Кучеров — лучший русский НХЛ, Панарин выше Кросби. В Америке составили рейтинг суперзвёзд

В заокеанском спорте обожают статистику и рейтинги — это не секрет. Вот и перед стартом очередного сезона НХЛ телекомпания TSN на своём официальном сайте традиционно представила топ-50 лучших игроков лиги. Разумеется, в нём не обошлось без россиян — 6 представителей.

Но в тройку лучших нашим соотечественникам попасть не удалось — там места оккупированы молодыми североамериканскими суперзвёздами. Король Эдмонтона Коннор Макдэвид, фронтмен «Колорадо» Натан Маккиннон и главная надежда «Торонто» Остон Мэтттьюс. Все как один — центральные нападающие, и это как будто ещё один пуд соли на рану российского хоккея, страдающего от катастрофического дефицита топовых игроков на этой позиции. Наш лучший центр в НХЛ (да и в принципе) — Евгений Малкин. Но ему уже 35, его мучают травмы, а в список 50 лучших от TSN Джино попал, скорее, за былые заслуги.

Но уже на чётвёртом месте в американском рейтинге наша главная гордость — Никита Кучеров. Абсолютный лидер «Тампы» и действующий двукратный обладатель Кубка Стэнли. В США объективно оценивают способности и талант Кучерова, а также его роль в захвате «молниями» главного трофея мирового клубного хоккея и справедливо называют его лучшим русским хоккеистом в НХЛ прямо сейчас.

Рейтинг топ-50 игроков НХЛ от TSN. В скобках — место в прошлогоднем рейтинге



1 (1). Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)

2 (2). Натан Маккиннон («Колорадо»)

3 (4). Остон Мэттьюс («Торонто»)

4 (-).

5 (3). Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)

6 (17).

7 (5). Виктор Хедман («Тампа»)

8 (6).

9 (7).

10 (24). Александр Барков («Флорида»)

11 (18). Брэд Маршан («Бостон»)

12 (22). Кэйл Макар («Колорадо»)

13 (10). Брэйден Пойнт («Тампа»)

14 (13). Патрик Кейн («Чикаго»)

15 (9). Давид Пастрняк («Бостон»)

16 (20). Митчелл Марнер («Торонто»)

17 (12).

18 (26). Джонатан Юбердо («Флорида»)

19 (29). Микко Рантанен («Колорадо»)

20 (16). Марк Шайфли («Виннипег»)

21 (31). Марк Стоун («Вегас»)

22 (23). Себастьян Ахо («Каролина»)

23 (-). Адам Фокс («Рейнджерс»)

24 (15). Коннор Хеллебайк («Виннипег»)

25 (30). Патрис Бержерон («Бостон») 1 (1). Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)2 (2). Натан Маккиннон («Колорадо»)3 (4). Остон Мэттьюс («Торонто»)4 (-). Никита Кучеров («Тампа»)5 (3). Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)6 (17). Андрей Василевский («Тампа»)7 (5). Виктор Хедман («Тампа»)8 (6). Артемий Панарин («Рейнджерс»)9 (7). Сидни Кросби («Питтсбург»)10 (24). Александр Барков («Флорида»)11 (18). Брэд Маршан («Бостон»)12 (22). Кэйл Макар («Колорадо»)13 (10). Брэйден Пойнт («Тампа»)14 (13). Патрик Кейн («Чикаго»)15 (9). Давид Пастрняк («Бостон»)16 (20). Митчелл Марнер («Торонто»)17 (12). Александр Овечкин («Вашингтон»)18 (26). Джонатан Юбердо («Флорида»)19 (29). Микко Рантанен («Колорадо»)20 (16). Марк Шайфли («Виннипег»)21 (31). Марк Стоун («Вегас»)22 (23). Себастьян Ахо («Каролина»)23 (-). Адам Фокс («Рейнджерс»)24 (15). Коннор Хеллебайк («Виннипег»)25 (30). Патрис Бержерон («Бостон»)

Если Кучеров — это бриллиант в оправе полевых хоккеистов, то Василевский — просто лучший вратарь в мире, и не смотрите на то, кому отдали последнюю «Везину». Стабильности и мастерству Андрея можно только позавидовать, и он заслуженно занимает высокое шестое место в рейтинге суперзвёзд. Кстати, в топ-50 по версии TSN попали ещё только три вратаря: Коннор Хеллебайк из «Виннипега» (24-е место), Кэри Прайс из «Монреаля» (43) и новичок «Чикаго» Марк-Андре Флёри (47).

Ещё один россиянин в топ-10 — это, конечно, Артемий Панарин. Хлебушек тащит на себе «Рейнджерс», вполне оправдывая второй по размеру контракт в НХЛ. А когда начнёт ещё и прокачивать «синерубашечников» в плей-офф, то взлетит в рейтинге ещё выше. Но уже сейчас североамериканцы готовы ставить Панарина выше Сидни Кросби, а это говорит о многом.

Александр Овечкин скатился на аж на 17-е место в рейтинге лучших игроков мира. Это объяснимо, ведь за плечами у лидера «Вашингтона» остался худший по индивидуальным показателям сезон в карьере. Интересно, что в рейтинге компании EA Sports в игре NHL 22 Ови делит с Кучеровым первое место в списке лучших россиян. Но то игрушка, в ней Овечкина не ждут спады и травмы. В реальной же жизни Александр может уже с этого сезона резко поехать с ярмарки, в то время как Кучеров ещё вряд ли достиг своего пика.

Рейтинг топ-50 игроков НХЛ от TSN. В скобках — место в прошлогоднем рейтинге



26 (-).

27 (21). Мика Зибанеджад («Рейнджерс»)

28 (34). Мэттью Барзал («Айлендерс»)

29 (28). Алекс Пьетранджело («Вегас»)

30 (14). Элиас Петтерссон («Ванкувер»)

31 (11). Роман Йози («Нэшвилл»)

32 (47). Дуги Хэмильтон («Нью-Джерси»)

33 (33). Райан О'Райлли («Сент-Луис»)

34 (36). Кайл Коннор («Виннипег»)

35 (8).Джек Айкел («Баффало»)

36 (39). Миро Хейсканен («Даллас»)

37 (-). Ши Теодор («Вегас»)

38 (32). Куинн Хьюз («Ванкувер»)

39 (-). Чарли Макэвой («Бостон»)

40 (38). Джон Таварес («Торонто»)

41 (27). Джон Карлсон («Вашингтон»)

42 (19).

43 (37). Кэри Прайс («Монреаль»)

44 (-). Габриэль Ландеског («Колорадо»)

45 (-). Джейк Гюнтцель («Питтсбург»)

46 (-). Анже Копитар («Лос-Анджелес»)

47 (-). Марк-Андре Флёри («Чикаго»)

48 (35). Сет Джонс («Чикаго»)

49 (-). Шон Кутюрье («Филадельфия»)

50 (-). Николай Элерс («Виннипег») 26 (-). Кирилл Капризов («Миннесота»)27 (21). Мика Зибанеджад («Рейнджерс»)28 (34). Мэттью Барзал («Айлендерс»)29 (28). Алекс Пьетранджело («Вегас»)30 (14). Элиас Петтерссон («Ванкувер»)31 (11). Роман Йози («Нэшвилл»)32 (47). Дуги Хэмильтон («Нью-Джерси»)33 (33). Райан О'Райлли («Сент-Луис»)34 (36). Кайл Коннор («Виннипег»)35 (8).Джек Айкел («Баффало»)36 (39). Миро Хейсканен («Даллас»)37 (-). Ши Теодор («Вегас»)38 (32). Куинн Хьюз («Ванкувер»)39 (-). Чарли Макэвой («Бостон»)40 (38). Джон Таварес («Торонто»)41 (27). Джон Карлсон («Вашингтон»)42 (19). Евгений Малкин («Питтсбург»)43 (37). Кэри Прайс («Монреаль»)44 (-). Габриэль Ландеског («Колорадо»)45 (-). Джейк Гюнтцель («Питтсбург»)46 (-). Анже Копитар («Лос-Анджелес»)47 (-). Марк-Андре Флёри («Чикаго»)48 (35). Сет Джонс («Чикаго»)49 (-). Шон Кутюрье («Филадельфия»)50 (-). Николай Элерс («Виннипег»)

Малкин, как мы уже сказали, 42-й, а на 26 месте расположился Кирилл Капризов. То есть, лидер «Миннесоты» после первого же сезона в НХЛ попал в число главных суперзвёзд лиги, и это колоссальное достижение для воспитанника новокузнецкого хоккея. Если «Долларовый Кирилл» продолжит прогрессировать и оказывать такое же влияние на успехи «Миннесоты», то уже через год в рейтинге ему будет уготовано место как минимум в топ-15.