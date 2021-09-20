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49-летний Яромир Ягр после травмы оформил дубль в матче за «Кладно»

49-летний Ягр не перестаёт удивлять. Вернулся после травмы и снова начал забивать
Павел Панышев
Яромир Ягр после травмы оформил дубль
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Звёздный нападающий даже не думает о пенсии. Может, ради Олимпиады стоит возобновить карьеру в сборной?

«Играть до 50 лет? Нет, не собираюсь. Ягр — особенный хоккеист, настоящая легенда. Если бы он до сих пор играл в НХЛ, то вышел бы на второе место в истории по голам. Это 100%», — заявил недавно российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Ягр действительно особенный, если не сказать большего. Ещё перед стартом нового сезона в Чехии местный ветеран сказал, что чувствует себя обязанным продолжать играть за «Кладно», хотя 49-летний нападающий признал, что его навыки ухудшаются в связи с приближением 50-летия.

И надо же было такому случиться, что звёздный форвард получил травму в товарищеском матче со «Славией» (3:2) в преддверии нового чемпионата. Игрока сильно толкнули в борт, после чего вполне логично завязалась потасовка.

«Чувствую я себя не очень хорошо. Беспокоят голова и плечо. Не знаю, буду ли готов к началу чемпионата. Пока не похоже, но всё ещё может измениться. Теперь нужно идти к физиотерапевту и проверять плечо.

Я посмотрел повтор на видео. Это было единоборство «один в один», и меня сзади толкнули на борт. Я был близко к бортику и не мог себя никак защитить. Повезло ещё, что голову успел убрать. Если бы нет, вы бы меня сейчас на инвалидной коляске возили. Ну, а так у меня проблемы с плечом.

Это позорище, когда игроки так не уважают соперника. Да, хоккей — это жёсткий вид спорта, и он должен таким оставаться, за это его и любят. Но нельзя переходить опасную грань, и в моём случае это произошло. Просто нельзя бить сзади игрока, когда он так близко к бортику, это очень опасно», — цитировал Ягра «Матч ТВ».

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Казалось, что на карьере Яромира впору ставить крест, а эта травма может стать роковой для возрастного хоккеиста. После подобных вещей и молодые ребята не всегда полностью восстанавливаются, а уж 50-летний мужчина…

Но Ягр – он потому и великий, что никогда не сдаётся и благодаря железному характеру выбирается даже из самых сильных передряг. Так, в четвёртом туре чемпионата Чехии «Кладно» потерпел поражение во встрече с клубом «Либерец».

В середине первого периода при счёте 0:1 именно Яромир смог сравнять счёт. Да, эта шайба не помогла «Кладно» одержать первую победу в чемпионате, но сам фактор гола уже говорит о многом. Такое ощущение, что травмы и болячки у нападающего словно ветром сдуло, а пороха в пороховницах ещё хоть отбавляй.

«Повезло, что голову успел убрать. Иначе вы бы меня сейчас на инвалидной коляске возили» «Повезло, что голову успел убрать. Иначе вы бы меня сейчас на инвалидной коляске возили»

Однако самое интересное, что прославленный хоккеист даже не думал останавливаться! После первого гола Ягр продолжил приятно удивлять и сделал дубль в матче чемпионата чешской Экстралиги с клубом «Литвинов».
На этот раз форвард отличился на 39-й (в большинстве) и 46-й минутах. Победный гол Ягр забил с передачи 38-летнего Томаша Плеканеца – ещё одного легендарного чеха. Отметим, что возраст первого звена «Кладно» в общей сумме составляет 114 лет. Также в нём выступает 27-летний Николас Глава. И ведь называть этих людей пенсионерами и стариками язык не поворачивается! Зажигают они будь здоров, похлеще любого молодняка.

Такое ощущение, что Яромир Ягр и в 50 лет не будет думать о заслуженной пенсии. Более того, в голову начала закрадываться другая мысль. Может, ради Олимпиады стоит возобновить карьеру в сборной и попробовать стать двукратным олимпийским чемпионом? Мы, конечно, будем болеть за сборную России, но для мирового хоккея возвращение Ягра в национальную команду Чехии стало бы грандиозным событием. Подумай над этим, Ярдо!

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