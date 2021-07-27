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МакКримон: Флёри был лицом франшизы «Вегаса». Он оказал большое влияние на нашу команду

МакКримон: Флёри был лицом франшизы «Вегаса». Он оказал большое влияние на нашу команду
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Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Келли МакКримон поблагодарил голкипера Марка-Андре Флёри за игру в клубе.

«Я сообщил Марку-Андре Флери об интересе к нему в «Чикаго» ещё 12 июля. Я говорил ему и его агенту обо всех командах, которые проявляли интерес на протяжении всего процесса.

Слухи о переходе попали в «Твиттер» ещё до того, как сделка официально была завершена. Я не информирую игроков о её закрытии, пока она не будет окончательно завершена. Отчёты о сделке пришли до того, как она была заключена, поэтому Флёри не получил известий от команды.

Ни Флёри, ни Робин Ленер не выразили разочарования по поводу расстановки, которая у них была в прошлом сезоне.

Флёри был самым популярным игроком, которого я когда-либо видел в спорте. Он был лицом франшизы. Он оказал огромное влияние на нашу организацию и на наш город», – цитирует МакКримона Дан Розен в «Твиттере».

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