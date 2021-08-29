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Р. Ротенберг рассказал о желании вернуть Никиту Гусева в Петербург перед Олимпиадой

Р. Ротенберг рассказал о желании вернуть Никиту Гусева в Петербург перед Олимпиадой
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Вице-президент СКА Роман Ротенберг рассказал о том, что хотел бы, чтобы форвард Никита Гусев вернулся в СКА перед Олимпиадой.

«Мы находимся в диалоге с Никитой. Мы общаемся. У нас с ним очень хорошие близкие тёплые отношения. Он очень многое сделал для нашего хоккея. Мы надеемся, что он вернётся, рассчитываем на это и ждём. Очень бы хотелось, чтобы этот сезон он сыграл в Санкт-Петербурге и потом за сборную на Олимпиаде.

Он – герой Олимпиады в Корее, как и вся команда. Когда игрок набирает четыре очка в финале, можно говорить, что он внёс огромный вклад в победу на Играх. Конечно же, мы хотели бы, чтобы Никита вернулся в КХЛ и СКА, радовал всех наших болельщиков и играл за сборную России», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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