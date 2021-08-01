Эвандер Кейн угодил в очередной скандал. Жена обвиняет его в сливе матчей НХЛ

За Эвандером Кейном всю карьеру тянется шлейф проблем, который становится всё длиннее и длиннее. Накануне его рассерженная жена, устав терпеть выходки мужа, вытащила на свет всё грязное бельё, а заодно обвинила его в сливе матчей своей команды ради побед на ставках.

Череда скандалов

Едва дорвавшись до серьёзных денег (после завершения контракта новичка он получил от «Виннипега» зарплату $ 5,25 млн в год), Кейн принялся их демонстрировать. В прямом смысле – публиковал фотографии с пачками долларов, которые использовал то в качестве телефона, то как дополнительный вес при отжиманиях. Тогда в Северной Америке это воспринимали как невинные шалости, а Кейна рисовали знатным весельчаком и троллем. Но это было лишь первым звоночком.

«Можете думать об этой фотографии что угодно, это сделано по приколу. Это не первая моя подобная фотография, но уверен, не последняя», — комментировал Кейн.

Через несколько лет, когда Кейн уже играл за «Баффало», он вляпался в куда более серьёзный скандал. Его арестовали и предъявили обвинения в хулиганстве и домогательстве после стычки в одном из баров города, где Кейн повздорил с несколькими девушками и вышибалой (согласно обвинениям, дело дошло до рукоприкладства и угроз убийством).

Тогда нападающий легко отделался – судья решил отложить рассмотрение дела на полгода, после чего (Кейну за это время надо было держаться тише воды, ниже травы, и не светиться в криминальной хронике) закрыл дело.

За полгода до этого Кейн, к тому же, не смог проснуться на тренировку после посещения Матча звёзд НБА, и был дисквалифицирован «Баффало» на один матч. «Клинкам» это надоело, и в итоге они обменяли его в «Сан-Хосе».

В новой команде Кейн открыл для себя новое развлечение – азартные игры и ставки. В 2019 году, когда «акулы» бились в плей-офф с «Вегасом», нападающий проигрался в казино Лас-Вегаса, ни много ни мало, на полмиллиона долларов, но не смог рассчитаться по долгам.

Этой зимой Кейн объявил себя банкротом – к тому времени он успел задолжать различным кредиторам почти $ 27 млн. Вся его немаленькая зарплата ($ 7 млн в год) уходила на погашение долгов, и нападающий жил «в минус».

«Как НХЛ позволяет неконтролирующему себя игроману играть, когда он сливает матчи?»

Сейчас не выдержала его жена Анна. В своём «инстаграме» она опубликовала письмо мужа, в котором он подтверждает, что приедет навестить дочь 8 и 9 августа, а также просит жену поскорее съехать из дома и оставить ключи от него и машину для риэлтора. «Вот что значит, когда зависимость становится важнее всего остального. От всей души сочувствую всем, чьи возлюбленные попали в какую-либо зависимость и ставят её выше собственной семьи. Пожалуйста, молитесь за нас, потому что этот парень сделает мою жизнь адом, чтобы он мог тусоваться в окружении сотен людей, а потом вернуться к нам с дочерью и заражать нас ковидом и всем остальным. Никому не пожелаю такой боли, это кошмар наяву», — написала Анна, но на этом не ограничилась и написала ещё несколько гневных заметок.

«Ты уезжаешь 8 июля, пропадаешь на неделю, затем уведомляешь меня, что едешь в отпуск в Европу, это, по-твоему, нормально. И в то же время ты мне говоришь, что наш дом забирает банк, но не приезжаешь, чтобы помочь своей беременной жене собрать вещи. У тебя достаточно денег, чтобы веселиться и жить в отелях в Европе, ходить каждый день по ресторанам, а в это время у меня нет денег, чтобы купить дочке смесь. Ты тусуешься днями напролёт, никогда не звонишь своей дочке и ни разу не спросил, как я справляюсь без тебя, и в то же время заставляешь меня продать обручальное кольцо, чтобы у меня были хоть какие-то деньги на жизнь.

Не знаю, есть ли слова, которые могут описать, насколько ты плохой человек. Ты оставил на произвол судьбы беременную жену и годовалую дочку, которая целую неделю ходила по дому и звала папочку. Не надо выкладывать старые фотографии, будто ты дома или с дочкой. Все знают, что ты за человек.

Как НХЛ позволяет неконтролирующему себя игроману играть, когда очевидно, что он сливает матчи, чтобы выиграть деньги? Может, кто-то спросит Гэри Беттмэна, почему он позволяет игроку делать ставки на собственные матчи? Делать ставки и выигрывать у букмекеров на собственных матчах?»

Заявления очень серьёзные, и НХЛ не могла пройти мимо них. «Лига воспринимает эти утверждения крайне серьёзно и собирается провести полноценное расследование». «Сан-Хосе» тоже выступил, заявив о всесторонней поддержке расследования лиги».

Если жена Кейна говорит правду, а не выдумала всё из обиды и мести (а с учётом репутации игрока обвинения выглядят вполне правдоподобными), то неужели ему снова всё сойдёт с рук? Или, наконец, НХЛ найдёт способы призвать к ответу своего проблемного игрока?