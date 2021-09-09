Русские игроки НХЛ, до сих пор не определившиеся с будущим. До старта сезона — всего месяц

Чуть больше месяца остаётся до старта регулярки НХЛ, а до открытия тренировочных лагерей — и того меньше. Почти все свободные агенты в лиге уже определились с будущим, в том числе и россияне. Одним из последних среди наших соотечественников новый клуб нашёл 33-летний центрфорвард Артём Анисимов. С уроженцем Ярославля в межсезонье разговаривали в родном «Локомотиве», но Анисимов решил ещё зацепиться за НХЛ и подписал пробный контракт с «Колорадо». Впрочем, если «лавины» Артёму не предложат полноценного соглашения, то наверняка он всё-таки доедет до коллектива Андрея Скабелки.

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Однако Анисимов был не последним русским за океаном с неопределённым будущим. В подвешенном состоянии до сих пор находится ряд наших хоккеистов, и ситуации у всех разные.

Капризов и «Миннесота» нашли компромисс?

Про эпопею с контрактом Капризова мы говорили всё лето. Напомним основные тезисы. Изначально «Миннесота» хотела подписать со своим лидером долгосрочное соглашение — фигурировали цифры 8 лет и $ 72 млн. Но сторона игрока сразу же настаивала на коротком контракте сроком не более чем на три сезона. Суть такого условия в том, чтобы Капризов через три года вышел на рынок свободных агентов и мог сам выбирать себе клуб и зарплату. «Дикари» же, понятно, хотели забронировать потенциальную суперзвезду за собой на как можно больший срок.



Непростые переговоры сопровождались регулярными «вбросами» о живом интересе ЦСКА к возвращению Капризова в КХЛ (очевидно, сторона игрока так пыталась надавить на клуб), оппоненты твёрдо стояли на своих условиях, но совсем недавно пахнуло компромиссом. Главный инсайдер по «Миннесоте» Майкл Руссо написал, что стороны согласились на уступки и вскоре Капризов подпишет с клубом пятилетнее соглашение на $ 45 млн.

Это будет адекватный и логичный выход из ситуации, однако официального подтверждения пока нет, и будущее Капризова на сегодняшний момент остаётся непрозрачным. Нельзя исключать таких вариантов, как забастовка и затягивание с подписанием контракта до последнего (кейс Нюландера) либо обмен прав на Кирилла в другую команду. Впрочем, есть ощущение, что в самое ближайшее время Капризов и «Миннесота» всё-таки договорятся.

На что надеется Гусев?

Если Капризов, вне всяких сомнений, останется в НХЛ, то Никита Гусев ближе к возвращению в Россию. После неплохого первого сезона за «Нью-Джерси» спаситель нашей национальной сборной в финале ОИ-2018 провалил второй год в стане «дьяволов», затем был обменян во «Флориду», но и там не впечатлил. Никита вышел на рынок свободных агентов, но за всё лето не было слышно ни об одном предметном предложении для Гусева со стороны клубов НХЛ.



Роман Ротенберг не скрывает, что мечтает вернуть форварда в СКА, но сторона Гусева пока не сдаётся и ищет варианты за океаном. Если они не будут найдены на флажке, то Никита переберётся в Санкт-Петербург, так как пропускать сезон в его планы точно не входит.

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Ковальчук мечтает о Кубке Стэнли

Илья Ковальчук не играл в НХЛ в прошлом сезоне, но сразу после завоевания с «Авангардом» Кубка Гагарина форвард покинул омский клуб, заявив о планах снова вернуться в сильнейшую лигу мира. Честно говоря, в это сразу верилось с трудом. При всём уважении к Илье ему уже 38 лет, в свои последние сезоны в НХЛ он уже ощутимо сбавил в скорости, и его попадание при таких вводных в клуб-контендер (а ведь Илье нужен Кубок Стэнли) казалось нереальным.



За лето мы не увидели ни одного инсайда об интересе к Ковальчуку за океаном, и лишь генменеджер «Авангарда» Алексей Волков, в очередной раз отвечая на вопрос о будущем Ильи, заявил, что с Кови всё-таки кто-то предметно разговаривает.

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Но никаких официальных движений пока нет. При этом в России судачат о скором подписании Ильёй контракта в КХЛ, называя среди кандидатов «Спартак» и «Салават Юлаев». Думаю, в ближайший месяц эта ситуация должна как-то разрешиться.

Где окажется Загидулин?

Без контракта сидит и голкипер Артём Загидулин. В прошлом сезоне он дебютировал в НХЛ за «Калгари», но нового предложения от клуба не получил. В России на вратаря вышел родной для Загидулина «Металлург», но договориться не получилось.

Сергей Ласьков директор «Магнитки» «С Загидулиным простая ситуация. Клуб предложил ему квалификацию, но агент хоккеиста стал выторговывать какие-то условия.



А что здесь торговаться? У нас есть два голкипера (Кошечкин и Олкинуора. — Прим. «Чемпионата»), на подходе молодые. Принимай контракт, старайся закрепиться в составе, докажи, что ты лучший — и получишь хорошие условия. Но пока Артёма наше предложение не устраивает».

Эти слова Ласькова датируются ещё серединой августа, и с тех пор ничего не изменилось. В 26 лет неплохой голкипер рискует оказаться у разбитого корыта.

Тарасенко всё-таки могут обменять из «Сент-Луиса»?

Действующий контракт — не всегда гарантия стабильного будущего. Так, несколько россиян в НХЛ до сих пор не могут быть уверены, что начнут сезон в своих нынешних клубах. Например, голкипер «Далласа» Антон Худобин. «Звёзды» летом подписали соглашение с Брэйденом Холтби, готов играть восстановившийся после операции Бен Бишоп, плюс в клубе есть молодой Джейк Эттингер. В таком наборе голкиперов нет необходимости, и россиянин вполне может оказаться лишним.

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Слухи об обмене Евгения Кузнецова из «Вашингтона» вроде бы утихли, а вот Владимир Тарасенко всё-таки может покинуть «Сент-Луис». По последнему сообщению от североамериканского журналиста Энди Стриклэнда, «Блюз» продолжают искать варианты обмена россиянина. Стриклэнд сообщает, что в сделке могут быть задействованы три клуба, причём одна из команд готова взять на себя часть зарплаты Тарасенко.