Вот это Кулёмин! Его переход в «Салават» высмеивали, а он дал хет-трик в первом же матче!

Приобретение Николая Кулёмина «Салаватом» стало одним из самых спорных трансферов межсезонья КХЛ. Форвард, который в своё время забивал 30 голов за сезон в НХЛ, за последние два года в «Магнитке» откровенно деградировал, пережил несколько срезов огромной зарплаты, которую ему щедро выписывал ещё Геннадий Величкин, но всё равно не удержался в родном Магнитогорске: 30 апреля этого года «Металлург» расторг с Николаем контракт.

В 35 лет форвард оказался на рынке свободных агентов, и было не очень понятно, какой клуб проявит к нему интерес. Однако в середине августа на «Салават Юлаев» обрушилась эпидемия травм, и уфимцы вынужденно обратили внимание на откровенно едущего с ярмарки, но всё-таки очень опытного хоккеиста. С Кулёминым для начала было подписано просмотровое соглашение, и увиденное на предсезонке «Салават» удовлетворило: за несколько дней до старта регулярки Николай подписал полноценный контракт. Многие, кстати, хоккейные болельщики (в том числе и уфимские) высмеивали «Салават» за этот трансфер, называли башкирскую команду сборищем пенсионеров и сбитых лётчиков (тут дело не только в Кулёмине). Да и автор этих строк, скажу честно, относился к подписанию Николая «Салаватом» весьма скептически. Но…

Наставнику уфимцев, например, понравилось, как Кулёмин действовал в меньшинстве, и из этой оценки от Лямся было понятно, что в «Салавате» рассчитывают на Николая прежде всего как на рабочего игрока в нижние звенья. Однако на первый матч нового сезона Кулёмин вышел в топ-6 (из-за дисквалификации Хартикайнена, а также травм Тихонова и Амирова) и неожиданно устроил настоящую феерию, став главным героем уфимской команды.

Для начала именно Кулёмин стал автором первого гола «Салавата» в чемпионате. На 9-й минуте игры в Нур-Султане шайба после прострела Кадейкина от борта попала в конёк приехавшему на пятачок Николаю и юркнула в сетку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Во многом случайная ковыряшка, но, как оказалось, это было только начало большого вечера Кулёмина. На 38-й минуте нападающий «Салавата» реализовал большинство и удвоил преимущество своей команды. Николай просто уничтожил соперников в борьбе на пятачке.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Два гола в одном матче для хоккеиста, который за весь прошлый сезон отличился лишь семь раз — уже событие. Но Кулёмину и этого было мало! На исходе основного времени, когда в победе «Салавата» в матче уже не было никаких сомнений, Николай убежал с Кадейкиным «2 в 1» к воротам «Барыса» и разыграл с партнёром по звену изящную двоечку, завершив комбинацию голевым выпадом одной рукой.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Салават» в результате победил 5:1, а Кулёмин провёл чудо-матч. Никаких далеко идущих выводов из этого делать, конечно, не стоит: «Барыс» выглядел ужасно, да и фортуна явно благоволила в этот вечер опытному нападающему. Но мы увидели, что Кулёмин отлично готов к старту сезона и физически, и ментально, поняли, какую пользу он может принести «Салавату» в атаке (использование своих габаритов на пятачке, «столп» в большинстве). Это любопытная история, и теперь очень интересно, каким будет её продолжение.