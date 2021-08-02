Лучший вратарь сезона НХЛ смирился с обменом. Флёри потащит «Чикаго» к Кубку Стэнли?

Карьера канадского голкипера Марка-Андре Флёри, приближаясь к своему закату, выписывает удивительные зигзаги. В 2003 году Цветочек был выбран «Питтсбургом» под первым номером драфта и в постлокаутную эпоху стал такой же важной частью франшизы «пингвинов», как Малкин и Кросби. В 2009, 2016 и 2017 годах Флёри выиграл с «Питтсбургом» три Кубка Стэнли, однако перед драфтом расширения для «Вегаса» клуб не стал защищать своего вратаря. На тот момент у «пингвинов» были более ценные активы для защитного списка, а 32-летний Флёри уже проигрывал конкуренцию молодому Мэтту Мюррею.

Время показало, что «Пингвинз» поставили не на ту лошадь. Мюррей деградировал, в том числе из-за травм, и уже летом 2020-го «Питтсбург» с ним расстался. Всего за четыре сезона без Флёри «пингвины» выиграли лишь одну серию плей-офф, а Цветочек распустился с новой силой в «Вегасе»: в 2018-м дошёл с «рыцарями» до финала, а в 2021-м, в возрасте 36 лет, взял свою первую в карьере «Везину».



В плей-офф прошлого сезона Флёри был очень хорош, хотя его грубейшая ошибка в полуфинальной серии с «Монреалем», возможно, стоила «Вегасу» выхода в финал.

Но, конечно, никому в голову не приходило сделать Флёри главным виновником поражения «рыцарей» и поставить вопрос о целесообразности его нахождения в команде. В июне Цветочек получил приз лучшему вратарю НХЛ, обойдя в голосовании самого Василевского, у него оставался ещё год по контракту с клубом из Лас-Вегаса…



Однако перед открытием трансферного окна в НХЛ громыхнуло: «Вегас» обменял Флёри в «Чикаго». Эта новость оказалась неожиданной не только для хоккейной общественности, но и для самого вратаря, который узнал о сделке из «Твиттера». Точнее, Марк-Андре знал об интересе «Блэкхоукс» и возможности каких-то переговоров, но, очевидно, не мог поверить, что «Вегас» действительно решится расстаться с «лицом франшизы».

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«Это сводится к тому, чтобы вывести на лёд лучшую из возможных команд, и обмен Флёри даст нам больше возможностей, чтобы уложиться в потолок зарплат», — объяснил обмен голкипера генменеджер «Вегаса» Келли Маккримон. Выходит, что ситуация для Флёри очень похожа на то, что было четыре года назад в «Питтсбурге»: Марка-Андре невероятно ценят и уважают в организации, но в интересах бизнеса с ним расстаются. Как говорится, дело не в тебе, дело во мне. Что ж, «пингвины» наверняка не раз горько пожалели о решении «слить» Флёри. Посмотрим, что будет с «Вегасом», чью вратарскую бригаду пока составляют психологически нестабильный Робин Ленер и вечно второй Лоран Броссуа.



А что же Флёри? Сразу после обмена The Athletic сообщал, что Марк-Андре не хочет играть в «Чикаго». Но не из-за какого-то предвзятого отношения к организации «Блэкхоукс», а из-за нежелания перевозить семью в незнакомое место. На этой почве пошли слухи, что Флёри может вернуться в «Питтсбург», у которого как раз есть проблемы с вратарской линией.

Однако в «Чикаго» сразу дали понять, что берут Флёри вместе с его кэпхитом в $ 7 млн исключительно для личных нужд.

«Возможность получить вратаря, победившего в голосовании за «Везину», является редкостью, и от неё нельзя отказаться.

Марк-Андре улучшит наших вратарей, усилит защиту нашей команды и окажет огромное влияние на общее развитие «Чикаго». Он поставит таланты, которые в настоящее время есть в нашем составе, в более выгодное положение для достижения большого успеха», — заявил после сделки генменеджер «Блэкхоукс» Стэн Боумэн.



А сейчас успокоился и остыл уже и сам Флёри. Сначала он сообщил «Блэкхоукс» о своём согласии выступать за клуб, а вчера Марк-Андре прибыл в Чикаго и обратился к болельщикам команды.

Цветочек вновь попадает в ситуацию, когда его мотивация приближается к запредельным значениям. Уже в следующем сезоне действующий обладатель «Везины» постарается доказать, что его опять списали со счетов раньше времени, что опять ошиблись в оценке его перспектив. У «Чикаго» есть Кевин Ланкинен, Малькольм Суббэн, Коллин Делиа, но именно Флёри должен стать основным голкипером «чёрных ястребов» — иначе зачем «Блэкхоукс» было его брать?



Надо сказать, что у «Чикаго» подбирается очень интересный состав: Кейн, Дебринкэт, Кубалик, Курашёв, Строум, молодой Дак, выменянный из «Тампы» Джонсон в нападении, сверхрезультативный защитник-новобранец Сет Джонс, а теперь ещё и звёздный голкипер Флёри. Почему бы Цветочку на волне повышенной мотивации не выдать ещё один сильный сезон и в первый же год не помочь «Чикаго» вернуть времена былого величия?