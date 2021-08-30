«Трактор» нового образца. Что представляет собой команда, выдавшая убойную предсезонку?

Всем уже порядком поднадоело доминирование ЦСКА и СКА. Некоторые добавляют в список ещё несколько клубов, например, «Ак Барс» или московское «Динамо». Если какой-нибудь середнячок (даже крепкий, как «Спартак»), играет с топами, то вероятность победы сильно снижается. Что уж говорить об аутсайдерах. Но КХЛ совершенствуется, и с каждым новым сезоном превосходство богатых клубов сборной потихоньку отступает: бой могут дать «Торпедо», «Сибирь», при сильном желании «Северсталь» и, конечно же, «Трактор». И пускай новый сезон будет этому доказательством.

«Трактор» собрал неплохую команду ещё в прошлом сезоне. В частности, угадали с легионерами. Чего стоят 49 очков одного только Томаша Гики. Из всех иностранцев плохо выглядел только Понтус Оберг. В состав вернулись Виталий Кравцов и Вячеслав Основин, пришли Алексей Бывальцев, Дмитрий Огурцов и Сергей Калинин, а команду вновь возглавил Анвар Гатиятулин. Но дальше первого раунда плей-офф челябинцы не продвинулись. Причин несколько. Во-первых, противостоял им всё-таки «Салават». «Трактор» капитулировал под сумасшедшим давлением финского звена. Во-вторых, минус «Трактора» — это однообразность хоккея. Стиль игры «первым номером» столкнулся с «игрой от обороны», которую не смог пробить, и проиграл. В-третьих, «Салават» и «Трактор» показали себя полными противоположностями: с первой стороны терпение и самоотдача, со второй — упадок сил и отсутствие хоккейной фантазии. Особенно это было заметно на играх в Челябинске.

В новый сезон «Трактор» входит с ещё более серьёзным составом. На смену провалившемуся Понтусу Обергу взяли Теэму Пулккинена из «Локомотива». И за прошедшую предсезонку он сполна доказал, что не зря. Из того же Ярославля перебрался и Владимир Ткачёв. Вернулся Виталий Абрамов, который в 17 лет уехал в Северную Америку и теперь готов разрывать КХЛ. Кирилл Капустин, Андрей Стась, молодой Илья Карпухин, Евгений Кулик — крепкие середнячки, способные на результат. За этими приобретениями можно и не заметить, что уехал Виталий Кравцов.

Коснулись изменения и вратарской линии. Иван Федотов, который почти полностью делил матчи с Романом Виллом, отправился в ЦСКА. На замену ему нашли Эмиля Гарипова. Может быть, не самое очевидное подписание. Но если подумать, то достаточно перспективное. Эмилю уже 30, и «Трактор» для него — возможность перезапустить карьеру. Последние три года выдались не самыми приятными: травма спины, потом уход из родного «Ак Барса», непонятное время в «Авангарде» и, в конце концов, московское «Динамо». Своим и родным он был только в Казани, а в остальных командах надолго не задерживался и мало играл. Гарипов для «Трактора» — возможность получить солидного вратаря, если вернётся казанская версия голкипера. И руководство клуба явно этого хочет. Первый делом сделали комнату для намаза на территории « Арены-Трактор». Прошлые команды так не заботились об игроке.

Роман Вилл и Лоуренс Пилут Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

Кроме прочего, в этом составе есть один радующий душу пункт: почти полное отсутствие звёзд. Да, есть Пулккинен, Гика… Но они, скорее, просто результативные игроки. Всё же не звезды уровня Шипачёва или даже Окулова. Того же Абрамова пока сложно назвать звездой, хотя к концу осени наше мнение, скорее всего, изменится. Как показывает практика, не всегда набор топовых игроков гарантирует серьёзные достижения. «Автомобилист» тому пример. Потому «Трактор» нового сезона — набор крепких середнячков, которые в сумме создают хоккейного монстра.

Ну и, конечно, главное открытие не только предсезонки «Трактора», а в принципе лиги — это Никита Тертышный. Прошлый шанс сыграть за основную команду у него был два года назад, когда он теоретически ещё мог играть в МХЛ. Но тогда за 10 игр он руководство не впечатлил и был на несколько лет командирован в фарм-клуб. Своим следующим шансом Никита воспользовался сполна. За прошедшую предсезонку 23-летний нападающий удивил всех, кого только мог. Отчасти его появление вызвано травмой Томаша Гики. И тут вопрос другой. Куда отправится Тертышный после возращения в строй легионера? На предсезонке Никита играл с Абрамовым и Седлаком, занимая место Томаша. Будет ли ломать Гатиятулин рабочий механизм ради Гики? Пока ответа на это нет.

Никита Тертышный Фото: Табарчук Павел, photo.khl.ru

Этот «Трактор» чем-то напоминает «Авангард» прошлого сезона. Да, когда они взяли кубок, у них были Ковальчук и Якупов. Но много ли они сделали для чемпионства? У первого в 24 играх в плей-офф 9 очков. Второй не сыграл вообще. Не очень выдающаяся статистика для потенциальных вождей. Не самый звездный вратарь Грубец, которого вытащили аж из «Куньлуня», немногим лучше Вилла. А Гарипов, может быть, и сильнее обоих. Лидером команды был Сергей Толчинский. Сейчас его чем-то напоминает Тертышный. От первого отказался ЦСКА, а второй тянул лямку в ВХЛ и почти случайно оказался в основе. Что в командах действительно разное, так это тренер. Если у Хартли — казарма, то Гатиятулин строит семью. Игроки не раз упоминали, что Анвар Рафаилович не кричит и общается с игроками по-человечески. Именно этот пункт может быть главным в решающий момент.

С введением потолка зарплат на звёзд трудно раскошелиться. Теперь крепким полузвёздным тройкам приходится сражаться с крепкими игроками среднего уровня. Разница между ними в азарте. В таком противостоянии у вторых больше шансов на победу. И если стратегия КХЛ действительно работает, то в скором времени у лиги появится шанс увидеть ещё одного нового чемпиона.