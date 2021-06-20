«Сумасшествие!» Чудесный сейв защитника (!) за 2 секунды до сирены лишил «Тампу» камбэка

Райан Пулок теперь король Лонг-Айленда. А в полуфинальной битве «молний» и «островитян» всё начинается заново.

«Нью-Йорк Айлендерс» с победы начал полуфинал Кубка Стэнли против «Тампы», однако затем проиграл «молниям» две встречи подряд и перед четвёртым матчем серии оказался в положении, когда уступать ещё раз нельзя было ни при каких обстоятельствах.

«Островитянам» нужно было как-то решить проблему Василевского и не давать шансов «Тампе» в большинстве. Вторую задачу выполнить на сто процентов не удалось: Клаттербак отправился в штрафной бокс в середине первого периода. Впрочем, в этот раз у Хедмана, Кучерова и Пойнта не получилось нарисовать голевую комбинацию.

Василевский (как и Варламов) остался «сухим» в первом периоде, зато во втором отрезке «Айлендерс» огорошили «молний» сразу тремя голами. Счёт в матче на 26-й минуте размочил Джош Бейли, которому удался шикарный кистевой бросок с ползоны.

Вскоре отличился Мэттью Барзал, добавивший с пятачка в пустые ворота после отскока от Василевского. А затем похожий по структуре гол забил и Мэтт Мартин: снова отскок, снова форвард «Айлендерс» без помех играет на добивании.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Легитимность этой шайбы попытался оспорить наставник «Тампы» Джон Купер, взявший челлендж на положение «вне игры» перед взятием ворот. Но телевизионный повтор показал, что тренер «молний» зря рискнул двухминутным удалением — всё было чисто. Впрочем, в меньшинстве «Лайтнинг» не пропустили.

Перед третьим периодом казалось, что «Тампа» обречена, однако «молнии» нашли в себе силы подняться на камбэк. Конечно, им помог быстрый гол Пойнта, который не стал ничего придумывать, а просто пальнул по воротам Варламова со входа в зону и попал великолепно! Лучший снайпер этого плей-офф забивает уже в седьмом матче подряд.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

На 47-й минуте всё стало совсем интересно: Тайлер Джонсон завершил точным броском затяжную позиционную атаку. В этом голе поучаствовал Никита Кучеров: лучший бомбардир Кубка Стэнли набрал 24-е очко в этом плей-офф, он также на протяжении семи встреч подряд не уходит со льда без результативных баллов.

Новость по теме Кучеров уверенно лидирует в гонке бомбардиров плей-офф, опережая Пойнта на восемь очков

Перед «Айлендерс» замаячила реальная возможность упустить колоссальное преимущество в матче. «Тампа» на волне куража провела ещё несколько опаснейших атак, но затем опытные «островитяне» всё-таки сумели отодвинуть игру от своих ворот и несколько раз могли забить четвёртый гол. Однако было понятно, что эту встречу ещё ожидает огненная концовка.

Так и случилось! Виктор Хедман схватил удаление на 59-й минуте, но «Тампа» всё равно заменила Андрея Василевского на полевого игрока и в расстановке «5 на 5» с пустыми воротами за 2 секунды до сирены создала потрясающий момент, чтоб сравнять счёт. На острие оказался Райан Макдона, который получил шайбу прямо перед воротами, изящно развернулся, отыграв Варламова и бросил с неудобной руки в направлении пустой рамки. Но гола не состоялось, потому что великолепный сейв совершил защитник «Айлендерс» Райан Пулок!

ВИДЕО

«Сумасшествие! Настоящее чудо!», — с эмоциями русскоязычных комментаторов матча трудно не согласиться. Чудесный сейв Пулока сохранил «островитянам» победу в этом матче, лишил «Тампу» крутого камбэка, и трудно недооценить значимость этого момента. Вполне может быть, что этот сейв станет ключевым эпизодом в серии, в которой сейчас всё начинается заново. Но в любом случае, главным героем сегодняшнего дня Пулок уже выбран единогласно. В «твиттере» его уже и королём Лонг-Айленда назвали, и все три звезды матча предложили отдать одному ему. Посмотрим, окажет ли этот момент ключевое влияние на ход всей серии.