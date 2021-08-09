Молодёжь, способная вернуться на вершину. О чём говорит триумф сборной на Глинки/Гретцки?

7 августа в Чехии победой сборной России завершился Кубок Глинки/Гретцки, второй по значимости турнир юниорских сборных (до 18 лет) после чемпионата мира. Есть искушение снизить значимость этой победы — всё-таки в Чехию и Словакию из-за коронавируса не приехали канадцы. Но всё же успех ребят весьма ценен.

Слишком много в последние годы было сказано о развитии наших юниоров. Вот только непонятно, когда нужно ждать её первых результатов. Можно ли рассуждать, что успехи команд U18 за последние два года — прямое следствие реализации программы? Чего не отнять, так это заботы, которая проявлялась и проявляется сейчас о команде. Юниорская сборная встроена в систему, где стандарты одинаковы и для неё, и для главной национальной команды. За это время сборная России дважды подряд (2019-й и 2021-й) становится вице-чемпионом мирового первенства, дважды подряд выигрывает Кубок Глинки/Гретцки. Не забудем и победу на Юношеских олимпийских играх в Лозанне-2020. 14 человек из состава этой команды позавчера поднимали над головой главный приз в Чехии. А шестеро в мае стали вице-чемпионами мира, играя с соперниками на год старше.

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Фото: fhr.ru

Заокеанские исследователи приводят такую градацию поколений: родившихся в 50-60-х годах ХХ века называют «бэйби-бумеры», послевоенное поколение, радующееся первой стабильности. Следующие, родившиеся в 70-80-х, — поколение Х. За ним следуют так называемые миллениалы, люди, родившиеся в конце 80-х до рубежа веков. Для каждого поколения характерны определённые поведенческие черты. По ним удобно работать политикам, маркетологам, психологам. Такую градацию охотно принимают и в других странах.

Следующее поколение — поколение Z. Люди (по большей части — всё ещё дети), родившиеся после 2000 года, знающие, что когда-то не было мобильных телефонов и интернета, только по рассказам старших. Обычно эти старшие только бурчат, что это «безмозглое поколение тиктокеров», способное лишь сутками сидеть в телефоне, общаться с помощью эмодзи, рубиться в игрушки и смотреть глупые видео. Однако, как показала практика, и с ними можно работать. Причём не только работать, но и сделать его лучшим за последние годы, использовать по максимуму их талант.

Фото: fhr.ru

Радует то, что на Кубке Глинки/Гретцки наша сборная сыграла так, как от неё ждали. Из двух главных фаворитов турнира один остался дома — должен выиграть второй. И без неожиданностей. Их россияне свели к минимуму в отдельно взятых матчах. Классически вкатили в турнир, дожав финнов в концовке (5:2), разнесли в пух и прах швейцарцев (9:2), солидно завершили этап с Чехией (7:3), нокаутировав соперника четырьмя шайбами за четыре минуты. С первого же матча начал показывать, кто здесь главная звезда, Матвей Мичков. Но следующие игры показали, что сейчас сборная России — не команда одного Мичкова и ещё двух-трёх лидеров. Есть кому забивать и кроме них.

В упорнейшем полуфинале с Швецией дважды пришлось отыгрывать две шайбы. Да, Мичков и здесь сделал дубль, но забивали шведам и Даниил Ларькин, и Даниил Григорьев, свое единственное очко на турнире именно в этом матче набрал 16-летний Даниил Бут. Вообще в этой команде было четверо игроков 2005 года рождения, и все они показали, что приехали не только потаскать инструмент за старшими товарищами. Они готовы брать на себя ответственность, выходить в самые сложные моменты игры (тот же Бут ассистировал Ивану Роговскому при счёте 4:4 в большинстве). Игра со шведами стала самой сложной для россиян, в финале у Словакии не нашлось против наших никаких аргументов.

Не забудем ещё об одном важном моменте. В этой сборной России играют представители восьми клубов. И тот факт, что уровень их подготовки соответствует национальной команде, тоже говорит о многом. Можно говорить, что базового клуба нет. Есть базовая программа, это гораздо важнее и, как показывает практика, эффективнее.

Этим кадрам скоро предстоит серьёзная проверка. В конце августа в чешском Годонине состоится Турнир четырёх наций для молодёжных сборных. Наверняка Игорь Ларионов включит в состав кого-то из лидеров нынешней «юниорки»: того же Мичкова, Ивана Мирошниченко, вратаря Сергея Иванова. Они доказали, что готовы попробовать себя на более высоком уровне. Мичкова уже вполне можно назвать звездой, и в последнее время он только подтверждает этот статус. Кубок Глинки/Гретцки лидер российской сборной завершил с рекордными для турнира 13 (8+5) очками, забивая в каждом (!) матче.

Фото: fhr.ru

Интересно, что все победители последнего Кубка Глинки/Гретцки играют в российских клубах. Это одна из главных задач «Красной машины» — сделать так, чтобы молодые российские таланты оставались и играли на родине. Не удерживать силой, а заинтересовывать, создавая все условия для развития.