Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном» на пять лет! Ему «насыпали» $ 47,5 млн

Свершилось то, о чём говорили в последние несколько месяцев. Звёздный капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил соглашение с американской командой на пять лет.

Сразу отметим, что Овечкин провёл всю карьеру в НХЛ в составе «Вашингтона» (с 2005 года). Он стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/2018. В общей сложности Александр забросил за команду 730 шайб, что является шестым результатом в истории НХЛ.

В прошедшем чемпионате россиянин сыграл в 45 встречах регулярки и набрал 42 балла за результативность (24+18). В плей-офф у капитана «Кэпиталз» 4 (2+2) очка в пяти матчах.

Ранее сообщалось, что клуб не продлевал контракт с хоккеистом из-за драфта расширения НХЛ. Ови в свои 35 лет находился в статусе неограниченно свободного агента, но все понимали, что все мысли звёздного нападающего связаны с его прежней командой. Новый контракт оставался лишь делом времени.

«Алекс — лицо нашей франшизы, и он предан нашей организации и нашему городу. Он воплощает суть нашей франшизы, и мы очень рады, что он продолжит свою карьеру в форме «Кэпиталз» в течение следующих пяти лет», — заявил генеральный менеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан.

Конечно, не мог не выступить и владелец «Вашингтона» Тед Леонсис. «Величайший человек. Величайший игрок. Величайшая семья. Человек слова. Давай выиграем ещё один Кубок Стэнли. Продолжим творить историю. Рад объявить о продлении контракта с Овечкиным», — заявил хозяин «Кэпиталз».

Неудивительно, что буквально сегодня «столичные» обменяли в «Виннипег» дорогостоящего защитника Брендена Диллона. Делалось это для того, чтобы максимально высвободить место под потолком зарплат.

Сколько же заработает Овечкин, спросите вы?

Всего Александр заработает $ 47,5 млн. А полную структуру соглашения уже сообщают известные североамериканские инсайдеры. Если всё округлить, то получится, что Овечкин будет получать по $ 9,5 млн в год. Столько же, сколько Андрей Василевский, Никита Кучеров и Евгений Малкин. Все они делят третье место по зарплате среди россиян после Артемия Панарина и Сергея Бобровского.

«Я вернулся в «Вашингтон»! — радостно прокомментировал случившееся сам Александр. Интересно, успеет ли Овечкин после истечения срока нового контракта в 40 с лишним лет вернуться в родное московское «Динамо» и завершить карьеру в нём? Конечно, всё будет зависеть от физического состояния Саши, но это, безусловно, была бы красивая история.

Пока же хочется пожелать Александру Овечкину продолжить успешно выступать в «Вашингтоне», постараться побить вечный рекорд Уэйна Гретцки, достичь в своей команде новых триумфов и, конечно же, сыграть на Олимпийских играх в Пекине. Главное, чтобы сама лига отпустила туда своих игроков.