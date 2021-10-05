Получают много, а толку почти нет. 10 игроков КХЛ, не отрабатывающих свои миллионы

Новый сезон КХЛ получается ярким, событийным и богатым на голы, но не все хоккеисты с высокими зарплатами оправдывают надежды тренеров и болельщиков. Рассказываем об игроках с большими контрактами, которым нужно прибавлять и приносить гораздо больше пользы своим командам.

н. Максим Шалунов («Локомотив»)

13 игр, 5 (2+3) очков, «+5» показатель полезности

Зарплата за сезон: 90 млн руб.

От некогда первого центра ЦСКА в «Локомотиве» ожидали другой игры. При Андрее Скабелке у Максима совсем не получалось, но при Игоре Никитине российский форвард постепенно начал оживать. Шалунову не стоит забывать, что он является кандидатом на поездку в олимпийский Пекин. С такой игрой о приглашении в сборную можно будет забыть.

н. Рид Буше («Локомотив»)

13, 10 (3+7), «0»

75 млн руб.

Наверное, все помнят, как выступал за чемпионский «Авангард» американский нападающий Рид Буше. Наконечник первого атакующего звена, король большинства, лидер на льду. В «Локомотиве» Буше, отхватив жирный контракт, будто растворился. Конечно, можно сказать, что форварду не давал заиграть Скабелка, но в первую очередь нужно смотреть на себя. В Ярославле ждут прежнего Буше, а не его подобие.

н. Наиль Якупов («Авангард»)

12, 5 (2+3), «+3»

35 млн руб.

У Якупова есть большое доверие со стороны руководства и тренерского штаба, Наиля ставят в первую тройку нападения, дают играть в большинстве, однако особой отдачи не видно. В своей лучшей форме первый номер драфта НХЛ 2012 года хорош, вот только пока до этой формы форварду далеко. В «Авангарде» Якупову дали шанс, пора его оправдывать и начинать набирать больше очков.

н. Никита Сошников (ЦСКА)

8, 1 (0+1), «-2»

40 млн руб.

Не зря про игру Никиты Сошникова заговорил уже и главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров. Сошников выступает блёкло, не набирает баллов за результативность, а его нынешнее состояние никак не может устраивать армейского гранда. Некоторые болельщики «Салавата» ругали руководство юлаевцев за памятный обмен Сошникова на Науменкова, но сейчас всё встаёт на свои места.

Фото: Табарчук Павел, photo.khl.ru

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н. Джордан Уил («Ак Барс»)

6, 4 (1+3), «-1»

65 млн руб.

За те деньги, которые Уил получает в Казани, он никак не должен быть игроком ротации. Главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов уже намекал на то, что самоотдача и игра Джордана его не устраивают. Именно поэтому североамериканец порой не проходит в состав. В «Ак Барсе» вообще явно не угадали с легионерами, при этом в клубе ещё свободны два «иностранных» места.

н. Джефф Плэтт («Салават Юлаев»)

13, 5 (2+3), «0»

35 млн руб.

Откровенно говоря, Плэтт занимает в Уфе чужое место. В «Салавате Юлаеве» расстались с Владимиром Жарковым, отпустили Эдуарда Гиматова, а в низовых звеньях зачем-то выходит Плэтт. При этом натурализованный белорус даже получает время во второй спецбригаде большинства. Увы, результативность и полезность Плэтта оставляют желать лучшего. Этот хоккеист давно едет с ярмарки.

н. Патрис Кормье («Автомобилист»)

12, 2 (1+1), «-1»

55 млн руб.

Совершенно не отрабатывает свою зарплату в «Автомобилисте» дорогостоящий форвард Патрис Кормье, накануне забросивший свою первую шайбу в нынешнем сезоне. Канадец должен забивать гораздо больше, выигрывать много вбрасываний, но мы видим практически нулевую статистику и минус в графе «полезность». Требования к легионеру всегда серьёзные. Сейчас Кормье им не соответствует.

в. Оскар Данск («Спартак»)

6 игр, 88,1% отражённых бросков, 3,18 коэффициент надёжности

35 млн руб.

Российский вратарь Алексей Красиков, зарабатывающий меньше легионера Данска, выглядит интереснее. Тогда зачем нужно было приглашать шведа, да ещё и звать под него шведского тренера вратарей? Возможно, Оскару до сих пор нужно время для полноценной адаптации в России, но сроки поджимают: пора приходить в себя и показывать сильный хоккей.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

в. Адам Рейдеборн (ЦСКА)

6, 90,9%, 2,32

35 млн руб.

Аналогичные слова можно сказать и в адрес другого шведа – Адама Рейдеборна из ЦСКА. Правда, здесь уже на адаптацию точно кивать не придётся, так как скандинав выступал за «Ак Барс» и знаком с реалиями КХЛ. Габаритный Иван Федотов выигрывает конкуренцию у Рейдеборна. В армейском клубе, где привыкли к порядку, важно исключать провальные отрезки.

в. Шимон Грубец («Авангард»)

9, 89,8%, 3,08

50 млн руб.

По всей видимости, у Грубеца продолжается постчемпионское похмелье. В «Авангарде» сильно обновилось нападение, но защитная линия осталась прежней. Шарипзянов ложится под шайбы, Шимону максимально помогают, но играет он значительно слабее, нежели раньше. Чем хуже Василий Демченко, зарабатывающий в разы меньше и не являющийся легионером?