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За что уволили Никитина из ЦСКА, будет ли он тренировать сборную России

Похоже, что ЦСКА устал от хоккея Никитина даже с победами. Этот тренер нужен сборной?
Егор Торишный
За что уволили Никитина из ЦСКА, мнение
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Хоккей Никитина поражал эффективностью, но не все были в восторге от игрового стиля одного из самых богатых клубов КХЛ.

За что уволили

14 июля взорвалась, пожалуй, главная трансферная «бомба» межсезонья. В середине дня ЦСКА огорошил новостью об увольнении с поста главного тренера Игоря Никитина и замене его на Сергея Фёдорова. В чем причина неожиданного расставания с тренером – обладателем Кубка Гагарина, дважды финалистом плей-офф, да еще и перед стартом предсезонной подготовки? Как теперь изменится самый титулованный клуб страны?

Вопросов очень много. А будет ещё больше. Вряд ли мы когда-нибудь узнаем об истинных причинах расставания ЦСКА с Игорем Никитиным. Комментарии руководства, как и обычно бывает в таких случаях, скупы и обтекаемы. «У команды была задача – выиграть Кубок Гагарина, она её не выполнила», — сказал президент клуба Игорь Есмантович. Первый вопрос возникает сразу же. Зачем было ждать с отставкой до середины июля? До того момента, когда команда уже вышла из отпуска и готова приступить к тренировкам, уже написаны и утверждены планы подготовки? Очевидно, произошло что-то из ряда вон выходящее. И произошло во время заседания наблюдательного совета, по итогам которого и было принято решение об отставке Никитина.

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Давайте попробуем порассуждать, что могло там произойти. Наиболее логичным выглядит такой вариант: члены набсовета, среди которых особую роль играет легенда армейского клуба Борис Михайлов, предложили или потребовали у главного тренера изменить игровую модель. Сделать её более современной и атакующей. Логика проста: у клуба есть громадные, практически неограниченные возможности для формирования состава. ЦСКА может купить любого игрока, в команду возвращаются хоккеисты из НХЛ. И от неё ждут отдачи. Не только в виде трофеев, но и в виде игры, на которую приятно смотреть. Атакующей, куражной, с обилием заброшенных шайб. Одним словом – абсолютно противоположной той, которую ЦСКА демонстрировал при Игоре Никитине.

Главный тренер, придя в ЦСКА в мае 2017 года вместо Дмитрия Квартальнова, у которого работал ассистентом, довольно быстро поставил команде надёжную и вполне эффективную модель игры. У никитинского ЦСКА все было чётко распланировано, силы распределены по дистанции чемпионата равномерно. Армейцы в регулярке тратили ровно столько сил, сколько нужно. А состав у ЦСКА всегда был таков, что в отдельных матчах нужно было показать максимум половину от возможного. Её хватало, чтобы обыгрывать большинство команд КХЛ на классе. Плюс – безразмерная скамейка позволяла безболезненно делать ротацию состава, меняя целые звенья. В результате ЦСКА выглядел в гладком чемпионате неторопливым катком, аккуратно подминавшим под себя соперников. Но, положа руку на сердце, какие эмоции вызывала игра красно-синих в большинстве матчей? Смотреть их было очень тяжело.

Чаще всего они развивались по схожему сценарию: обеспечив себе преимущество в счете, ЦСКА, как удав, сковывал противника. Вырваться из этой железной хватки удавалось очень немногим. Отлаженная игра в обороне позволяла практически исключить любую неожиданность. Во всех четырёх чемпионатах при Никитине ЦСКА неизменно пропускал меньше всех в лиге.

Не изменяла себе команда и в плей-офф. Более того, в кубковом раунде её сверхрациональный стиль становился еще более выраженным. Апогея он достиг в серии в серии прошедшего сезона против «Локомотива». Команда Андрея Скабелки играла в похожей манере, поэтому противостояние стало одним из самых напряженных, но, вместе с тем, и одним из самых мало зрелищных. Никитин и тут сумел дожать соперника в седьмом матче, где, обеспечив себе преимущество в первом периоде (2:0), засушил игру по максимуму. В третьем периоде ЦСКА не нанес ни одного (!) броска в створ ворот соперника.

Фото: photo.khl.ru

Наверное, с малозрелищной и, по сути, архаичной системой можно мириться, но только в том случае, когда она приносит результат. А если к системе прилагается еще и сильнейший в лиге состав, приемлемым результатом может быть только Кубок Гагарина. Только он является «индульгенцией» за игру, при взгляде на которую хочется зевать, которая ничего общего не имеет с шоу, с праздником, с яркими эмоциями. Такая игра простительна и даже становится единственно возможной для команд, близко не стоящих по уровню возможностей рядом с ЦСКА. Для которых попадание в плей-офф является пределом мечтаний.

Однако прошедший сезон трофея армейцам не принес. Более того, на поздних стадиях плей-офф соперники ЦСКА, похоже, нашли противоядие никитинской системе. СКА едва не сотворил сенсацию в финале конференции, отыграв два матча из трех. А вот «Авангард», уже обломавший зубы об эту броню в позапрошлом сезоне, сделал правильные выводы и «убил» ЦСКА его же оружием, выиграв два последних матча финальной серии, не пропустив в них ни разу (2:0, 1:0).

Фото: photo.khl.ru

Что даст ЦСКА Фёдоров?

Стоит ли продолжать в том же духе и в новом сезоне, если система дала сбой? Стоит ли снова смотреть на рациональную скуку в исполнении дорогущих и классных мастеров, любящих и умеющих творить на льду? Возможно, именно такие вопросы и звучали на наблюдательном совете ЦСКА. Возможно, задавал их тот же Михайлов, для которого голы, атака, творчество привычны, как воздух. Итог – тренер отправлен в отставку и заменен человеком, про которого можно сказать те же самые слова, что и про Михайлова.

Да, Сергей Федоров никогда не работал тренером. Ни главным, ни даже помощником, ни на каком уровне. И назначение его сразу в клуб, для которого существует только первое место – огромный риск. Но одно можно сказать точно: команда будет играть по-другому. Опыт, манера игры одного из лучших центров в истории российского хоккея просто не смогут сочетаться с моделью игры «от сих до сих». И Фёдоров уже подтвердил это сказав в интервью пресс-службе клуба: «Хоккей должен быть цэесковским – азартным и быстрым».

Очевидно, тренеру-дебютанту потребуется адаптация, несмотря на то, что он возглавил родную для себя команду. Возможно, во время этой адаптации возникнут проблемы, будут несостыковки и поражения. Но главное – будет интересно. И за то, что клуб решился сломать, вроде бы до микрона настроенную систему, приносившую результат, о котором другие могут только мечтать, — очень интересный шаг. А Сергею Фёдорову – удачи. Будущий сезон, еще не начавшись, дал нам дополнительную интригу. И это здорово.

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Быть может, и во всей лиге будут постепенно уходить от такого стиля, флагманом которого был ЦСКА. И вряд ли тот стиль, что был у ЦСКА при Никитине, нужен сборной России. Даже не только с исторической (мы никогда так не играли) и эстетической точек зрения, а с точки зрения самого главного – эффективности. На длинной дистанции, в регулярном чемпионате и плей-офф еще можно надеяться на систему и пересидеть соперника. На короткой дистанции такой трюк слишком опасен. Пропустив первыми или забив мало, можно и не спасти игру, которая всего одна. И мы в этом уже убедились на последнем чемпионате мира: забив, российская команда чисто инстинктивно откатилась и стала удерживать счёт, за что и поплатилась.

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