Знарок может вернуться в сборную России? Что стоит за главным слухом недели

В течение последних нескольких месяцев российский спорт потерпел целый ряд болезненных поражений на международной арене. Сначала хоккейная сборная провалила чемпионат мира 2021 года, завершив выступление уже на стадии четвертьфинала, проиграв далеко не самой звёздной Канаде. Следом футболисты не смогли выйти из группы на чемпионате Европы, потерпев два разгромных поражения в трёх матчах. Довершила цепочку провалов мужская сборная России по баскетболу, уступившая командам Мексики и Германии и не сумевшая преодолеть отбор на предстоящие летние Олимпийские игры.

Если на очередную неудачу переживающих смену поколений баскетболистов ещё могли закрыть глаза в российском правительстве, то мимо практически синхронных провалов хоккеистов и футболистов там пройти не сумели. Слишком большие деньги вкладываются государством в эти два вида спорта, чтобы не получать никакой отдачи в виде результатов. В конце июня президент России Владимир Путин высказался о провальных выступлениях сборных страны по футболу и хоккею.

«Спорт есть спорт. В спорте есть и триумфы, и поражения, и неудачи. Но то, что сборная по хоккею и тем более по футболу не отличились, — это факт, который не может остаться незамеченным. В детали и подробности вдаваться не буду, у нас есть специалисты. Я хоть и мастер спорта по самбо и дзюдо, но ни в хоккее, ни футболе я себя им не считаю. Надо довериться им. Здесь нет ничего личного, так обычно происходит — надо подумать, что было сделано позитивного теми, кто отвечал за работу сборной. И вместе с ними обсудить, что надо изменить. Имею в виду и кадровую составляющую. И двигаться дальше, не посыпая голову пеплом. Потенциал у нас есть», — сказал Путин во время «Прямой линии».

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Буквально через несколько часов после заявления Путина на сайте Федерации хоккея России появился прелюбопытнейший документ. В национальной федерации решили отчитаться о причинах неудачного выступления на ЧМ-2021, сообщив об итогах экспертного совета по итогам хоккейного сезона-2020/2021. Главный тренер национальной команды Валерий Брагин признал, что в управлении игрой на чемпионате мира тренерским штабом были допущены ошибки, которые должны быть учтены и исправлены при подготовке к Олимпийским играм.

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Говоря о подготовке к олимпийскому турниру, к сожалению, необходимо снова вернуться к «Прямой линии» Путина. В ней президент России прямым текстом указал на необходимость обратить внимание на кадровую составляющую в футболе и хоккее. А все мы знаем, что к словам президента о спорте в нашей стране необходимо прислушиваться, потому что они указывают на дальнейший вектор развития ситуации. Футбольные чиновники и журналисты на протяжении последней недели гадают, что на самом деле хотел сказать Путин во время своей речи – нужно увольнять Черчесова или не нужно? А вот представители ФХР, судя по всему, решили ограничиться перестановками в самом тренерском штабе, оставив при этом Брагина на посту главного тренера.

Уже через неделю игроки хоккейного клуба СКА выйдут из отпуска и под руководством Брагина приступят к подготовке к новому сезону. В последнее время так повелось, что главным тренером армейского клуба и национальной команды является одно и то же лицо. И если бы Брагина планировали убирать из сборной, то практически наверняка, он бы уже потерял место и в «базовом клубе».

В канву этих размышлений ложится и слух, который накануне был вброшен в спортивные медиа нашей страны. Один из известных российских инсайдеров Василий Конов сообщил, что в тренерский штаб сборной может вернуться Олег Знарок. По информации журналиста, 58-летний специалист готов вернуться в национальную команду в должности ассистента Брагина. Усиление тренерского штаба действительно необходимо сборной России, потому что фигуры Альберта Лещёва и Александра Титова не кажутся сильным местом тренерского штаба сборной.

Но в данной ситуации смущает огромное количество деталей. За время правления Ротенберга в российском хоккее наши сборные (юниорские, молодёжные и взрослые) в общей сложности добились единственной победы на международной арене. В 2018 году Россия победила на Олимпиаде в Пхёнчхане, которая проходила без сильнейших хоккеистов планеты. Примечательно, что финал ОИ-2018 с Германией, которым до сих пор гордятся в Федерации хоккея, оказался последним матчем в сборной для Знарка и Витолиньша — им даже не дали шанса сыграть на майском чемпионате мира. Их отставка из сборной удивительным образом совпала с поражением СКА от ЦСКА в полуфинале Кубка Гагарина.

Следующий год чемпионский тандем по какой-то причине пропустил. Формально через несколько месяцев после своей отставки Олег Валерьевич получил должность консультанта сборных России, но все понимали, насколько формальным и непонятным является этот пост. К практической работе специалист вернулся только в 2019 году, возглавив «Спартак», находящийся под патронажем главного человека в КХЛ Геннадия Тимченко.

Можно ли предположить, что Знарок и Ротенберг готовы пожать руки ради общей задачи – победы на Олимпийских играх 2022 года? Или фигуру тренера лоббируют другие люди, обладающие влиянием в российском хоккее? А может быть, фамилию специалиста просто вбросили в российское хоккейное поле, чтобы показать главному человеку в стране, что работа ведётся в правильном направлении? На данный момент примерно с равной вероятностью можно предположить правомерность всех возможных вариантов.

Гораздо важнее в этой связи чисто хоккейная составляющая вопроса. Даже если возвращение Знарка в качестве помощника Брагина в сборную России и случится, кто вообще сказал, что этот вариант сработает и принесёт пользу нашему хоккею? Всех своих главных побед в карьере Олег Валерьевич добился в тандеме с Витолиньшем, который отвечал в его штабе за тактическую составляющую. Сам Знарок последний раз работал помощником в далёком 2006 году, ещё находясь в штабе сборной Латвии – а с тех пор он неизменно занимал должность главного тренера.

Казалось бы, пример сборной Канады показывает, что подобные союзы могут работать на краткосрочном турнире. В 2014 году на Олимпиаде в Сочи «кленовыми листьями» руководил Майк Бэбкок, а помогали ему Кен Хичкок, Клод Жюльен и Линди Рафф, каждый из которых является самостоятельной тренерской фигурой в мировом хоккее. Схожую систему формирования команды раз за разом выбирают и их коллеги из Федерации хоккея США, но насколько подобный вариант сработает в сборной России?

Не получится ли так, что в ключевой момент матча Брагин и Знарок просто-напросто не смогут поделить ответственность за принятие ключевых решений на тренерской лавке? И не получится ли так, что ассистент главного тренера затмит фигуру самого главного тренера? Слишком много вопросов относительно успешной работы данной связки в национальной команде. Впрочем, как уже было замечено выше, нельзя исключать и того, что фамилия Знарка – просто имитация бурной деятельности от представителей ФХР, направленная исключительно на высших чиновников страны, чтобы показать им, что российский хоккей трогать не надо – работа ведётся, и необходимо просто подождать.