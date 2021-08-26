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Звёздный нападающий Илья Ковальчук может перейти в «Спартак», последние новости

Ковальчук – одной ногой в «Спартаке»? Предпосылок к громкому трансферу всё больше
Павел Панышев
Звёздный нападающий Илья Ковальчук
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Накануне Илья посетил предсезонный матч красно-белых в компании своих представителей.

Звёздный 38-летний нападающий Илья Ковальчук по-прежнему находится в статусе неограниченно свободного агента. Илья, подписавший в прошлом сезоне контракт с «Авангардом», завоевал свой третий Кубок Гагарина, а сразу после финала объявил, что продлевать контракт с омским клубом не будет.

Уже в межсезонье поползли слухи о том, что форвард якобы может завершить карьеру. Сам Ковальчук сразу отсёк этот вариант, заявив, что порох в пороховницах ещё есть. Ложью подобные слухи назвал и президент КХЛ (и близкий друг Ильи) Алексей Морозов. Так что тему с уходом на пенсию одного из лучших российских хоккеистов современности можно закрыть.

Конечно, Илья по-прежнему мечтает о завоевании Кубка Стэнли. Единственного трофея, которого нет в его коллекции для вхождения в «Тройной золотой клуб». Именно поэтому нападающий и его североамериканские представители постоянно держат руку на пульсе и активно просматривают варианты на рынке по ту сторону океана. При этом россиянину нужен только топ-клуб. Команда, которая будет бороться за титул и ставить перед собой самые высокие задачи. Ехать в НХЛ только для заработка нет никакого смысла – все свои деньги Илья давно заработал.

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Что касается КХЛ и продолжения карьеры на родине, то всё чаще приходится слышать про возвращение Ильи Ковальчука в «Спартак». Возвращение, так как Ковальчук является воспитанником спартаковской школы. Именно в этой команде он дебютировал на профессиональном уровне в 1999 году, а затем в течение двух сезонов играл за спартаковцев в Высшей лиге.

Сам хоккеист неоднократно говорил, что не прочь под конец карьеры вернуться в родной клуб. Согласитесь, может получиться красивая со всех сторон история. Вопрос, какое окончательное решение примет Ковальчук и какое жалованье попросит? В нынешнем «Спартаке» живут экономно, в связи с чем место под потолком зарплат у красно-белых осталось даже после перехода центрального нападающего Андрея Локтионова. Вопрос, захотят ли боссы москвичей выделить солидные средства под звезду КХЛ? Ведь, помимо усиления состава, это будет отличный маркетинговый и медийный ход.

«Илья ждёт открытия рынка свободных агентов НХЛ и, в первую очередь, будет рассматривать варианты продолжения карьеры в Северной Америке. Если у него там что-то не пойдёт, то, конечно, «Спартак» хотел бы видеть его в своём составе. Будем общаться», — говорил спортивный директор «Спартака» Роман Беляев клубному YouTube-каналу в конце июля.

Ещё раньше он же заявлял, что «Спартак» заинтересован в Ковальчуке, а сама история реальна.

На сегодняшний день решение обеими сторонами так и не принято, но предпосылки для грядущей сделки по-прежнему есть. Так, накануне Илья посетил матч Кубка мэра Москвы между «Витязем» и «Спартаком» в сопровождении своих российских представителей – Юрия Николаева и Александра Черных. Рядом находилось и всё руководство красно-белых.

«Человек просто пришёл посмотреть хоккей», — парируете вы. Но просто так в нынешней жизни ничего не случается и не происходит. Матчей в межсезонье пруд пруди, однако Ковальчук решил посетить далеко не самую яркую по вывеске игру «Спартака».

«Пока все разговоры на эту тему преждевременны. Всё возможно», — заявил мне уже после встречи агент Ковальчука Юрий Николаев на вопрос о том, перейдёт ли его клиент в московский клуб. Что недвусмысленно подтверждает: варианты возможны и вполне реальны.

Получается, что Ковальчук уже одной ногой в «Спартаке»? Скорее, да, чем нет. По крайней мере, в КХЛ этот вариант для Ильи точно является приоритетным. Правда, предсезонку нападающий не проходил, занимаясь индивидуально, но для такого профессионала это вряд ли станет проблемой.

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