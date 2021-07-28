«В храме меня благословили». Жердев возобновил карьеру и уехал играть в Европу

Про Николая Жердева можно написать книгу. Двукратный чемпион мира по хоккею попадал в такое количество передряг и прошёл через столько клубов, что хватит на два, а то и на три тома. После серьёзных проблем с алкоголем, о которых сам хоккеист откровенно рассказывал, Николай уехал в псковский монастырь, успешно завершил курс реабилитации и вернулся к нормальной жизни.
В последнее время 36-летний уроженец Киева жил и усердно тренировался в Пскове, набирал форму и твёрдо намеревался вернуться в большой спорт.
Теперь Жердев — игрок европейской команды «Братислава Кэпиталз». По словам самого Николая, эксклюзивно пообщавшегося с обозревателем «Чемпионата», он полностью готов к возобновлению карьеры и в будущем горит желанием снова попробовать себя в КХЛ.
«Контракт подписан на один сезон, с 1 августа начинаются сборы»
— Я уже в Братиславе, буквально пару дней назад прилетел в Словакию, — с ходу начал наш разговор сам Жердев.
— Наверное, в нынешней ситуации пришлось повозиться с документами?
— Главное, что сдал отрицательный тест на ковид. Потом сделал визу, собрал необходимые бумаги, и всё. Правда, теперь у меня впереди пять дней изоляции в братиславском отеле. Таковы правила.
— Прививку не ставили?
— Нет.
— Судя по вашим фотографиям, вы и отдохнуть летом успели.
— Да, я летал в Крым, где встретился и провёл время с родителями.
— Ваш контракт с «Братислава Кэпиталз» уже подписан?
— Подписан на один сезон. С тренером пока пообщаться не успели, с 1 августа начинаются сборы, там и поговорим. Пока же обсудил все нюансы с вице-президентом клуба Душаном Пашеком.
Фото: из личного архива Николая Жердева
«Родители порадовались, что я нашёл себе команду»
— Как у вас появился вариант с братиславской командой?
— На меня вышел Сергей Магарилов (известный российский вратарь. — Прим. «Чемпионата»). Он спросил, не хочу ли я попробовать себя в Словакии. Я сказал, что вариант мне интересен, я его рассмотрю. Далее к разговору подключился Юрий Ломакин, ставший в дальнейшем моим агентом. Начались переговоры, в которых участвовал представитель «Кэпиталз» Пашек. Душан рассказал мне о команде, о лиге. В результате я взвесил все «за» и «против», после чего подписал контракт.
— Австрийская лига, в которой выступает «Братислава Кэпиталз» — автобусная…
— Да, вы правы. В ней выступают команды из Австрии, Словакии, Италии. Я за свою карьеру много полетал, теперь поезжу на автобусах (смеётся).
— Как на ваше решение перебраться в Европу отреагировала семья?
— Спокойно. Родители порадовались, что я подписал контракт и нашёл себе команду.
Фото: из личного архива Николая Жердева
«Осознавал, что пришло время начинать новый этап»
— В трудное для себя время вы жили в монастыре, познакомились с хорошими людьми. Они вас благословили?
— Да, в храме меня благословили. Архимандрит Спиридон сделал это прямо на службе в псковском Свято-Троицком кафедральном соборе. Как сейчас помню, в день моего благословления русская православная церковь отмечала день преставления святой равноапостольной княгини Ольги, первой из русских правителей принявшей христианство. А иеромонах Агафангел благословил на перроне перед моим отъездом в Москву на самолёт. Хочу поблагодарить и иеромонаха Луку, который тоже много мне помогал.
— На многих фотографиях, которые я видел, вы запечатлены с молодым пареньком. Кто он?
— Это Александр Шааб, всё это время мы с ним вместе тренировались. Я помогал и буду помогать ему, а он помогал мне. Саша пожелал мне удачи в Словакии.
Фото: из личного архива Николая Жердева
— Тяжело было покидать Псковщину?
— Я ведь понимал, что нужно будет уезжать. Договорённость была давно, поэтому я подготовил себя к отъезду. Осознавал, что пришло время начинать новый жизненный этап.
«В будущем есть желание вернуться в КХЛ. Не закрываю для себя эту страницу»
— В какой форме вы сейчас находитесь?
— Я в хорошей физической форме. Много катался, занимался в зале, бегал. Сложно оценить с максимальной точностью, так как занимался всё время один. Но чувствую себя здорово, плюс до старта сезона ещё полтора месяца, успею набрать кондиции. Веса лишнего нет, хочется уже поиграть в хоккей.
— Из россиян в «Братиславе Кэпиталз» сейчас никого нет?
— Пока нет, но, может, подъедут (смеётся). Я не переживаю по этому поводу. В своё время выступал в НХЛ, по-английски говорю и понимаю нормально, поэтому языковой барьер отсутствует.
— До подписания контракта со словаками вашим последним клубом была «Рязань» из ВХЛ. Не тяжело возобновлять карьеру в 36 лет?
— Нет. Если бы я не хотел и не был готов, то не возобновлял бы её. Слава богу, никакой тяжести не чувствую.
— В будущем есть желание вернуться в КХЛ?
— Я тренируюсь, работаю и сейчас хочу помогать своей новой команде. В будущем, конечно, есть желание вернуться в КХЛ. Я не закрываю для себя эту страницу. Надеюсь, игра в австрийской лиге станет для меня хорошим трамплином.
— Помимо священнослужителей, помогавших вам и направивших вас на правильный путь, кого бы ещё вы хотели поблагодарить?
— Большое спасибо прекрасному городу Пскову, всем людям, помогавшим мне набрать форму и пройти процесс восстановления и реабилитации. Ещё хочу выразить благодарность Евгении. И, конечно, моим родителям, а также всем близким людям.
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