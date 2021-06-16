Тарасенко, Оши и Худобин. Кто может уехать с драфта расширения в новую команду НХЛ

У «Кракена» должен быть богатый выбор не только из середнячков, их состав могут пополнить и известные хоккеисты.

В НХЛ близится новый драфт расширения – со следующего сезона в лиге будет играть «Сиэтл Кракен». Правила остались такими же, как в прошлый раз – каждый клуб может защитить восемь полевых и одного вратаря либо семь нападающих, трёх защитников и одного вратаря. Хоккеисты с запретом на обмен автоматически попадают в список защищённых, также для драфта недоступны новички, которые отыграли в НХЛ один или два сезона и проспекты без контрактов.

В числе доступных для драфта от каждого клуба должен быть минимум один защитник и два нападающих с контрактами на следующий год, сыгравшие 27 матчей в этом сезоне или 55 матчей за последние два сезона.

Списки защищённых игроков должны быть представлены 17 июля, сам драфт пройдёт 21 июля. В течение двух дней до него «Сиэтл» может вести переговоры с неограниченно свободными агентами. В случае подписания контракта с таким игроком он считается выбранным на драфте расширения, то есть никого другого из клуба «Сиэтл» уже не сможет забрать. «Чемпионат» составил список известных хоккеистов, которые могут выйти на драфт расширения.

Брент Бёрнс («Сан-Хосе»)

«Акул» невозможно представить без громадного бородача, но в Америке ходят слухи, что он будет не против сменить клуб. У Бёрнса очень тяжёлый контракт ($ 8 млн в год), который будет действовать ещё четыре сезона, и он самый возрастной защитник команды (36 лет). Он очень много играет и уже который раз стал лучшим защитником-бомбардиром команды, в какой-то момент годы возьмут своё. «Сан-Хосе» пора обновлять команду, а «Сиэтлу» такой опытный хоккеист может пригодиться.

Антон Худобин («Даллас»)

Ожидалось, что в этом сезоне в воротах «звёзд» будет сверкать Худобин, который осенью дошёл до финала Кубка Стэнли. Но его переиграл молодой Джейк Эттингер, который к тому же не подходит под параметры драфта, а у Бена Бишопа есть полный запрет на обмен. Так что Худобин будет доступен для «Сиэтла».

Но если ещё в начале года Худобин виделся самым вероятным кандидатом для «Кракена», то после неудачно проведённого сезона «Кракен» может предпочесть ему кого-то из полевых игроков.

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Брэйден Холтби («Ванкувер»)

У «Сиэтла» будет довольно богатый выбор среди вратарей, включая и молодых, и более опытных, но Холтби – одна из самых интересных кандидатур. Ему 31 год, у него огромный опыт, в том числе победный («Везина» и Кубок Стэнли с «Вашингтоном»), и наверняка огромное желание снова быть первым номером. В «Ванкувере» его задвинул в запас Тэтчер Дэмко, а с «Сиэтлом» у Холтби может выйти похожая история, как у Флёри с «Вегасом».

Ти Джей Оши («Вашингтон»)

Оши наравне с Овечкиным, Кузнецовым, Бекстрёмом и Карлсоном является одним из лидеров «Вашингтона», забивает по 25-30 голов за сезон, выиграл со «столичными» Кубок Стэнли. Но ему уже 34 года, а его контракт – четвёртый среди нападающих команды. После окончания сезона форварду пришлось отбиваться от вопросов о возможном переходе в Сиэтл. «Думал об этом, но я предан «Вашингтону». Мне кажется, я уже доказал, что хочу быть здесь. Говорят, что в «Сиэтле» я могу стать капитаном, но мне это неважно», — говорил он. Далеко не факт, что «кэпс» не внесут Оши в список защищённых игроков, но такая возможность есть.

Шейн Гостисбер («Филадельфия»)

В начале энхаэловской карьеры Гостисбер был на подъёме и набирал кучу очков, но потом стал катиться вниз. Травмы, отсутствие стабильности в игре, отправки в запас, а в этом сезоне его даже отправляли на драфт отказов.

Тем не менее этот талантливый защитник, способный дирижировать большинством, ещё может перезагрузить карьеру. Его наверняка сделают доступным для «Сиэтла».

Джеймс ван Римсдайк («Филадельфия»)

У «лётчиков» будет немало качественных игроков для «Сиэтла», которые при должных обстоятельствах могут стать лидерами команды. Помимо Гостисбера одно из самых интересных имён – ван Римсдайк. Когда он ловит свою игру, то способен свернуть горы в атаке (в этом году он был лучшим бомбардиром команды), но когда начинается неудачная серия, то она может длиться довольно долго. Тем не менее мастерство у него есть, и в игре у ворот он один из лучших, только вот позарится ли «Кракен» на не самого стабильного игрока с зарплатой в $ 7 млн?

Кевин Шаттенкирк («Анахайм»)

Шаттенкирк вновь сменил команду, но в «Анахайме» не прижился и провёл далеко не лучший свой сезон. Однако это мастеровитый защитник, который в прошлом году выиграл Кубок Стэнли, при этом у него не самая высокая зарплата ($ 3,9 млн), а продуктивность может вырасти в другом клубе (неудивительно, что его статистика пошла вниз в не самом забивном «Анахайме»).

Мэтт Дамба («Миннесота»)

Дамба – ценный актив «Миннесоты», с которым она вряд ли хочет расставаться, но проблема в том, что три других защитника имеют пункты в контрактах о запрете на обмен. Это значит, что либо «дикари» будут вынуждены выставить Дамбу на драфт, либо упросить другого защитника (скорее всего, возрастного Сутера) снять запрет на обмен, либо договориться об обмене, как было четыре года назад с «Вегасом» (тогда «Миннесота» отдала Алекса Така, чтобы сохранить молодого оборонца). «Раньше у руководства всегда получалось сохранить меня. Каждый год ходят слухи, что меня могут обменять, я уже привык», — сказал Дамба.

Владимир Тарасенко («Сент-Луис»)

Помните, как в чемпионский сезон, когда «Сент-Луис» катился на дно, пошли слухи о возможном обмене Тарасенко? Тогда они ни во что не материализовались, а «блюзмены» выправили ситуацию так, что выиграли Кубок.

Сейчас пошёл новый виток слухов, потому что россиянин уже второй год не может вернуть свою былую форму. Всё дело в трёх серьёзных операциях на плече, пропуске большей части этого сезона и прошлого плей-офф. Если честно, сложно поверить, что «Сент-Луис» будет готов отдать Тарасенко, не получив ничего взамен, но дыма без огня не бывает. Есть вероятность, что его выставят на драфт расширения (при этом не факт, что «Кракен» его заберёт), в другом случае «Блюз» будут изучать варианты для обмена.

Тайлер Джонсон («Тампа»)

«Тампе» удалось сохранить Джонсона в этом году за счёт того, что контракт травмированного Кучерова не учитывался под потолком зарплат, но эта проблема никуда не делась. Нападающего уже пытались и обменивать, и выставлять на драфт отказов – ничего не вышло.

И если «Тампе» Джонсон уже не так и нужен, то «Сиэтлу» вполне пригодится. Его результативность должна вырасти, если он получит более весомую роль в новом клубе, и тогда зарплата в $ 5 млн уже не будет казаться завышенной.

Никита Задоров («Чикаго»)

Кажется, что «Чикаго» и Задорова друг в друге всё устраивает и стороны намерены заключить новый контракт, однако The Athletic сообщает, что российский защитник всё-таки может сменить команду: «Чикаго» периодически колебался, стоит ли заключать с Задоровым долгосрочное соглашение, но после того, как он сильно провёл концовку сезона, склоняется к тому, чтобы переподписать его. Может ли он всё равно сменить команду? Конечно. Может ли оказаться в «Сиэтле»? Конечно. Такой обмен снимет риск потери Стиллмана (такого же состоявшегося игрока, как Задоров, только моложе и дешевле). Но «Чикаго» захочет получить что-то взамен и не расстроится, если ничего не сложится».

Мэтт Дюшейн «(Нэшвилл»)

За два года в «Нэшвилле» Дюшейн не соответствовал и половине получаемой зарплаты ($ 8 млн в год), а в этом сезоне и вовсе набрал всего лишь 13 очков. Можно списать всё на страшную неудачу, которая вдруг стала преследовать нападающего, или на то, что эта команда не совсем ему подходит, но руководство клуба, по крайней мере, будет обдумывать вариант, чтобы оставить Дюшейна незащищённым.