49-летний Ягр не перестаёт удивлять. Вернулся после травмы и снова начал забивать

«Играть до 50 лет? Нет, не собираюсь. Ягр — особенный хоккеист, настоящая легенда. Если бы он до сих пор играл в НХЛ, то вышел бы на второе место в истории по голам. Это 100%», — заявил недавно российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Ягр действительно особенный, если не сказать большего. Ещё перед стартом нового сезона в Чехии местный ветеран сказал, что чувствует себя обязанным продолжать играть за «Кладно», хотя 49-летний нападающий признал, что его навыки ухудшаются в связи с приближением 50-летия.

И надо же было такому случиться, что звёздный форвард получил травму в товарищеском матче со «Славией» (3:2) в преддверии нового чемпионата. Игрока сильно толкнули в борт, после чего вполне логично завязалась потасовка.

«Чувствую я себя не очень хорошо. Беспокоят голова и плечо. Не знаю, буду ли готов к началу чемпионата. Пока не похоже, но всё ещё может измениться. Теперь нужно идти к физиотерапевту и проверять плечо.

Я посмотрел повтор на видео. Это было единоборство «один в один», и меня сзади толкнули на борт. Я был близко к бортику и не мог себя никак защитить. Повезло ещё, что голову успел убрать. Если бы нет, вы бы меня сейчас на инвалидной коляске возили. Ну, а так у меня проблемы с плечом.

Это позорище, когда игроки так не уважают соперника. Да, хоккей — это жёсткий вид спорта, и он должен таким оставаться, за это его и любят. Но нельзя переходить опасную грань, и в моём случае это произошло. Просто нельзя бить сзади игрока, когда он так близко к бортику, это очень опасно», — цитировал Ягра «Матч ТВ».

Казалось, что на карьере Яромира впору ставить крест, а эта травма может стать роковой для возрастного хоккеиста. После подобных вещей и молодые ребята не всегда полностью восстанавливаются, а уж 50-летний мужчина…

Но Ягр – он потому и великий, что никогда не сдаётся и благодаря железному характеру выбирается даже из самых сильных передряг. Так, в четвёртом туре чемпионата Чехии «Кладно» потерпел поражение во встрече с клубом «Либерец».



В середине первого периода при счёте 0:1 именно Яромир смог сравнять счёт. Да, эта шайба не помогла «Кладно» одержать первую победу в чемпионате, но сам фактор гола уже говорит о многом. Такое ощущение, что травмы и болячки у нападающего словно ветром сдуло, а пороха в пороховницах ещё хоть отбавляй.

Однако самое интересное, что прославленный хоккеист даже не думал останавливаться! После первого гола Ягр продолжил приятно удивлять и сделал дубль в матче чемпионата чешской Экстралиги с клубом «Литвинов».

На этот раз форвард отличился на 39-й (в большинстве) и 46-й минутах. Победный гол Ягр забил с передачи 38-летнего Томаша Плеканеца – ещё одного легендарного чеха. Отметим, что возраст первого звена «Кладно» в общей сумме составляет 114 лет. Также в нём выступает 27-летний Николас Глава. И ведь называть этих людей пенсионерами и стариками язык не поворачивается! Зажигают они будь здоров, похлеще любого молодняка.

Такое ощущение, что Яромир Ягр и в 50 лет не будет думать о заслуженной пенсии. Более того, в голову начала закрадываться другая мысль. Может, ради Олимпиады стоит возобновить карьеру в сборной и попробовать стать двукратным олимпийским чемпионом? Мы, конечно, будем болеть за сборную России, но для мирового хоккея возвращение Ягра в национальную команду Чехии стало бы грандиозным событием. Подумай над этим, Ярдо!