Тяжёлый выбор для СКА, над игроком «Спартака» посмеялись в Америке. Что происходит в КХЛ

В нашей традиционной рубрике подводим итоги третьей недели регулярки КХЛ.

Провал «Северстали»

Сразу несколько команд КХЛ выдали плохой старт гладкого чемпионата. Тут можно назвать и «Авангард», и «Ак Барс», и «Локомотив», но для подобных тяжеловесов трудности в начале регулярки во многом запланированы и чаще всего связаны с тяжёлой предсезонкой, где закладывается фундамент для дальнего похода в плей-офф. Куда хуже, когда в начале турнира хромают команды средней руки, для которых сентябрь, как правило — месяц сбора очков и наращивание подушки безопасности.

В этом контексте очень удивляет «Северсталь». Одна из самых симпатичных команд прошлого сезона, забравшаяся в результате аж на шестую строчку Запада, сейчас испытывает колоссальные трудности, хотя во главе череповчан остался Андрей Разин, а состав, несмотря на потери, по-прежнему вполне боевой. Год назад «Северсталь» не выдавала победных серий в сентябре, но стабильно собирала «свои» очки, при этом показывая лёгкий, атакующий хоккей.

Сейчас же череповчане не похожи сами на себя. Игры нет, лидеров не видно, результат — текущее последнее место на Западе. Да, можно говорить, что во многом «Северсталь» подкосила травма основного голкипера Владислава Подъяпольского (и он ещё не скоро вернётся на лёд). Безусловно, повлиял уход из клуба лучшего бомбардира прошлого сезона Петунина. Но вся прелесть прошлогодней «Северстали» была в том, что череповчане показывали классный командный хоккей и не слишком зависели от отдельных личностей. Нынче же у подопечных Разина не видно стержня, много провалов, часто виден недостаток характера, умения докручивать до нужного результата. Это очень плохие симптомы для команды, которая вряд ли получит качественное усиление по ходу сезона извне. Нужно доставать внутренние резервы, причём на фоне сумасшедшего календаря сентября-октября.

Фото: photo.khl.ru

СКА подбирает игроков за ЦСКА. И правильно делает?

На прошлой неделе петербуржские армейцы заключили контракт с опытнейшим защитником Мэтом Робинсоном. Канадец долгое время был важной частью лучшей обороны КХЛ в ЦСКА, но в это межсезонье с ним решили расстаться. Мол, слишком старый. Хотя Робинсону только 35 лет, и даже в прошлом плей-офф не было ни единого намёка, что с Мэта начинает сыпаться песок.

Также летом в ЦСКА добровольно отказались от Ларса Юханссона — стабильного и надёжного шведского вратаря, способного делать разницу. Юханссон тогда сразу оказался в СКА, и сейчас, с подписанием Робинсона, получается, что армейцы с Невы донашивают легионеров московского клуба. Но, на мой взгляд, в этом смысле в СКА всё делают правильно. Разве есть что-то лучше для ближайших перспектив клуба, чем подписание опытных, давно адаптированных к России иностранцев, знающих, как выигрывать Кубки? Думаю, что и Юханссон, и Робинсон ещё не раз в этом сезоне передадут привет ЦСКА.

Новость по теме Вайсфельд: опытный защитник Робинсон поможет прогрессировать молодёжи СКА

В московский клуб на их позиции, кстати, пришли Адам Рейдеборн и Виктор Сведберг. Первый в сентябре выглядит просто ужасно, второй пока играет в защите на том же уровне, что и в «Барысе», а ведь в ЦСКА теперь нет Игоря Никитина, чтобы переучивать и закалять фирменную армейскую дисциплину.

У России проблемы с центрами перед Олимпиадой, а СКА маринует Морозова в фарм-клубе. Но не всё так просто

Любопытная ситуация складывается в Санкт-Петербурге. СКА, давно взявший курс на развитие молодёжи, намеренно не подпускает к основе и маринует в фарм-клубе центрфорварда Ивана Морозова, который в прошлом сезоне вошёл в топ-4 бомбардиров армейцев в регулярке. Что происходит? А просто СКА не планирует и дальше вкладывать силы в хоккеиста, который отказывается продлевать контракт с клубом и собирается по окончании этого сезона уезжать в НХЛ. Там права на Морозова принадлежат «Вегасу».

Фото: photo.khl.ru

СКА поступает жёстко, но в чём, по большому счёту, петербуржцы не правы? Они не хотят тратить время, силы и прочие ресурсы на актив, который точно потеряют менее чем через год, и предпочитают этот актив другому (например, выменянный из «Салавата» Михаил Воробьёв), гарантированно более долгосрочному. Выводя Морозова из состава, СКА заставляет уважать интересы клуба, а также, как бы пафосно это ни звучало, отстаивает престиж КХЛ. То есть петербуржцы выстилают красную дорожку для молодых, но только для тех, кто не собирается при первой же возможности уехать за океан. Это правильно, хотя, конечно, посмотрим, будут ли в СКА столь же принципиальны и по отношению к другим молодым ребятам из системы клуба.

Но есть и другая сторона медали. В этом сезоне мы увидим хоккей на Олимпиаде в Пекине, и не секрет, что у сборной России есть проблема с центральными нападающими. Прогрессирующий Морозов — один из тех, кто мог бы помочь её решить, но из ВХЛ дорога в национальную команду Ивану точно закрыта. Выходит, что в этой ситуации СКА, взявший много лет назад на себя роль базового клуба сборной, оказался перед тяжёлым выбором. Воспитывать Морозова, отстаивая интересы клуба? Или развивать его дальше, руководствуясь уже интересами сборной? Как видно, в СКА всё-таки выбрали первый вариант.

Но это не значит, что для Морозова этот сезон потерян. СКА не собирается играть роль собаки на сене и активно работает над обменом Ивана в другой клуб. Думаю, скоро сделка состоится официально.

Шипачёв идёт за бомбардирской короной КХЛ. Вряд ли ему что-то помешает

В начале прошлой недели лидер московского «Динамо» Вадим Шипачёв побил рекорд Сергея Мозякина по голевым передачам в КХЛ. Впереди у капитана бело-голубых — борьба за бомбардирскую корону лиги. Сейчас у Шипачёва 754 (242+512) очка за регулярку + плей-офф в КХЛ, обходит Вадима только всё тот же закончивший карьеру Мозякин с результатом в 928 (419+509) баллов.

Разница составляет 174 очка. Шипачёву лишь 34 года, он находится в шикарной форме, а за три предыдущих сезона в составе «Динамо» Вадим ни разу не набрал за регулярку менее 65 очков. В этом чемпионате Шипачёв, несмотря на потерю соратника Дмитрия Яшкина, только наращивает темп — в 6 играх у него 14 (7+7) баллов. Феноменальный результат для КХЛ!

Пока всё идёт к тому, что ещё до конца трёхлетнего контракта с бело-голубыми Шипачёв настигнет Мозякина в заочной бомбардирской гонке КХЛ, а ещё через год-другой Вадим доберётся до гроссмейстерской отметки в 1000 баллов. В этом плане хочется даже поболеть за Шипачёва. Вадим — один из тех немногих хоккеистов, которые действительно добавляют КХЛ зрелищности и при этом выступают в лиге долго и стабильно.

Над нелепой ошибкой Мамкина посмеялись даже в Америке

Курьёзный для всех и трагикомический для защитника «Спартака» Михаила Мамкина эпизод произошёл на прошлой неделе. В игре со СКА при счёте 0:0 хоккеист красно-белых допустил кошмарный набор ошибок в одном эпизоде и подарил сопернику гол, который оказался победным для петербуржцев. Мамкин, находясь за своими воротами, промахнулся по шайбе при попытке выполнить передачу, затем потерял равновесие, упал на пятую точку, случайно пнул коньком шайбу в направлении дежурившего на пятаке Кузьменко… Словом, лучше один раз увидеть.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть в официальном твиттер-аккаунте лиги.

Любопытно, что этот эпизод прокомментировали даже за океаном, где очень редко обращают внимание на КХЛ. «Как большой любитель падений могу сказать, что это мой любимый хоккейный ляп на все времена», — написал в своём «твиттере» известный в прошлом защитник Райан Уитни.

Начудить так, что над твоей ошибкой будут смеяться даже в Америке. Определённо, Мамкин запомнит этот курьёз надолго.