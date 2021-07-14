«Он войдёт в историю как величайший вратарь «Нэшвилла». Пекка Ринне завершил карьеру

Вчера, 13 июля, прославленный финский вратарь Пекка Ринне объявил о решении повесить коньки на гвоздь. На протяжении большей части своей долгой карьеры 38-летний голкипер играл в НХЛ, где защищал ворота «Нэшвилл Предаторз». С его именем связаны главные достижения «хищников» на сегодняшний день: при непосредственном участии Ринне в 2017 году «Предаторз» достигли единственного финала Кубка Стэнли в своей истории, а год спустя впервые стали лучшей командой регулярного чемпионата, завоевав Президентский кубок.

Новость по теме Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне обьявил о завершении карьеры

Сам же Ринне в течение многих лет был основным стражем ворот «Нэшвилла», поэтому неудивительно, что именно ему принадлежат практически все вратарские рекорды клуба из Теннесси: по проведённым матчам (683), победам (369), сухим матчам (60) и многие другие. Финн занимает особое место в истории «Нэшвилла», став одним из главных лиц команды на льду и за его пределами. Многоопытного голкипера можно с уверенностью назвать если не лучшим игроком за все годы существования франшизы, то точно одним из наиболее выдающихся.

Однако едва ли кто-то на заре североамериканской карьеры Ринне мог предположить, что в будущем этот вратарь впишет себя в историю не только «Предаторз», но и всей НХЛ. В Финляндии Пекка получал крайне мало игрового времени во взрослом хоккее, проведя в «Кярпяте» несколько сезонов в качестве сменщика Никласа Бэкстрёма – будущего рекордсмена «Минеесоты» по победам и обладателя «Уильям М. Дженнингс Трофи». Поэтому об уроженце общины Кемпеле руководителям клубов НХЛ было мало что известно, и в 2004 году Ринне был выбран «Нэшвиллом» лишь в восьмом раунде под общим 258-м номером.

Этому выбору было суждено стать одним из самых успешных в истории команды. Спустя год после драфта Пекка прибыл в Северную Америку, и во время его первого тренировочного лагеря всем в «Предаторз» стало ясно, что они сорвали джекпот, забрав Ринне. «У него была эта ужасная маска, он просто выглядел как какой-то длинный, долговязый, слегка бестолковый парень, когда выходил на лёд. Но затем я увидел его в движении, и моей реакцией было «Боже мой». Я посмотрел на Митча (Митч Корн – тренер вратарей «Нэшвилла» с 1998 по 2014 годы. – Прим. «Чемпионата») и сказал: «Этот парень будет суперзвездой». Я не видел ничего подобного раньше. Он был крайне необычным, но его уровень, атлетичность, гибкость, скорость, сила… Было видно, что в нём есть что-то особенное», — поделился воспоминаниями от первой встречи с Ринне бывший голкипер «Нэшвилла» Крис Мэйсон.

Однако до того, как финский вратарь заявил о себе в НХЛ, прошло немало времени. Хотя он дебютировал в лучшей лиге мира спустя полгода после переезда, в декабре 2005. Соперником «хищников» тогда стал «Чикаго», и не без помощи Ринне, отразившего 35 из 38 бросков, «Предаторз» удалось одержать победу. В том сезоне Пекка вышел на лёд ещё один раз, но всего на три минуты в концовке апрельского матча с теми же «Блэкхоукс».

Следующего шанса финну пришлось ждать ещё два года, при этом отчасти причины были неигровые. Летом 2006 года Ринне посетил мальчишник друга, на котором на молодого голкипера было совершено нападение, закончившееся для него вывихом плеча и последующей операцией, из-за которой он был вынужден пропустить большую часть следующего сезона. «Думаю, больше всего я беспокоился о том, что будет дальше с хоккеем», — вспоминал Ринне в 2011-м году незадолго до вручения личных наград НХЛ, когда он был впервые номинирован на приз лучшему голкиперу.

К счастью для Пекки, да и для всех болельщиков «Предаторз», никаких серьёзных последствий тот инцидент за собой не повлёк, и уже с сезона-2008/2009 он стал полноправным первым номером «Нэшвилла», не уступая этот пост практически до конца карьеры.

Уже в дебютном сезоне Ринне удалось установить рекорд франшизы, проведя семь сухих матчей. Он повторит этот результат и в следующем чемпионате, а спустя восемь лет побьёт собственное достижение, добавив ещё один шат-аут.

Число матчей финна за Предаторз в течение одного сезона будет расти с каждым годом и в регулярке-2011/2012 достигнет пика, когда он примет участие в 73 встречах. Однако потом последует локаут, во время которого Ринне выступал за минское «Динамо» и допускал такие курьёзные ошибки…

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

… а затем Пекка получит травму паха, которая преждевременно прервёт его выступление в КХЛ, а в конце сезона вынудит вновь лечь под нож и выведет из строя на большую часть чемпионата-2013/2014.

После того повреждения Ринне ни разу не оказывался в лазарете, и вместе с ним «Нэшвилл» прошёл через самый успешный период в своей истории, который включил в себя завоевание Президентского кубка в 2018 году, семь подряд попаданий в розыгрыш Кубка Стэнли (в последних двух, правда, финн на льду не появлялся) и финал 2017-го года, в котором «хищники» уступили в шести матчах «Питтсбургу».

Новость по теме Ринне прокомментировал решение завершить карьеру

В шаге от золота Пекка остановился и со сборной Финляндии, завоевав серебро на чемпионате мира 2014 года, где голкипер был признан самым ценным игроком турнира. Приз MVP он мог получить и в НХЛ, если бы «хищники» переиграли «пингвинов» в решающем противостоянии.

Ту серию Ринне провёл не слишком удачно (хотя из всех голкиперов, противостоявших «Пингвинз» в том плей-офф, хорошей статистикой мог похвастаться только Крэйг Андерсон из «Оттавы»), однако это не помешало ему лидировать по проценту отражённых бросков и коэффициенту надёжности, при этом набрав три результативных балла – финн трижды стал автором голевых передач.

Была в карьере Ринне и заброшенная шайба. «Я постоянно думаю об этом. Как только соперник снимает вратаря, я думаю, что могу забить. Даже если мы ведём всего лишь с разницей в одну шайбу. Рано или поздно это случится. Нужно, чтобы немного повезло, но однажды это произойдёт», — говорил он в декабре 2018 года. И 9 января 2020 года ему удалось это сделать. В концовке гостевой встречи с «Чикаго» финн целенаправленно бросил шайбу в створ пустых ворот «Блэкхоукс» и не оставил Кирби Даку ни единого шанса догнать игровой снаряд, установив окончательный счёт матча. Ринне стал лишь 12-м голкипером, ставшим автором гола, и седьмым, сделавшим это прямым броском в створ ворот.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте НХЛ.

Хотя и без этого гола личных достижений у завершившего карьеру стража ворот хватает. Помимо переписанной им книги вратарских рекордов «Нэшвилла», Ринне стал первым «хищником», удостоившимся личной награды по итогам сезона НХЛ. В 2018 году он с четвёртой попытки взял-таки «Везину», на год отсрочив первый триумф Андрея Василевского, а по результатам недавно завершившегося сезона стал обладателем «Кинг Клэнси Трофи», ежегодно вручаемого игроку, который является примером для партнёров на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни. Вместе с бывшим капитаном «Предаторз» Ши Уэбером Ринне оказывает большую поддержку фонду по борьбе с детскими онкологическими заболеваниями.

«На протяжении многих лет Пекка был лицом нашей франшизы на льду и за его пределами. Роль, которую он сыграл в превращении нашей организации в нечто большее, чем просто хоккейную команду, нельзя принижать, и то, что он значит для нашей команды и всего сообщества, делает одним из самых особенных игроков и людей, которых вы когда-либо встречали», — подытожил генеральный менеджер «Нэшвилла» Дэвид Пойл.

Прощание «Бриджстоун-Арены» с таким игроком не могло не получиться особенным, и в день последней игры Ринне в составе «Нэшвилла» всё получилось просто идеально. В ночь на 11 мая по московскому времени «Предаторз» обыграли «Каролину», забросив пять шайб, а финн отразил 30 бросков и оформил последний в карьере 60-й шат-аут, выйдя на 19-е место в истории НХЛ по количеству побед. Естественно, первой звездой той встречи был признан уже легендарный для «Нэшвилла», да и, наверное, для всей лиги вратарь. После объявления финн сделал круг почёта под непрекращающиеся овации благодарных за долгие годы надёжной игры трибун, после чего оказался в объятиях товарищей по команде и покинул площадку, так и не проведя на ней больше ни одной игровой минуты.

Ринне много лет провёл под руководством нынешнего наставника «Айлендерс» Барри Тротца, и тот, разумеется, не мог остаться в стороне, сказав несколько тёплых слов в адрес бывшего подопечного: «Пекка войдет в историю, как величайший вратарь команды. И это не зависит от того, кого они еще задрафтуют. Команде был нужен человек, который помог бы ей встать на ноги, наладить отношения с болельщиками. Лучшей кандидатуры не найти. Благодаря Ринне команда стала играть стабильно, а он стал её лидером. Благодаря ему команда стала похожей на город – это семья, в которой с трепетом относятся к семейным ценностям. Пекка идеально подходил «Предаторз».