В «Авангард» едет лучший форвард чемпионата мира. Сможет ли Цегларик заменить Буше?

Не прошло и недели, как «Авангард» обменял в «Локомотив» своего лучшего снайпера прошлого сезона Рида Буше, а чемпионы КХЛ уже нашли замену американцу. Сегодня игроком «ястребов» стал словацкий форвард Петер Цегларик, прекрасно показавший себя на последнем чемпионате мира.

Алексей Волков Алексей Волков «Нашей команде было необходимо найти замену Риду Буше. Искать игрока в Северной Америке рискованно: хоккеисты предпочитают ждать окончания чемпионата НХЛ, к тому же оформление визы в Россию сейчас занимает долгое время. Поэтому мы подписали нападающего, адаптированного к европейскому хоккею и максимально мотивированного на победу.



Сильнейшая сторона Петера Цегларика – его бросок. Он обладает хорошим броском в касание, способен забросить с ходу, крайне опасен в большинстве. Хорошо читает игру, видит площадку, может креативно действовать в атаке. На чемпионате мира Цегларик показал отличную результативность, решал моменты в одиночку. Верим, что высокий игровой интеллект и мотивация помогут Петеру реализовать свой потенциал в нашей команде».

Рокировка Буше — Цегларик прочитывалась ещё в начале мая, когда «Авангард» выменял у «Локомотива» права на 25-летнего нападающего шведского «Лександа». Генменеджер «ястребов» сразу же пояснил, что омичи в первую очередь будут пытаться договориться с Буше о новом контракте, а если не получится, то рассмотрят другие варианты — в том числе и Цегларика.

Затем американец взял паузу, а Цегларик в это время заколачивал очки в Риге на ЧМ. Уже тогда стало ясно, что акции словака повысились, особенно на фоне тяжёлых переговоров с Буше. В результате с лучшим легионером последнего Кубка Гагарина «ястребы» договориться не смогли: то ли Рид не захотел оставаться именно в «Авангарде» на два года, то ли дело исключительно в том, что в Ярославле ему предложили куда более заманчивые финансовые условия. Зато сразу же чемпион КХЛ подписал контракт с лучшим форвардом мирового форума. Словаки вылетели в четвертьфинале, но это не помешало организаторам турнира именно Цегларика признать самым-самым в своём амплуа.

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Кто такой Цегларик? Уроженец Жилины и воспитанник одноимённого хоккейного клуба уже в 17 лет перебрался в более сильный шведский чемпионат, где дозревал до профессионального уровня в составе «Лулео», регулярно приезжая в расположение юниорской, а затем и молодёжной сборной Словакии. На этом этапе карьеры самым удачным для Петера оказался сезон-2014/2015: с «Лулео» тогда он выиграл Лигу чемпионов, а на МЧМ-2015 помог словакам сенсационно добраться до бронзовых медалей.

Следующий год Цегларик ещё провёл в Швеции, в мае дебютировал за национальную команду на взрослом ЧМ, а затем перебрался в систему «Бостона», который выбрал его в третьем раунде драфта НХЛ-2013. В Северной Америке Петер провёл четыре сезона, но большую часть времени выступал за «Провиденс» в АХЛ. В составе «мишек» за этот период Цегларик отыграл 40 матчей, в которых набрал 11 (5+6) очков. Разумеется, в АХЛ его статистика была куда симпатичнее.

Устав доказывать «Бостону», Цегларик вернулся в Европу прошлым летом и сезон-2020/2021 провёл в «Лександе». Там Петер стал лучшим снайпером своей команды (и пятым во всей SHL), поехал на ЧМ, где, как вы уже знаете, выступил блестяще.

Петер Цегларек и Марек Дялога Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Сейчас Цегларику 25 лет, большая часть карьеры впереди, и он делает важный шаг, переходя в КХЛ. Можно сколько угодно спорить о том, сильнее наша лига шведского чемпионата или нет, но очевидно, что именно КХЛ — это лучшая витрина для хоккеистов, мечтающих получить второй шанс в НХЛ. С мотивацией в «Авангарде» у Цегларика будет полный порядок, и вполне понятен годичный срок контракта: в случае успешного сезона можно будет либо рассчитывать на стоящее предложение из «Бостона» либо выбивать контракт пожирнее в России (как Буше).

Что за игрок Цегларик и может ли он заменить в «Авангарде» Буше? Конечно, может. Словак, как и американец, — прирождённый снайпер, человек-бросок, человек-момент. Забивать голы и находиться в нужном месте в нужное время Петер прекрасно умеет. К тому же в Балашихе Цегларик наверняка будет наигрываться с ведущим центрфорвардом Найтом, а в большинстве взаимодействовать с динамичным мастером паса Толчинским. С такими партнёрами многие очки будут попросту липнуть к словаку.

Но важно понимать: Буше провёл выдающийся сезон в «Авангарде» не только потому, что был великолепным снайпером. По ходу чемпионата Рид раскрылся и как конструктор атак, и как отличный плеймейкер, и как духовитый хоккеист, умеющий выигрывать силовые единоборства и продуктивный не только на чистом льду. К концу плей-офф Буше стал настоящим универсальным солдатом, способным принести пользу команде в любой расстановке — вспомните только его шайбу в ворота ЦСКА в меньшинстве в шестой встрече финала.

Насколько готов Цегларик быть в КХЛ человеком-оркестром с множеством функций? Сейчас на этот вопрос ответить невозможно, всё покажет время. Но очевидно, что для равнозначной замены Буше словаку недостаточно быть просто хорошим чистым снайпером. Американец очень высоко поднял планку ведущего легионера в «Авангарде», и после чемпионского сезона с новичка Цегларика будет огромный спрос.