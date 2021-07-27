В Латвии уволили Хартли ради помощника Знарка. А где теперь будет сам олимпийский чемпион?

На четвёртый год своей работы в «Авангарде» Боб Хартли сможет сосредоточиться исключительно на омском клубе — эпоха канадца в сборной Латвии завершена. Причём завершена на год раньше, чем планировалось: в 2017-м Хартли заключил пятилетний контракт с прибалтами и должен был возглавлять национальную сборную до ЧМ-2022 включительно.

Договор с канадцем расторгнут досрочно по инициативе латвийской федерации хоккея. Причина увольнения — плотная занятость Хартли в «Авангарде». На заре совмещения Бобом двух постов это не слишком смущало латвийскую сторону, но когда результаты сборной пошли вниз, то в федерации, очевидно, сопоставили все факты. До прихода в омский клуб канадец выводил Латвию в плей-офф сильного по составу участников ЧМ-2018, а в четвертьфинале его команда на равных «рубилась» с будущими чемпионами из Швеции. После — латвийцы забыли про плей-офф, а на домашнем ЧМ-2021, куда многие фавориты привезли смешные составы, подопечные Хартли заняли лишь шестое место в группе, а на предварительном этапе проиграли, например, Казахстану и Норвегии.

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Думаю, что на определённом этапе Хартли выжал из сборной Латвии максимум. Возможно, эта команда смогла бы прогрессировать и дальше под руководством канадца, если бы он с головой погрузился в пучину латвийского хоккея. Но Боб ушёл на интенсивную работу в «Авангард», а в сборную стал приезжать лишь несколько раз за год. Неудивительно, что в таких условиях результаты национальной команды ухудшились, и руководители ЛФХ сейчас решили сменить Хартли на освобождённого от клубной работы тренера.

Им стал местный специалист Харийс Витолиньш — верный и главный помощник Олега Знарка в ХК МВД, московском «Динамо», СКА, «Спартаке», а также в сборных России и Латвии. Впрочем, у латвийца есть и опыт самостоятельной работы, правда, не слишком удачный: ни московское «Динамо», ни швейцарский «Давос» под его руководством ничего не добились.

Впрочем, сейчас для Латвии Витолиньш — хороший вариант. У Харийса огромный опыт, он сильный тактик, отлично знает игроков. Самое же главное для сборной, что Витолиньш сможет посвятить национальной команде максимум времени, не отвлекаясь на другую работу. Именно поэтому ради него федерация хоккея решилась расторгнуть контракт с маститым тренером-чемпионом Хартли. Первая проверка для Витолиньша наступит совсем скоро: в августе сборная Латвии будет бороться в квалификационном турнире за попадание на ОИ-2022.

Харийс Витолиньш Новый главный тренер сборной Латвии «Я благодарен федерации хоккея Латвии за доверие и возможность возглавить сборную в олимпийском отборочном турнире. Я понимаю, что это очень важный турнир для латвийского хоккея, и подтверждаю, что и я, и команда тренеров приложим все усилия, чтобы получить путёвку на Олимпийские игры в Пекине. Я рад, что Артис Абольс также согласился стать моим ассистентом».

Однако, говоря о Витолиньше, невозможно не коснуться фигуры Олега Знарка. Олимпийский чемпион Пхёнчхана с 2006 года работает исключительно в тандеме с Харийсом, и никак иначе. Например, в это межсезонье Олег Валерьевич мог вернуться в московское «Динамо», но руководство бело-голубых не одобрило кандидатуру Витолиньша в качестве помощника. Этого хватило, чтобы переговоры зашли в тупик — без своего Санчо Пансы Знарок работать категорически отказывается.

Сейчас Витолиньш уходит на самостоятельную должность, и это с большой долей вероятности означает, что Знарка в КХЛ в ближайшее время мы точно не увидим. Понятно, что старт сезона он и так бы пропустил, ведь у всех клубов есть наставники, но теперь фактически отметается возможность его прихода в какую-либо команду по ходу чемпионата.

Однако говорить о новом бессрочном отпуске Знарка пока преждевременно. Витолиньш теперь занят, но существует мощный слух о возвращении Олега Валерьевича в российскую национальную команду в качестве одного из помощников Валерия Брагина. В такой роли Знарку ни к чему верный ассистент.

Таким образом, сейчас ситуация выглядит следующим образом — либо Знарок входит в штаб сборной России, либо в ближайшее время не работает нигде. Хотя не нужно забывать и о том, что контракт Витолиньша со сборной Латвии пока заключён исключительно под участие в олимпийском отборочном турнире. Если Харийс там провалится, то уже осенью может вновь оказаться безработным, а это откроет новые возможности для воссоединения где-либо его тандема со Знарком. Такой вариант тоже исключать нельзя.