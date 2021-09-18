«Он вас уничтожит». 20-летний Чинахов рвётся в основу «Коламбуса»

Егор продолжает демонстрировать свой потрясающий бросок, у него уже три гола в первых двух матчах.

Прошёл год с тех пор, как по НХЛ прокатился вздох удивления и в воздухе повис вопрос «Кто это?», и теперь Егор Чинахов прибыл в Северную Америку и сам отвечает на него. А точнее, демонстрирует свои козыри во всей красе.

Он — лучший новичок КХЛ в сезоне-2020/2021, нападающий, про которого Боб Хартли как-то сказал: «Боже мой, я видел русского Джо Сакика!» У этого мальчишки кистевой бросок как у Сакика. Прямо сейчас это его самое главное оружие в НХЛ». Егора не хотели отпускать из «Авангарда», клуб даже выступил с заявлением, что 20-летнему игроку ещё рано ехать в НХЛ, на что Чинахов ответил, что для него этот вариант продолжения карьеры принесёт больше пользы.

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Три гола в двух первых матчах

В Северной Америке Чинахов начал делать себе имя с первых же игр. В Траверс-Сити россиянин выходит в первом звене, а также на большинство, и забил уже три гола в первых двух матчах! В игре с «Торонто» он сравнял счёт в третьем периоде, а во втором матче с «Далласом» начал без раскачки, открыв счёт в первой же смене.

«Чинахов забивает кистевым броском на 25-й секунде. Очуметь! Вратарь «Далласа» ошеломлён», — отреагировал на первый гол Егора обозреватель The Athletic Аарон Портцлайн.

«Зверский бросок», — добавил автор официального сайта «Коламбуса» Джефф Свобода.

Видео голов Чинахова

Как и в предыдущей игре, «Коламбус» столкнулся с ожесточённым сопротивлением соперника. «Даллас» вёл 2:1 в первом периоде и 3:2 во втором, но «мундиры» вновь смогли переломить ход встречи и раз за разом отыгрывались. В третьем периоде Чинахов вновь показал себя лидером, реализовав большинство. Этот гол стал победным.

«Не оставляйте его одного и не давайте прицелиться. Он вас уничтожит»

«Как только Чинахов получил шайбу, я подумал: «Ой-ой-ой». У него была уйма времени, чтобы прицелиться, в такие моменты он не промахивается», — написал Свобода.

«Будущие заметки на Егора Чинахова: не оставляйте его одного и не давайте прицелиться. Он вас уничтожит», — отметил автор The Hockey Writers Марк Шайг.

«Без сомнения, это феноменальный игрок, который сочетает в себе габариты, скорость, мощь и желание биться», — поделился мнением о россиянине нападающий Коул Силлинджер, который играет с Чинаховым в одном звене.

Все его голы в Траверс-Сити — демонстрация мастерского броска. Это главное преимущество Чинахова, которое должно помочь ему пробиться в основу. Да, пока это ещё не совсем НХЛ, а только турнир новичков, где в том числе играют ребята, которым ещё далеко до попадания в лучшую лигу мира. Да, уровень хоккея и конкуренции будет только возрастать с приближением регулярного чемпионата, но и Егор только начинает свой путь и ещё адаптируется к новым условиям и хоккею. Пока что он идёт поступательно и с каждым днём продолжает доказывать, что он уехал за океан не просто так.

Если Чинахов и дальше будет показывать такую уверенную и результативную игру, то не только будет выступать за «Коламбус» уже в этом сезоне, но и сможет играть существенную роль в команде. Крутые снайперы «Блю Джекетс» ох как нужны.