«Я что, на базаре?» В штаб Знарка вошёл тренер, которого он изжил из сборной

Сборная России бросает на Олимпиаду все силы. Желание защитить чемпионский титул и стать лучшими на турнире, где будут играть все сильнейшие, перевешивает старые обиды и заставляет зарыть топор войны.
В сборной России забывают старые разногласия ради Олимпиады
Например, Олег Знарок возвращается в сборную России, хотя после победы в Пхёнчхане казалось, что проблемы в его отношениях с Романом Ротенбергом достигли предела. Оба тянули одеяло на себя – Ротенберг всё больше и больше включался в управление сборной, а Знарок, тоже яркий лидер, который за словом в карман не полезет, не хотел терпеть вмешательства в свою работу.
Они вместе дотянули до Олимпиады и вскоре после завершения сезона в КХЛ, когда СКА проиграл ЦСКА в полуфинале Кубка Гагарина, разошлись в разные стороны. Тогда, по слухам, конфликт дошёл до перепалки в грубой форме. Три с половиной года спустя Знарок и Ротенберг воссоединяются на благо общей цели. И не только они.
Сергей Зубов, назначенный помощником главного тренера сборной, в своё время успел недолго поработать со Знарком в национальной команде, и это также закончилось конфликтом.
После отставки Андрея Назарова из СКА в сезоне-2015/2016 Сергей Зубов переквалифицировался из ассистента в главного и показал достойный результат. Он потушил лихорадку армейцев и вывел их в плей-офф, где, вопреки всем прогнозам, выбил сначала «Локомотив», а затем московское «Динамо».
Как Знарок конфликтовал с Зубовым
По ходу того же сезона Зубов вошёл и в тренерский штаб сборной России, и поначалу не было оснований полагать, что эти два специалиста не сработаются. «Со Знарком мы, можно сказать, каждый день общаемся. Контакт у нас плотный, идёт постоянный обмен информацией, постоянная поддержка с его стороны, за что ему спасибо. Он всегда что-то замечает, подсказывает, советует, может подбодрить. Обсуждаем множество вопросов, стараемся, как говорят, оставаться на одной страничке, быть единомышленниками, двигаться одним курсом», — рассказывал Зубов на сборах перед Кубком Карьяла.
Но наступил чемпионат мира, а помощник Зубов таинственным образом исчез из сборной. На вопрос, куда делся его ассистент, Знарок отрезал: «Сергей Зубов не планировался. Он приехал к нам, сказал, что пока не готов работать в команде».
Зубов сильно удивился этому заявлению и вскоре выступил с резким опровержением: «Говорить о том, что я не готов, как минимум неприлично. То, что меня нет в тренерском штабе сборной России, – это точно не моя инициатива. Конечно, я хотел работать с национальной командой. В сборной мне так и не объяснили, какую роль я выполняю. Я встречался со Знарком и по ходу сезона, и перед последним сбором, но мне так никто и не обозначил мои функции в национальной команде», — рассказывал он в интервью «Чемпионату».
Знарок не преминул ответить ещё более жёстко: «Вы думаете, что я сейчас буду вступать в дискуссию с этим? Зубов здесь при чём? Вы с Зубовым разговариваете? Вы с ними разговариваете и всё преподносите – я даже обсуждать это не буду. Я что, на базаре?» — горячился рулевой сборной.
Тогда этот конфликт не вышел на новую стадию. Зубов ушёл из СКА, отказавшись от роли помощника (главным вскоре назначили Знарка), и в сборной тоже больше не появлялся. Теперь и эти разногласия забыты.
Сборная России своими действиями сейчас посылает явный сигнал, что все готовы встать под знамёна и объединиться в самый важный момент, когда на кону стоит олимпийское золото. Отдельные личности готовы поставить коллективное выше индивидуального, отодвинуть на второй план личные амбиции, уладить все разногласия, делать всё ради общей победы. И это не может не радовать. Мы всегда были сильны в своём единстве, и только с таким подходом у нас есть шанс.
- 24 сентября 2021
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