«Сильные падают к середнякам». Что творится в турнирной таблице КХЛ

Старт нового регулярного чемпионата КХЛ получился интересным и в какой-то степени необычным. Вопросов ко многим командам и их тренерам хватает, а некоторые топ-клубы начали сезон не так, как от них ожидали. Обо всех насущных проблемах и о путях их решения мы спросили наших постоянных экспертов, в числе которых двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, заслуженные тренеры России Владимир Плющев и Юрий Новиков.

Мы задали экспертам следующие вопросы:

— С чем вы связываете такой мощный старт «Салавата Юлаева» и московского «Динамо»? Команды пока не проиграли ни одного матча на двоих и уверенно лидируют в общей турнирной таблице.

— Почему, на ваш взгляд, возникли проблемы у «Локомотива» и «Ак Барса»? Разговоры про возможные отставки Андрея Скабелки и Дмитрия Квартальнова преждевременны?

— Согласны, что «Авангарду» после таких глобальных изменений в составе и возросшей конкуренции в лиге будет почти нереально защитить чемпионский титул?

«Когда уходят топовые игроки, в команде что-то не так»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказал мнение относительно лидирующей группы и причинах игрового кризиса в «Ак Барсе» и «Локомотиве».

«Салават Юлаев» и «Динамо» провели хорошую селекционную работу. Не хаотичную, а точечную. Подбирали игроков под определённый рисунок игры, который они хотят видеть. Вот поэтому те идеи, которые Кудашов и Лямся хотят внедрить в свои коллективы, были восприняты игроками совершенно нормально. Ещё «Салават» и «Динамо» провели грамотную предсезонку. У них наименьшее число травмированных игроков на сентябрь месяц, а в общем таких в лиге около 36 человек. Всё это говорит о том, что неподготовленные люди получают травмы, а в этих двух командах всё спокойно.

Что касается «Локомотива» и «Ак Барса», то вопрос возможных отставок Квартальнова и Скабелки трогать не хочу. Другой вопрос в том, что перед сезоном я говорил: когда уходят свои топовые игроки, значит, в команде что-то не так. Всё зависит от того, как на это будут реагировать руководители команд. Избавившись от игроков, они получили то, что получили.

Не знаю, насколько в лиге возросла конкуренция, то, что класс упал – это точно. Не середняки тянутся к сильным, а сильные падают к середнякам. От этого и неожиданные результаты. «Авангард»? Он и в том году стартовал не ахти, только с приходом Ковальчука там что-то начало получаться и поменялось. Сейчас Ильи нет, потери в команде есть, поэтому результат пока что логичный».

«У «Динамо» увидел ту систему, которая по качеству выше, чем у многих команд КХЛ»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков особо отметил успехи московских команд – «Спартака» и «Динамо».

«Вся подготовка и игры проходят в форс-мажоре, поэтому сложно всем. Потом, когда сезон разогреется – всё будет по-другому. Сейчас можно сказать, что подготовка удачнее получилась у «Динамо» и «Салавата». Также можно отметить «Спартак». У них поменялся состав, но команда поймала игру, где каждый вносит свою пользу. Ещё важно, что вернулись болельщики, без них хоккей и спорт был похож на фильм ужасов. Я вчера пришёл на «Спартак», мы сидели в ложе вместе с Борисом Майоровым, общались и разговаривали. Отмечу, что «Спартак» многое делает для своих, очень надеюсь, что клуб в этом году выступит хорошо.

Если более детально разбирать стартовый успех «Динамо» и «Салавата», у динамовцев очень крепкий и надёжный состав. У ЦСКА, например, с составом больше проблем, чем у «Динамо». Нельзя не отметить динамовский резерв, я увидел ту систему, которая по качеству выше, чем у многих команд КХЛ. У Уфы вообще всё сложилось удачно, значит, что-то удалось тренерам и руководителям. Но, повторюсь, результат — такая тонкая материя, что об этом можно рассуждать вечно.

Фото: vk.com/hcsalavat

Любой разговор об отставках преждевременен, как в ситуации Скабелки и Квартальнова. В спорте есть финиш, где и считают результат. Но, тем не менее, по Квартальнову вопросов нет, он сложившийся тренер. По Скабелке тяжело сказать. Когда нужно было выводить Казахстан на Олимпиаду, он не справился. Ярославль – это очень сложная команда. Её поднял Яковлев (президент клуба Юрий Яковлев. – Прим. «Чемпионата») и он требует максимального результата, там непросто работать. Но, повторюсь, нужно радоваться, что сезон в принципе стартовал, забот ещё будет хватать.

Конкуренция в лиге возросла, это факт. Это не потому, что появилось много мастеров, а потому, что есть надёжный средний игрок. Да и школы у нас работают хорошо, главное — не терять игроков и привлекать их. Та структура, которая у нас есть — она поспорит за лучшую в мире. Я не говорю о качестве, это следующая ступень, а именно о структуре. Я знаю структуру Америки и Канады, мы им не уступаем, а то и превосходим. У них гораздо жёстче отбор, если ты не попал на драфт – до свидания. У нас более мягкие ступени, лифт доступен и работает больше на сам хоккей».

«Палка стреляет раз в год, вот «Авангард» в прошлом сезоне и выстрелил»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников скептически оценил шансы «Авангарда» на защиту титула.

«Динамо» и «Салават» отлично поработали в межсезонье. У них отличный подбор игроков, плюс есть молодые игроки. В «Динамо» видна тренерская работа Кудашова, да и Шипачёв есть, который стоит полкоманды. Вадим – единственный играющий человек. В Уфе отличное финское звено, они тоже очень яркие ребята.

Что касается «Локомотива» и «Ак Барса», то они отлично стрельнули в прошлом году. На них сейчас абсолютно другой настрой, они не ожидали этого. «Локомотив» и «Ак Барс» сейчас ощущают большой груз ответственности, он давит на них. Да и вообще, все специалисты говорили, что будет много удивительных вещей, потому что команды выровнялись. Я слышал, что Квартальнова хотели и прошлом году уволить, про него много писали местные журналисты, но он выдержал и здорово сыграл с командой в плей-офф. Но не надо трогать Квартальнова, он придёт к своему, будоражить не стоит. Со Скабелкой аналогично, он наш – белорус! Андрей проработал тут очень долго, у него новая команда сейчас, посмотрим.

Если говорить об «Авангарде», у них будет мало шансов защитить свой титул и стрельнуть как в том году. Палка стреляет раз в год, вот они в прошлом сезоне и выстрелили».