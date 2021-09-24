«Сложно объяснить действия чиновников ФХР». Что говорят о приходе Знарка в сборную России

Сегодня стало известно, что главным тренером сборной России по хоккею назначен Олег Знарок. 58-летний специалист возглавит российскую команду на Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай). Валерий Брагин, ранее работавший главным тренером сборной, будет консультантом Знарка. Кроме того, за работу с защитниками будет отвечать Сергей Зубов.

Перестановки в российской национальной команде специально для «Чемпионата» прокомментировали двукратные олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Борис Михайлов и Александр Кожевников, олимпийский чемпион Валерий Каменский, заслуженные тренеры России Владимир Плющев и Фёдор Канарейкин, а также известный в прошлом защитник, комментатор КХЛ ТВ Сергей Гимаев-младший.

«У меня было совсем другое мнение»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов так отреагировал на назначение Олега Знарка главным тренером сборной России по хоккею.

«Не могу оценивать решение поставить Знарка главным тренером сборной России перед Олимпиадой. Если я правильно понимаю, это решение Третьяка? Хорошо, посмотрим. Почему я должен быть рад или нет? У меня было совсем другое мнение. Раз принято решение, значит, давайте смотреть, как это будет работать.

Да, я говорил про Сергея Фёдорова: нам нужен специалист с опытом игры в НХЛ, с пониманием, как работает система — основные соперники на ОИ будут оттуда. Даже не знаю… Наверное, харизмы будет достаточно, чтобы обыграть профессиональную команду тренеров. Будем надеяться. Могу лишь пожелать удачи».

«Знарок — опытный тренер, значит, он отвечает за результат вместе с ФХР»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов выступил в философском стиле.

«Я так понимаю, федерация предложила, Знарок согласился. Пожелаем удачи, с помощниками сначала подготовит список, а потом уже и команду к Олимпийским играм. Несправедливо к Брагину? Это решение федерации хоккея, думаю, ничего здесь такого нет. Брагин же не уйдёт из штаба. Знарок — опытный тренер, значит, он отвечает за результат вместе с ФХР. Пожелаем ему плодотворно подойти к комплектованию команды».

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«Всё очень серьёзно: из НХЛ приезжают, надо иметь опыт»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников тоже высказал своё мнение о случившемся.

«Опыт у Знарка большой, он приложил руку к тому, что мы выиграли Олимпиаду в 2018 году. Хоть там и говорят, что это было случайно, но нет — уверенно выиграли, его талант сказался. Я не могу сказать, что всё шло к назначению после решения НХЛ ехать на ОИ. Не знаю, что творится в федерации, но радует, что НХЛ будет. У Олега Знарка очень большой опыт, буду рад за него.

Валерий Брагин будет вторым тренером, я так понимаю. Не знаю, как тут говорить про справедливость. Всё очень серьёзно: из НХЛ приезжают, надо иметь опыт. А опыт иметь очень большой, как у Знарка, поэтому соглашусь с этим мнением. Но можно сказать, что решение неожиданное, конечно».

«Посмотрим, какой результат он сможет показать»

Олимпийский чемпион Валерий Каменский сказал, что не удивился очередному назначению Олега Знарка на столь ответственный пост.

«Возможно, для Олега Валерьевича назначение главным тренером сборной России и стало неожиданным, но не могу сказать, что очень этому удивился. Раз Знарка назначили, значит, ему предложили, и Олег Валерьевич дал своё согласие. Он опытный тренер: был на Олимпиаде, выигрывал чемпионаты мира, долго работает в нашем хоккее на самом высоком уровне. Посмотрим, какой результат он сможет показать.

Может, будет так, что Брагин будет в штабе Знарка. Здесь же не один Олег Валерьевич, а целая команда тренеров. Мы ещё не знаем, кто будет в штабе, кто будет помощником, поэтому рано что-то говорить. Тяжело ли совмещать? Это зависит от человека, способен ли он справиться с нагрузкой».

«Брагина надо было менять после чемпионата мира»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал достаточно жёстко, считая, что в национальной команде затянули с отставкой Валерия Брагина.

«Интересно, как Федерация хоккея России объясняет решение назначить Олега Знарка главным тренером сборной? Это очень неожиданно для всех. Иногда сложно объяснить действия чиновников из федерации. Последнее время идёт такая тренерская чехарда, что во флагмане нашего хоккея, что на лавочке сборной. Не знаю, как и чем они руководствовались.

Брагина надо было менять в прошлом сезоне после чемпионата мира. У нас назначают тренеров за неделю до старта КХЛ, за две недели тренеров увольняют, да даже через неделю после старта. Я как-то говорил об этом, но Брагин должен был сам принять какое-то решение после сезона. Очень тяжело тянуть две лямки: и клубную, и сборную — думаю, это связано именно с этим. Только не понимаю одного: почему так долго шли к идее, что тренер сборной и тренер клуба — это разные вещи? Совмещать тяжело: находясь в определённом напряжении в клубе, ты должен переключаться на интересы сборной России. Сборной надо заниматься постоянно, а не в свободное от основной работы время. Не понимаю, почему такое решение долго зрело у руководителей федерации».

«Знарок — знаковая фигура. Остальные не дотягивают до тренера на Олимпиаде»

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин считает, что Олег Знарок – оптимальный вариант на роль главного тренера россиян.

«Наверное, это решение правильное. Знарок имеет авторитет у игроков, которые играют в НХЛ. Думаю, это не только ведущие, наши признанные Малкин и Овечкин, но уже и среднее поколение в лице Панарина, Кучерова. Поэтому, конечно, очень важно, когда есть уважение к тренеру, а у тренера есть взаимопонимание с игроками.

Знарок — знаковая фигура, остальные не дотягивают до позиции того, кто повёз бы команду на Олимпиаду. По поводу назначения Брагина я вообще не хочу задумываться. Есть назначение Знарка, а уже Знарок вместе с ФХР определяют тех людей, которые будут помогать и дополнять. В этот штаб войдут проверенные турнирами люди. Здесь ничего не должно отвлекать, кроме той задачи, которая поставлена перед сборной – победа на Олимпиаде»

Фото: Мария Плотникова, «Чемпионат»

«Знарка уважают и любят. Его появление усилит сборную России»

Известный в прошлом защитник, комментатор КХЛ ТВ Сергей Гимаев-младший считает, что назначение Олега Знарка главным тренером сборной России поможет нашей команде на Олимпиаде.

«Это очень здорово для нашей сборной! Прежде всего, Знарка уважают, Знарка любят — на таком уровне, когда уже играют мастера НХЛ, очень важен тренер-психолог, его контакт с игроками — это большая часть успеха. Считаю, появление Олега Знарка однозначно усилит сборную России.

Справедливо ли снимать Брагина? Давайте говорить откровенно: Знарок выиграл Олимпийские игры. Да, в 2018 году не было игроков НХЛ, но у Знарка уже есть такой опыт. Олег Валерьевич выигрывал чемпионат мира как главный тренер сборной, неоднократно выигрывал Кубок Гагарина — у человека в арсенале такие заслуги, что его опыт будет невероятно важен на Олимпийских играх в Китае».