«Не особо люблю американцев, они могут быть фальшивыми. С русскими легче найти общий язык»

«Трактор» уехал с Sochi Hockey Open с трофеем, а один из его лидеров Лукаш Седлак – со званием лучшего бомбардира турнира. Для чешского нападающего этот сезон будет уже третьим в Челябинске, где он превратился в одного из лидеров команды. «Чемпионат» поговорил с ним об ожиданиях от нового сезона, изменениях в составе «Трактора», работе с Анваром Гатиятулиным и Америке.

«Читаю книгу о психопатии. Таких людей больше, чем кажется, и у них есть положительные черты»

— Как вам в Сочи? «Трактор» впервые приехал сюда летом.

— Классно. Вчера ходил на прогулку, но пришлось свернуть её пораньше, очень уж жарко. Пару лет назад мы приезжали сюда в сентябре или октябре, и тут тоже было здорово.



— В Челябинске такая же жара, но не сравнится с тем, что здесь?

— Да, там жарко, но сухо. Каждое лето, что я проводил в Челябинске, сначала жарко, потом холодает, другая погода.



— Игроки ходят по ресторанам, на пляжи. Как вы здесь проводите свободное время?

— Пару дней назад арендовали скутеры, прокатились, сходили на ужин, парочка ребят и на пляж сходила. Но я люблю отдыхать у себя в номере, для меня тут слишком жарко.



— Лето как провели, получилось съездить куда-то на море?

— Да, съездили на неделю на Мальорку. Было неплохо, мне понравилось, но, думаю, в Европе есть места для отдыха получше. Больше всего мне нравятся Сардиния, Корсика, Греция. Но в этом году из-за ковидных ограничений Мальорка была самым простым вариантом.

— А какие у вас хобби? Вы сказали, что любите сидеть дома, чем вы там занимаетесь?

— Во время сезона я стараюсь беречь энергию, в основном общаюсь с семьёй. Если они не могут приехать ко мне, звоню им по Skype. Ещё играю в видеоигры с ребятами, в самолёте стараюсь читать. Слежу за новостями, ещё пытаюсь инвестировать в акции, навожу справки по этой теме.



— Какие книги читаете?

— В прошлом году читал книгу о том, как во Вторую мировую расшифровывали секретные сообщения. В этом году начал книгу об исследовании психопатии. Оказывается, у таких людей есть и положительные черты. Некоторых можно назвать хорошими, они могут использовать это качество, чтобы добиваться успеха в спорте, бизнесе, других сферах. Я страниц 40 пока прочитал, очень интересно. На самом деле, психопатов больше, чем нам кажется, и они необязательно плохие. Психопат — не обязательно значит убийца, в этой книге их делят на четыре категории. Жестокие психопаты, которые используют свою силу на пользу общества. Потом есть психопаты-убийцы, безжалостные психопаты, которые могут контролировать эмоции, подавлять эмпатию. Это делает их успешными в бизнесе, потому что им всё равно на чувства других.



— Какой необычный выбор!

— Да, немного странный (смеётся).

«Это лучший коллектив из тех, в которых я был в «Тракторе». Когда в команде друзья, хочешь выигрывать ради них»

— «Трактор» сильно изменился этим летом, как оцениваете шансы команды на прорыв? Реально бороться с «Авангардом», «Ак Барсом», «Салаватом»?

— Надеюсь на это. Наш костяк хорошо усилился. В прошлом году у нас было неважное большинство, сейчас пришёл Пулккинен, у которого один из лучших бросков в лиге. Это добавит вариативности нашему большинству.



Ткачёв, Яруллин — тоже отличные игроки, лидеры, которые давно играют в КХЛ, выигрывали Кубок, знают, как это делать. У «Трактора» было хорошее лето. Можно на бумаге иметь сильную команду, но это ничего не значит. Надеюсь, у нас будет хорошая химия в звеньях, и мы докажем это на льду. Думаю, мы можем бороться с лучшими командами.

Фото: hcsochi.ru

— Что казанские ребята привнесли в раздевалку?

— Думаю, мы увидим это ближе к концу сезона или если у нас начнётся спад в игре. Мы увидим, как эти ребята справляются с такими ситуациями. Тот, кто уже становился чемпионом — неважно где, — знает, насколько это тяжело. Дело не только в том, чтобы показывать хорошую игру в атаке, все должны делать свою работу, играть правильно. Я должен не только забивать голы, а делать всё от себя зависящее. Обороняться, выигрывать вбрасывания и так далее. Важны не только голы, но и то, что надо делать правильные вещи. Эти ребята знают, как это делать, это должно нам помочь.



— Команда уже сплотилась или все делятся по группкам?

— В каждой команде, где я играл, с кем-то ты общаешься больше. Но в целом у нас отличный коллектив. Я бы сказал, что это лучший коллектив из тех, в которых я был в «Тракторе». Мы все вместе смеёмся, шутим, а не разбиваемся на кучки. Это должно нам помочь, ведь если в команде играют твои друзья, ты хочешь выигрывать ради них, а не только для себя. Это очень важно.

— А у вас кто лучший друг в команде?

— Конечно, с Томашем Гикой и Романом Виллом мы проводим вместе очень много времени, дружим семьями. Это мои близкие друзья, ещё Ник Бэйлен, мы вместе играем уже три года. Сейчас в раздевалке я сижу рядом с Ткачёвым, с ним мы тоже уже подружились, часто валяем дурака.



— Он веселее, чем кажется на первый взгляд?

— Да, точно, он весёлый парень, хоть и не выглядит таким (смеётся).

«Гатиятулин всегда улыбается, объясняет по-человечески. Нет смысла орать на людей»

— Второй год вы работаете с Анваром Гатиятулиным, что он за человек?

— Он именно такой, каким выглядит, очень приятный человек, всегда улыбается. В прошлом году, когда он только пришёл в команду, мой русский был ещё не так хорош, сейчас я понимаю больше. Но даже тогда он всегда мне улыбался, что-то говорил, был милым. Никогда не видел, чтобы он взрывался или злился. Он спокойный человек, это помогает команде. Даже когда что-то идёт не так, он никогда не орёт, всегда пытается объяснить по-человечески, что именно ты сделал не так или как сделать лучше. Это важно для команды, потому что не возникает паники.



— Неужели он не может сказать жёстко?

— Может, конечно, но есть разница между жёсткостью и простым ором. У меня было много тренеров, которые кричали, у таких игроки боятся играть. Когда кто-то жёстко высказывает, я знаю, что напортачил. А Анвар просто подходит и говорит: «Эй, тебе нужно быть лучше». То есть он может жёстко высказаться, но в хорошем ключе. Всегда же можно объяснить по-человечески, все мы люди. Если я не доволен игрой партнёра по звену, то подойду к нему и скажу: «Может, стоит сделать иначе, вот так и так?». Нет смысла орать на людей.

Фото: hcsochi.ru

— Сравните работу тренеров в Северной Америке и КХЛ, какие глобальные отличия?

— В НХЛ я работал только с Джоном Тортореллой, он известен тем, что кричит на людей.



— Без причины?

— Причина, наверное, всегда есть, но мне кажется, лучше просто подойти к человеку и спокойно сказать, а не сердиться.



— Вы ещё в АХЛ поиграли, у Джареда Беднара.

— Вот он был классным тренером, очень спокойно себя вёл на скамейке. Это один из лучших тренеров, с кем мне довелось поработать. Если честно, они с Анваром похожи в том, как выстраивают общение с игроками. Он, конечно, может «напихать», но во время игры спокоен, а в раздевалке может высказать тебе своё мнение. Важно сохранять спокойствие во время игры. Не раз видел, как тренеры начинают орать на скамейке, и команда начинает паниковать на льду. Спокойствие Анвара мне очень нравится.



— Он известен своим особым оборонительным стилем, но он может быть гибким?

— Конечно. Даже в прошлом году он старался нас не придерживать, особенно наше звено. Позволял играть более агрессивно. Мы любим наседать, идти в форчек, атаковать, он позволяет это делать.



— Но в плей-офф, когда «Салават» перестроился на оборонительную игру, «Трактор» забуксовал.

— Да, но там были проблемы другого рода. У нас была куча моментов, мы просто не могли забить. Если бы мы забивали так же, как в регулярке, то взяли бы эту серию. А у нас был всего один или два гола в большинстве за всю серию. Проиграли не из-за тактики, просто мы не забивали там, где обычно забивали.

«Абрамов поможет «Трактору». Тем более за родную команду стараешься ещё сильнее»

— Ваше звено с Абрамовым и Тертышным смотрится здорово, в Сочи вы забиваете бóльшую часть голов «Трактора». С кем вам комфортнее играть — с Никитой или Гикой? Абрамов-то, наверное, останется в вашем звене.

— Посмотрим, как будет, когда Томаш вернётся. Я играл с ним последние два года, и у нас была успешная связка. Мы хорошо понимаем друг друга, думаю, в итоге наша связка воссоединится. Но посмотрим, что решат тренеры. Мне комфортно играть практически со всеми. Иногда химии нет, и это сразу чувствуется. Выходишь на тренировку, и понимаешь, что игра не клеится, а из ничего не получится слепить что-то. С первой тренировки с Абрамовым и Тертышным мы стали разыгрывать шайбу, обмениваться передачами, знали, где кто находится. Но то, что работает на предсезонке, не обязательно будет работать потом.

Фото: hcsochi.ru

— С Абрамовым вы были знакомы ещё по «Коламбусу»?

— Да, мы встречались несколько раз в тренинг-кэмпах. Когда он в первый раз туда приехал, то почти никого не знал, а я был тоже из молодых. Он ко мне подошёл, мы пообщались, так и познакомились.



— Были рады, что он приехал в «Трактор»?

— Да, всегда хорошо, когда кого-то знаешь в команде. Я знал, что он хороший игрок, который поможет нашей команде. Тем более местный. Когда играешь за родную команду, стараешься ещё сильнее, потому что хочешь показать городу, друзьям, семье, на что ты способен, чтобы город тобой гордился. Важно иметь таких ребят в составе.

— Абрамов несколько лет не играл в Челябинске, а вы тут уже третий год. Знаете город лучше него?

— Кажется, он мне так и сказал, но не думаю, что это так. Я в основном дома сижу, отдыхаю. Не особо люблю гулять или по магазинам ходить, так что город знаю не очень хорошо.

«Не особо люблю американцев, они могут быть фальшивыми. С русскими легче найти общий язык»

— Что вас удивило, когда впервые приехали в Челябинск, и к чему уже успели привыкнуть?

— Удивился, сколько в городе классных ресторанов! Не ожидал такого, тут очень хорошие места есть. Даже моя девушка говорит, что тут была в одном из лучших ресторанов в своей жизни.

— Можете сравнить Челябинск с Коламбусом? Или с Кливлендом?

— Кливленд — суровый город, в центре может быть страшно ходить. Но я жил в пригороде, там было не так уж и плохо. Коламбус — очень приятный город, особенно для семейных. Даже игроки, которых обменивают из «Коламбуса», после окончания карьеры часто возвращаются и пускают там корни. Не думаю, что Коламбус и Челябинск можно сравнивать, США вообще другие, у них мало общего с Россией.



— Какая страна вам больше нравится?

— С бытовой точки зрения я мог бы представить, что живу в Коламбусе, но Америка мне не очень нравится, не могу представить, что буду там жить.



— Правда? А некоторые игроки остаются там жить.

— Возможно, если бы я жил где-то во Флориде, рядом с пляжем, у меня было бы другое мнение. Коламбус довольно скучный город, там особо нечего делать.



— Так вам там не нравилось, потому что скучно?

— Нет, больше из-за людей. Не особо люблю американцев, а Россия культурно близка Чехии, так что с русскими мне легче находить общий язык.



— Русские обычно отмечают, что американцы поверхностны, всегда улыбаются, даже когда не хотят.

— Да, порой они могут быть фальшивыми, это мне не нравилось. С русскими всегда понятно, что они думают. Если они хотят говорить с тобой, то говорят, если не хотят — не будут. Я это уважаю. В США меня бесило, когда кто-то спрашивал меня, как дела, просто чтобы поговорить. Иногда ведь бывает, что вообще не хочешь ни с кем говорить, но там чувствуешь себя обязанным это делать.

«НХЛ – это деньги, бизнес, политика, интриги. В Европе в хоккее больше спорта»

— Некоторые наши игроки, вернувшись из Америки, рассказывают, что в НХЛ тренер может быть милым, говорить, что у тебя всё замечательно получается, а потом отправить тебя в АХЛ.

— НХЛ — это деньги, бизнес, где-то даже политика внутри клуба, интриги. Часто бывает, что молодой игрок на маленьком контракте играет на том же уровне, что и опытный хоккеист с большим контрактом. Но в клубе продолжают задействовать того, кому они платят больше денег, вместо того, чтобы дать молодому больше матчей или игрового времени, а ведь тогда бы он мог стать ещё лучше. Такие вещи происходят в НХЛ, там много денег, это серьёзный бизнес. С одной стороны, я это понимаю, но для молодых ребят это может быть тяжело, могут опускаться руки.



— В Европе в хоккее меньше бизнеса?

— Не так много, как в США. В Европе хоккей — больше спорт, в США — больше развлечение. Не говорю, что из этого правильно, а что плохо, просто в Европе в хоккее больше непосредственно спорта.



— Поэтому вы не хотите обратно в НХЛ?

— Нет, есть другие причины. В четвёртом звене в НХЛ тебе дают минут 10 за матч, а я хотел играть больше, выходить на большинство, играть более важную роль в команде. Поэтому я решил уехать, лично меня там ни в какие интриги не впутывали.

«Трактору» абсолютно реально выиграть Кубок Гагарина, сейчас у нас очень хорошая команда»

— Вы в прошлом году стали ассистентом капитана. Это накладывает больше ответственности?

— С одной стороны, да, но я не стараюсь делать что-то иначе. Буква на груди не должна делать тебя другим человеком или игроком. Я всегда стараюсь делать то, что считаю правильным и на льду, и за его пределами, помогать людям, показывать на личном примере, как надо играть, как быть хорошим партнёром по команде, такие вещи. Даже если бы у меня не было нашивки, я бы делал то же самое.



— Это значит, что в раздевалке вы можете взять слово? А может, даже на русском сказать?

— По-русски я знаю больше хоккейных слов, чем обычных. Что-то могу сказать, но в команде хоккейный сленг понимают даже на английском. В основном подбадриваю команду, говорю «Погнали», такие вещи. Особо не говорю, больше стараюсь показывать на льду, как мы должны играть.



— Думаете, в этом году «Трактору» реально выиграть Кубок Гагарина?

— Абсолютно реально, у нас очень хороший шанс. Каждый сезон есть шанс, но сейчас у нас очень хорошая команда, надо идти шаг за шагом, работать, улучшать свою игру на протяжении всего сезона. А когда придёт плей-офф, посмотрим, что будет дальше. За три года мы добились большого прогресса. В первый год мы даже близко к плей-офф не подобрались, в прошлом году мы хорошо шли три четверти чемпионата, концовка была пятьдесят на пятьдесят, а в плей-офф мы не могли забить. Хотя шансы выиграть первый раунд были. В этом году у нас команда ещё лучше, надеюсь, мы докажем это своей игрой.