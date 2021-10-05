Первый матч россиянина в нынешнем сезоне КХЛ обернулся для армейцев победой, а для Игоря Никитина — первым поражением в «Локомотиве».

СКА вернул опального форварда. Морозов был кандидатом на Олимпиаду, а потом осел в ВХЛ

Стартовый состав матча СКА с «Локомотивом» получился необычным. Опальный 21-летний нападающий Иван Морозов вернулся в основной состав армейцев. В сегодняшнем матче с «Локомотивом» форварду было уготовлено место в четвёртом звене с Кириллом Марченко и Эмилем Галимовым. Самое интересное, что эта встреча стала для Морозова первой в нынешнем сезоне КХЛ.

«В каждой команде случаются подобные вещи. Желательно от них уходить, но никуда не деться. Как я понимаю, там проблема не в хоккее», – высказывал своё мнение в интервью «Чемпионату» известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд.

Так в чём же было дело? Сообщалось, что ранее и вовсе рассматривался вариант обмена российского нападающего. Всё дело в том, что Морозов, в чьё развитие в Питере вложили много сил и денег, не продлевает контракт со СКА, который заканчивается через сезон. Сам хоккеист намерен отправиться в НХЛ в состав «Вегаса», который выбрал его на драфте 2018 года под общим 61-м номером.

В итоге Морозов даже успел попробовать свои силы в ВХЛ, выступая там за «СКА-Неву». И, кстати, довольно успешно. В шести матчах в активе Ивана 7 (1+6) баллов за результативность при показателе полезности «+5». А ведь когда-то Морозов был кандидатом на поездку на Олимпийские игры…

В первом периоде встречи с железнодорожниками российский нападающий провёл на льду в общей сложности шесть смен, получив 5 минут и 11 секунд чистого игрового времени, но не выиграв ни одного вбрасывания из двух. Что, конечно, не очень хорошо для центрального нападающего.

В целом же команды не отметились заброшенными шайбами, отправившись на перерыв при скучных нулях на табло. Здорово себя проявили два иностранных вратаря – Эдди Паскуале и Ларс Юханссон, хотя у шведа было меньше работы, нежели у канадца.

В одном из эпизодов железнодорожники зевнули контратаку соперника «два в одного». Моисеев, как показалось, затянул с решением, но всё же исполнил бросок — Паскуале успел среагировать щитком.

Во второй двадцатиминутке СКА всё-таки дожал соперника и смог отличиться. После броска Фальковского голкипер ярославцев не прижал шайбу, Хуснутдинов это заметил первым, подобрал и уже из-за ворот добил рикошетом от вратаря. Конечно, от вратарских ляпов никто не застрахован, но всё же Паскуале мог сыграть понадёжнее.

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Что касается Морозова, то он сыграл примерно столько же, сколько и периодом ранее: пять смен и 5 минут 13 секунд на льду. Но на этот раз Иван всё же выиграл одно из двух вбрасываний, в которых он принимал участие.

В третьем отрезке встречи выход один на один не реализовал Полунин, непостижимым образом не попавший в ворота. Эпизодом позднее от верного гола хозяев спасла только штанга.

В концовке Паскуале заменили на шестого полевого хоккеиста, Буше, показалось, бросал наверняка, но помешал соперник, да и великолепно отыгравший матч Юханссон успел подставить щиток.

1:0 – победа СКА. Возвращение Ивана Морозова в составе армейцев оказалось удачным и принесло им успех. Думается, что и в следующей встрече россиянин появится на льду.