шайбу в ворота — даже Варламов помочь не сумел.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Но дальше «Айлендерс» просто прибили хозяев площадки своей реализацией. На 35-й минуте отличился Бэйли, а через 68 секунд большинство конвертировал в гол Эберле.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Оборона «Бостона» выглядела отвратительно в этой встрече, но и Туука Раск совершенно не выручал. За два периода финн пропустил четыре гола с 16 бросков, и на третью двадцатиминутку у «Брюинз» появился дебютант плей-офф НХЛ Джереми Свейман. И американец сразу же пропустил от Брока Нельсона, которому защитники вновь позволили беспрепятственно бросить с пятачка.



«Туукке Раску необходимо начать шестой матч с первых минут, но сегодня он не выручал, поэтому я согласен с решением Кэссиди заменить его. Но в поражении «Бостона» виноват не только Раск: судьи были ужасны, да ещё Варламов снова стоял на голове!» — написал в своём «твиттере» один из болельщиков «Брюинз».

Новость по теме Бейли: Варламов позволил «Айлендерс» пережить шторм

Российский голкипер «Айлендерс» действительно вновь вышел на первый план в третьем отрезке, когда «Бостон» бросился отыгрываться после второго в матче гола Пастрняка, ставшего близнецом первого. Семён выручал, но от нервной концовки спасти «островитян» ему не удалось, ведь на 55-й минуте Крейчи воспользовался спиной россиянина, чтобы отправить шайбу в ворота.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

«Брюинз» сократили отрыв в счёте до минимума, но больше ничего Варламов и оборона «Айлендерс» хозяевам не позволили.



«Всё ещё не могу поверить, что «Бостон» перебросали «Айлендерс» 44-19, но всё равно проиграли. Проиграли вратарю, который сидел на скамейке в первом матче серии, а затем стал буквально стоять на голове и превратился в каменную стену. Варламов снова «украл» у «Бостона» игру», — ещё одно мнение из североамериканского «Твиттера» от пользователя Джеда Шугермана.



«Айлендерс» выиграли очень важный матч в серии и теперь возвращаются в Нью-Йорк, чтобы закрыть этот раунд. Но «Бостон» просто так не сдастся, поэтому нас ожидает потрясающий хоккей.