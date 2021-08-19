«У НХЛ кончились оправдания поражениям от русских». Великая победа СССР на Кубке Канады

После эпохальной Суперсерии-1972, которая ознаменовала новый этап развития мирового хоккея, всем стало понятно, что необходим такой международный турнир, где бы сборные СССР и Канады — сильнейшие национальные команды планеты — могли выяснять отношения в лучших составах. Чемпионаты мира и Олимпиады для этого не подходили: на них у канадцев не приезжали главные звёзды, а потому постоянные победы советской команды обесценивались за океаном.

Но после Суперсерии канадцам и самим стало интересно соревноваться с Советами, и в 1976 году первый исполнительный директор Ассоциации игроков НХЛ Алан Иглсон организовал дебютный Кубок Канады. Итог турнира побаловал самолюбие «кленовых листьев»: они в финале обыграли Чехословакию (6:0 и 5:4, ОТ), а сборная СССР заняла только третье место.



Через 5 лет Красная машина приехала в Канаду за реваншем.

Виктор Тихонов главный тренер сборной СССР в 1981 году «Сейчас нас будут проверять. Ибо за рубежом, в Канаде прежде всего, в США, Швеции, да и у нас в стране победы советской сборной по-прежнему встречают скептически. Вот если бы, говорят нам, канадцы приехали на чемпионат мира в сильнейшем своем составе, если бы в командах Швеции, Финляндии, США играли профессионалы, выступающие в клубах НХЛ, то неизвестно, как бы закончился этот чемпионат, кому бы достались золотые медали… Напоминают, что на Кубке Канады в 1976 году мы остались третьими.



И вот мы в Канаде. И я обращаюсь к молодой нашей команде, где многие и не представляют себе, что это такое — играть в Канаде, оспаривая победу в самом, по мнению местной печати, престижном в истории мирового хоккея турнире».

Состав у хозяев был такой, что болельщики прозвали эту сборную Команда-чума. Лефлёр, Босси, Дион, Троттье, Гретцки — это, действительно, был великий коллектив.

Состав сборной Канады на Кубок Канады — 1981



Тренер — Скотти Боумэн.

Вратари — Майк Льют, Дон Эдвардс.

Защитники — Брайан Энгблом, Бэрри Бек, Крэйг Хартсбурк, Дени Потвен, Рэй Бурк, Ларри Робинсон, Пол Райнхарт.

Нападающие — Кларк Гиллис, Ги Лефлёр, Жильбер Перро, Стив Шатт, Марсель Дионн, Рик Миддлтон, Дэнни Гейр, Брайан Троттье, Майк Босси, Боб Гейни, Кен Линзмэн, Рон Дюгей, Роберт Горинг, Уэйн Гретцки

На групповом этапе сборная СССР испытала на себе всю мощь канадских звёзд. «Кленовые листья» разгромили команду Виктора Тихонова со счётом 7:3, а на следующий день местные газеты пестрели заголовками «Канадцы содрали кожу с советского хоккея», «Канадцы похоронили СССР» и прочее в таком же духе.

Владимир Юрзинов помощник Тихонова на Кубке Канады — 1981 «Мы не ожидали такого третьего периода (СССР проиграл отрезок 0:5. — Прим. «Чемпионата»). Сложно вспомнить, когда мы в последний раз так крупно проигрывали».

Поражение от Канады случилось в заключительной игре предварительного этапа, а до этого сборная СССР сыграла вничью с Чехословакией, обыграла шведов, американцев и финнов и заняла второе место в группе. Регламент турнира изменился по сравнению с Кубком Канады — 1976, и теперь четырём лучшим сборным первого этапа предстояло сыграть полуфинальные поединки. Сюрпризов в них не произошло: Советы обыграли чехов 4:1, Канада с таким же счётом взяла верх над американцами. Две сильнейшие сборные мирового хоккея ждал решающий поединок…

Состав сборной СССР на Кубке Канады — 1981



Тренер — Виктор Тихонов.

Вратари —

Защитники — Вячеслав Фетисов, Владимир Зубков, Сергей Бабинов, Василий Первухин, Валерий Васильев, Алексей Касатонов, Зинэтула Билялетдинов, Ирек Гимаев.

Нападающие — Сергей Капустин, — Виктор Тихонов. Владислав Третьяк , Владимир Мышкин.— Вячеслав Фетисов, Владимир Зубков, Сергей Бабинов, Василий Первухин, Валерий Васильев, Алексей Касатонов, Зинэтула Билялетдинов, Ирек Гимаев.— Сергей Капустин, Игорь Ларионов , Александр Мальцев, Владимир Крутов, Николай Дроздецкий, Андрей Хомутов, Сергей Шепелев , Виктор Жлуктов, Виктор Шалимов, Сергей Макаров, Владимир Голиков, Александр Скворцов.

В матче группового этапа против Канады у сборной СССР в воротах не играл Владислав Третьяк. В финале знаменитый голкипер вернулся на лёд и заставил звёзд «кленовых листьев» беспомощно биться о непробиваемую стену. Канадцы атаковали и атаковали, Третьяк спасал и спасал, это был один из лучших матчей в карьере легендарного вратаря.

Советские хоккеисты открыли счёт на 25-й минуте — отличился Игорь Ларионов. Знаменитая пятёрка Профессора, кстати, дебютировала на этом турнире. На этот гол канадцы достаточно быстро ответили шайбой в исполнении Гиллиса, но больше Третьяк в финале не пропускал, а атака Красной машины развернулась в полную силу и буквально смяла именитых хозяев турнира.



Видеообзор финала Кубка Канады — 1981.



Сергей Шепелев забил две шайбы во втором периоде, а в начале третьего отрезка оформил хет-трик. Затем Крутов забросил в меньшинстве, потом Ларионов реализовал большинство. На канадцев было больно смотреть, но советские хоккеисты не останавливались. На последних минутах третьего периода Владимир Голиков и Александр Скворцов отличились по разу и установили окончательный счёт финала — 8:1!



Мощный реванш и полный триумф советского хоккея. «Безжалостной советской «Красной машине» осталось сделать только одно. Взять легендарный монреальский «Форум», протащить его по городу и утопить в реке Святого Лаврентия. И НХЛ тоже утопить. А ведь всё должно было быть иначе. Песня сборной СССР должна была быть спета. Полтора года назад их ошеломила шушера из сборной США – не слишком талантливая, но слишком молодая, чтобы это осознавать. Последние две недели русские выглядели как какие-то шведы или финны, но точно не как хвалёная хоккейная сила.

Но в финале они встретились с Канадой и перекатали, перебили и перемастерили её. Другие конфузы канадцев или НХЛ от рук СССР можно было на что-то списать – в 1972-м игроки были в ужасной форме, немного запятнали честь мундира, но взяли серию. В 1979-м у НХЛ было всего пару дней, чтобы собрать команду на Кубок вызова. Но в этот раз всё было как надо.



У НХЛ наконец-то кончились оправдания поражениям от русских в больших матчах. Кубок Канады ещё раз доказал, что в СССР играют за серп и молот лучше, чем энхаэловцы – за деньги», — писал Sports Illustrated.



Но 40 лет назад советские хоккеисты играли не только за серп и молот. 27 августа 1981-го, когда сборная СССР уже находилась в Канаде, с родины пришли ужасные вести: в автокатастрофе разбился Валерий Харламов.

Вячеслав Фетисов защитник сборной СССР на Кубке Канады — 1981 «Валерка Васильев, капитан команды, все ребята сказали, что победу нужно посвятить памяти Валерия Борисовича. Мы поклялись, что будем биться до последнего и постараемся выиграть Кубок Канады, который он сам хотел выиграть. Перед финалом мы собрались ещё раз, все вместе, без руководства, без тренеров и сказали, что мы всё сделаем, чтобы выиграть финальный матч у Канады».

Так и вышло. 13 сентября 1981 года сборная СССР одержала, вероятно, самую значимую победу над Канадой в своей истории. Один из самых звёздных в истории составов «кленовых листьев» был разгромлен на чужой территории, завоёван Кубок Канады — трофей, обладатель которого без всяких условностей становится сильнейшей сборной на планете. Правда, сам кубок, выполненный в виде урезанного кленового листа, в СССР хоккеистам привезти так и не удалось: канадцы напакостили напоследок, но величие момента из-за этого нисколько не уменьшилось.