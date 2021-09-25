Игрока СКА выгнали с матча за удар в лицо судье! Даже извинения Тимкину не помогли

Евгений Тимкин — хоккеист интересной судьбы. Когда-то давно он начинал свою карьеру в Омске в роли силовика-тафгая, и в 2008-м никто не мог предположить, что через 13 лет Тимкин поедет в составе сборной России на чемпионат мира и будет забивать канадцам в плей-офф. В этот эволюционный период Евгения уложился переход из почти родного «Авангарда» в «Витязь», где в Тимкине по-настоящему открыли хоккеиста, а не только громилу на коньках, затем трансфер в «Магнитку», с которой форвард выиграл два Кубка Гагарина и, наконец, приход в СКА, где из Тимкина попытались сделать чекера элитного уровня.

Евгений — парень большой. Почти два метра роста, сто килограммов веса и пудовые кулаки. В молодости он любил поколачивать соперников, но с возрастом остепенился и стал больше наводить порядки на льду своим присутствием, а не действием. Однако Тимкина по-прежнему не надо долго просить, чтобы, как говорится, «сбросить перчатки». И в сегодняшнем матче СКА в Минске эта бойцовская оперативность сыграла с Евгением злую шутку.

К середине игры местного «Динамо» и армейцев счёт был 1:1. На шайбу Марата Хуснутдинова хозяева ответили голом Романа Горбунова. На 35-й минуте СКА развернул контратаку, закончившуюся неопасным броском Евгения Кетова. Вратарь минчан Колосов поймал шайбу, но Тимкин поехал толкаться на пятак — обычное дело для хоккея. Такое же обычное, как и словесная перепалка, в которую с русским богатырём из СКА вступили чешский защитник Якуб Крейчик и канадский форвард Тайлер Граовац.



Но в этот раз мини-конфликт в «горячей точке» льда не ограничился банальными обнимашками и обменом любезностями. То ли Крейчик с Граовацом что-то такое наговорили Тимкину, то ли ещё что, но Евгений вдруг решил отработать на минских хоккеистах хук с правой. Короткий замах, удар, и кулак прилетел точно в лицо… линейному судье Дмитрию Шишло, который приехал на пятачок разнимать соперников.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Удар, к счастью, у Евгения толком не получился, да и крага не была снята, поэтому арбитр не пострадал. Чего не скажешь о Тимкине, которого главный судья тут же выгнал до конца матча с формулировкой «неспортивное поведение». Многочисленные извинения, в которые пустился хоккеист СКА, не помогли, было уже поздно.



Петербуржцы пережили потерю игрока, а впоследствии довели дело до победы в овертайме — победный гол на счету Антона Бурдасова. А вот для Тимкина эта история ещё может быть не закончена. Дело в том, что вступать в физический контакт с судьями в КХЛ строго запрещено, и отсутствие злого умысла зачастую не является смягчающим обстоятельством. Самый яркий пример — инцидент с форвардом «Локомотива» Артуром Каюмовым. В декабре 2018-го он тоже случайно отоварил арбитра, за что получил аж 13 матчей дисквалификации от СДК КХЛ.

Удар у Тимкина вышел, конечно, не таким сильным, как у Каюмова, но угроза серьёзного бана всё равно зависла над Евгением. Скоро узнаем, как в лиге оценят действия хоккеиста базового клуба сборной России.