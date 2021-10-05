55 лучших. Каким должен быть расширенный состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине?

Бывший президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что расширенные списки сборных, которые примут участие в хоккейном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине, должны быть предоставлены до 15 октября. Мы попытались предположить, как будет выглядеть подобная заявка от сборной России.

Вратари

Андрей Василевский, Игорь Шестёркин, Илья Сорокин, Семён Варламов, Илья Самсонов, Сергей Бобровский, Тимур Билялов, Ярослав Аскаров

Думаю, по первым четырём кандидатурам вопросов возникнуть не должно. Василевский, Шестёркин, Сорокин и Варламов являются сильнейшими российскими голкиперами, которые стабильно играют на высочайшем уровне в НХЛ. С вероятностью 98% именно этот квартет разыграет между собой три путёвки в Пекин. Если до февраля не случится ничего экстраординарного, то одна из них абсолютно точно уйдёт вратарю «Тампы», который станет первым номером нашей сборной.

Однако не стоит списывать со счетов Сергея Бобровского, который в лучшей форме также может побороться за место в заявке. Тёмной лошадкой среди отечественных стражей ворот можно назвать Илью Самсонова. Если голкипер «Вашингтона» возьмётся за голову и наконец-то оправдает доверие руководителей «столичных», то сможет навязать конкуренцию более опытным коллегам по амплуа. Илья периодически выдаёт очень качественные матчи – осталось лишь прибавить в стабильности.

Логично было бы предположить, что в расширенный состав национальной команды могут попасть ещё два вратаря из НХЛ – Антон Худобин и Александр Георгиев. Однако их игровое время в предстоящем сезоне под вопросом – в «Далласе» место в воротах могут занять Бишоп, Холтби и Эттингер, а в «Рейнджерс» безоговорочным первым номером является Шестёркин. В роли бэкапов и Худобину, и Георгиеву будет трудно обратить на себя внимание тренерского штаба.

Игорь Шестёркин и Александр Георгиев Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Поэтому его взор может упасть на КХЛ. Первым выбором оттуда будет Тимур Билялов. Голкипер «Ак Барса» на сегодняшний день является лучшим в лиге по проценту отражённых бросков и коэффициенту надёжности. Из россиян с ним потягаться могут Иван Бочаров, Иван Федотов и Василий Демченко, но есть ощущение, что предпочтение могут отдать молодому Ярославу Аскарову. В руководстве сборной не раз подчёркивали, что с вратарём СКА связывают будущее национальной команды. Пока Аскаров не так часто появляется в КХЛ, но с каждым разом смотрится всё увереннее. Серьёзным претендентом на поездку в Пекин он вряд ли будет, но включение в расширенный список может стать для него серьёзным воодушевлением.

Защитники

Михаил Сергачёв, Иван Проворов, Дмитрий Орлов, Владислав Гавриков, Никита Зайцев, Артём Зуб, Никита Задоров, Александр Романов, Николай Кныжов, Дмитрий Куликов, Вячеслав Войнов, Дамир Шарипзянов, Александр Алексеев, Никита Нестеров, Никита Трямкин

Сергачёва, Проворова и Орлова можно было бы уже сегодня внести в итоговый список. Высока вероятность попадания в состав Гаврикова и дуэта из «Оттавы» Зайцев – Зуб. Однако здесь не всё так просто. Выбор осложняют несколько молодых игроков, которые теоретически могли поехать ещё на майский чемпионат мира. Это Александр Романов, который в дебютном сезоне в НХЛ получил опыт игры в финале Кубка Стэнли, Николай Кныжов, неожиданно ворвавшийся в состав «Сан-Хосе», и Александр Алексеев, отлично зарекомендовавший себя по ходу прошлого сезона в «Салавате» и постепенно подбирающийся к основе «Вашингтона».

Александр Алексеев Фото: Садыкова Светлана, photo.khl.ru

Вернуться в сборную может Дмитрий Куликов, который последний раз надевал свитер с двуглавым орлом на Кубке мира 2016 года. Его предыдущий сезон в НХЛ получился очень даже удачным – 30-летний игрок переквалифицировался в защитника оборонительного плана, притом достаточно качественного. Не стоит и забывать про Никиту Задорова, однако здесь многое будет зависеть от его выступления в «Калгари».

Кандидатов из нашего чемпионата не так много, но один из них в начале сезона во всеуслышание заявил о себе. Вячеслав Войнов будто и не пропускал целый год – его игра в московском «Динамо» впечатляет. Вызова заслуживают и защитники самой надёжной команды КХЛ – «Салавата Юлаева». Михаил Науменков, Павел Коледов или Шакир Мухамадуллин могли бы оказаться в расширенном составе, но не исключено, что вместо них будут выбраны игроки с бо́льшим международным опытом – Никита Нестеров и его тёзка Трямкин, хорошо начавший сезон в «Автомобилисте». И, конечно, стоит ожидать Дамира Шарипзянова. Из-за травмы он пропустил ЧМ в Риге, но теперь готов к тому, чтобы побороться за место в сборной.

Нападающие

Александр Овечкин, Артемий Панарин, Никита Кучеров, Кирилл Капризов, Андрей Свечников, Павел Бучневич, Евгений Малкин, Иван Барбашёв, Александр Радулов, Денис Гурьянов, Евгений Дадонов, Владимир Тарасенко, Вадим Шипачёв, Илья Михеев, Александр Барабанов, Валерий Ничушкин, Яков Тренин, Владислав Наместников, Кирилл Семёнов, Александр Волков, Никита Гусев, Александр Кадейкин, Станислав Галиев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко, Николай Голдобин, Никита Тертышный, Сергей Толчинский, Дмитрий Рашевский, Денис Алексеев, Егор Чинахов, Сергей Шмелёв

Говорить об очевидных выборах лишний раз нет смысла – кто-то всерьёз верит, что первые 16 игроков могут не попасть в расширенный состав? Куда интереснее предположить, кто составит им компанию. В первую очередь стоит обратить внимание на центральную зону, о проблемах в которой в преддверии Игр не говорил разве что ленивый. Выбор среди энхаэловцев в этом сезоне станет чуточку больше – бывший форвард «Авангарда» Кирилл Семёнов будет бороться за место в основе «Торонто». Он вполне неплохо показывает себя во время предсезонных матчей – его кандидатура точно будет рассматриваться тренерским штабом сборной.

Помимо Шипачёва, который в свои 34 превосходит всех игроков КХЛ, очевидным претендентом на попадание в расширенный список является Александр Кадейкин. Нападающий «Салавата» почему-то был проигнорирован перед ЧМ-2021. Возможно, Алексей Жамнов всё-таки обратит на него внимание.

На флангах тоже хватает кандидатов. К обширному составу хоккеистов из НХЛ могут добавиться Александр Волков, который периодически был неплох в «Анахайме», и Егор Чинахов, успевший за последний месяц влюбить в себя поклонников «Коламбуса». Да и во внутреннем чемпионате полно отличных вингеров. И здесь, помимо ожидаемых имён вроде Сергея Толчинского и Андрея Кузьменко, сыгравших в мае на чемпионате мира, могут оказаться и несколько «новичков». К примеру, лидеры московского «Динамо» и «Салавата» Станислав Галиев и Сергей Шмелёв, а также молодые дарования в лице Дмитрия Рашевского, Кирилла Марченко или Никиты Тертышного. Высокие шансы попасть в расширенный список также обеспечили себе Денис Алексеев, который неожиданно является лучшим бомбардиром в «Локомотиве», и Николай Голдобин, ставший главной ударной силой лидирующего в КХЛ «Металлурга».