Зернов тонет в «минусах», Прохоркин — лидер «Авангарда». Как работает громкий обмен КХЛ

Перед самым стартом сезона в КХЛ произошёл громкий обмен. «Авангард» и «Магнитка» махнулись центральными нападающими: в Балашиху поехал Николай Прохоркин, а в Магнитогорск — Денис Зернов. Обмен изначально выглядел очень любопытным и показательным. Он отражал стилевую направленность, выбранную обеими командами на этот чемпионат: «Металлургу» требовался лёгкий, скоростной нападающий, «Авангарду» — габаритный и мощный форвард.

Для кого и насколько удачной оказалась эта сделка, пока говорить очень рано. Но ничто не мешает нам оценить прямо сейчас, как работает этот обмен. Выборка уже неплохая: Зернов провёл за «Магнитку» 9 матчей, Прохоркин за «Авангард» — 7 игр.



По основным статистическим показателям Прохоркин и Зернов пока идут нога в ногу, хотя не забываем, что Николай сыграл на два матча меньше: у обоих форвардов по три шайбы за новый клуб и по одной голевой передаче. Пока налицо перекос в сторону забитых голов, что в принципе не очень характерно для центрфорвардов, но тут нужно отметить, что и Прохоркин, и Зернов никогда не были чистыми плеймейкерами и всегда прилично забрасывали сами.



Интересно, что Зернов две из трёх шайб забросил в своей первой же игре за «Металлург» в Екатеринбурге. Сначала реализовал выход один на один после шикарного фетисовского паса Хультстрёма.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

А затем отличился в большинстве, здорово дав кистями из круга вбрасывания.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Прохоркин за «Авангард» отличился во второй игре — принёс победу «ястребам» в овертайме матча с «Амуром».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Можно сказать, что на первых порах в новом клубе и Зернов, и Прохоркин смогли проявить себя за счёт индивидуальных действий и эмоций, связанных с внезапной сменой команды. Затем у обоих игроков пошла рутинная работа по привыканию к системе, по втягиванию в коллектив, и ожидаемо результативность Дениса и Николая серьёзно просела — всё-таки «Авангард» и «Металлург» играют в совсем разный хоккей и моментально перестроиться очень непросто.

Критерий сравнения Денис Зернов («Металлург») Николай Прохоркин («Авангард») Сыграно матчей 9 7 Количество очков 4 (3+1) 4 (3+1) Среднее время за игру 15:54 16:48 Показатель полезности -9 +2 Вбрасывания 60,9 % 54,4% Силовые приёмы 9 6 Блокированные броски 5 2 Удаления у соперников 1 1

Отметим, что и Илья Воробьёв, и Боб Хартли сразу же предоставили хоккеистам постоянного партнёра по звену. Зернов стал искать «химию» с Максимом Карповым, а Прохоркин — с Сергеем Толчинским. Третий форвард в магнитогорском звене постоянно меняется (за 9 матчей на этой позиции уже поиграли Лайпсик, Кошелев, Коростелёв и Голдобин). А вот в «Авангарде» после выздоровления Ивана Телегина устаканился состав топ-6, и теперь с Прохоркиным и Толчинским постоянно выходит Наиль Якупов.

У этого сочетания (и персонально у Прохоркина) многое получалось в двух последних матчах. Николай, катавшийся до этого несколько игр как бы сам по себе, вписался-таки в командное взаимодействие. Вот, например, явно отработанный на тренировке раскат — Толчинский, как всегда, шикарен в передаче, но и Прохоркин открылся замечательно.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Прохоркин, не будучи альфа-плеймейкером, позволяет крайкам в своём звене возиться с шайбой, а сам в это время идёт на пятак, где, пользуясь своими габаритами, напрягает защиту и вратаря соперника. В матче со «Спартаком» такая тактика принесла «Авангарду» сразу два гола. Сначала Прохоркин забил сам, открывшись под Якупова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

А затем отвлёк на себя внимание во время навала, в результате чего уже сам Якупов завёз шайбу в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Пожалуй, можно сейчас говорить, что Прохоркин нашёл свою нишу в «Авангарде». Он важный элемент нападения, центр второго ударного звена, уже нашедший «химию» с партнёрами, и участник второй спецбригады большинства, которая, правда, у «ястребов» пока практически не работает.



У Зернова в «Магнитке» ситуация иная, он до сих пор находится в поиске своей роли в команде, хотя, безусловно, идеально подходит под конституцию уральцев. Но Денис сейчас не форвард топ-6 и пока не слишком полезен для «Металлурга». После двух шайб в ворота «Автомобилиста» Зернов за 8 игр отличился лишь двумя продуктивными действиями. Помог отличиться Андрею Чибисову в игре с «Авангардом», подтолкнув ему шайбу на пятачке.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

И поразил ворота «Адмирала», вновь воспользовавшись своим отличным кистевым броском.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Денис — очень талантливый парень и большой мастер. Игрок острого хоккейного ума с отличными руками. Думаю, что в этой «Магнитке» он обязательно будет продуктивнее, но ему нужно какое-то время.



Да, пока Прохоркин осваивается в «Авангарде» быстрее, чем Зернов в «Металлурге», но нужно понимать, что у Николая совсем другой уровень внутренней конкуренции в клубе. В составе «ястребов» нет других игроков, кто мог бы потеснить Прохоркина из топ-6 или с позиции второго центра команды. В магнитогорском клубе же состав креативного нападения гораздо глубже и вариативнее. Поэтому то, что Зернову тяжелее полноценно найти себя, абсолютно нормально. Уверен, что через работу на тренировках, через практику к Денису всё придёт и он будет набирать очки за «Металлург» гораздо стабильнее. Кстати, в старании форварду отказать нельзя, и это подтверждается статистикой: у миниатюрного Зернова больше силовых приёмов, чем у того же Прохоркина, больше и блокированных бросков.



Но, говоря о Зернове, невозможно обойти стороной удивительную аномалию: за 9 игр Денис заработал «-9» в графу полезности, у него худший (наравне с Бартли из «Куньлуня» и Антипиным из «Витязя») показатель во всей КХЛ. Как же так получилось?



На самом деле эта цифра вовсе не означает, что присутствие Зернова на льду — почти гарантия гола в ворота «Магнитки». В этом статистическом компоненте Денису не удались только два матча: игру с «Авангардом» он закончил с «-3», а встречу с «Салаватом» — с катастрофическими «-5». Коэффициент полезности — далеко не самый точный показатель для определения того, виноват хоккеист в пропущенной его командой шайбе или нет. Как же было у Зернова?



В матче с «Салаватом» Денис по-настоящему виноват только в одном голе из пяти, которые случились, когда он был на площадке. Это самая первая шайба в матче, Зернов откровенно упустил Кулёмина на своём пятачке.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В трёх случаях Зернов стал заложником грубейших ошибок своих партнёров. Во время двух фатальных обрезов Егора Яковлева, которые приводили к голевым контратакам, Зернов находился в глубине зоны нападения и физически не мог помешать взятию ворот «Магнитки». Ещё один раз ошибку в передаче допустил Максим Карпов, под которого Зернов уже совершенно правильно побежал открываться. Пограничная ситуация возникла при голе Хартикайнена: Денис формально не виноват, но мог возвращаться в оборону и побыстрее, чтобы подстраховать Карпова на перехвате поперечной передачи.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

По матчу с «Авангардом» к Зернову претензий больше, свои «-3» Денис заработал вполне заслуженно. В эпизоде с первой шайбой Ивана Телегина форвард «Магнитки» действовал позиционно правильно, но не сумел перехватить шайбу в круге вбрасывания, хотя находился на линии её хода.



При голе Цегларика в большинстве Зернов не прочитал момент и не смог перехватить поперечную передачу от Толчинского, хотя Денис прекрасно знаком с главной схемой розыгрыша большинства «Авангардом».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Ну и в третьем случае Зернов не смог заблокировать бросок Каски от синей линии (хотя отвечал за перекрытие этой линии атаки), превратившийся в результативное подставление клюшки Найтом на пятачке.



Так что огрехи, конечно, у Зернова есть, но не больше и не меньше, чем у других хоккеистов. Можно, пожалуй, согласиться с Ильёй Воробьёвым, который считает, что в большинстве пропущенных голов Денис не при делах.

Почему же тогда такой страшный показатель? Да просто «минусы» обычно компенсируются «плюсами», а у Зернова их почти нет. За 9 матчей — лишь 3 «плюса», у того же Прохоркина (сыграл на 2 матча меньше) их 5 штук. То есть Зернов редко находится на льду, когда «Магнитка» забивает голы (либо это происходит в большинстве, когда «плюсы» атакующей команде не начисляются). Тут есть и элемент стечения обстоятельств, и то, о чём я говорил в начале текста — Зернов пока не привык к системе «Магнитки», не сыгрался с партнёрами, отчего и страдает созидание, а вслед за ним и результативность.



Итак, я, как и говорил в начале текста, не берусь пока судить о том, кто выиграл от обмена Зернов — Прохоркин. Слишком рано, и всё покажет, как обычно, плей-офф. Но можно говорить, что на текущий момент эта сделка лучше работает для «Авангарда». Зернов до сих пор адаптируется и ищет себя в «Магнитке», в то время как Прохоркин уже является важнейшей боевой единицей «ястребов».