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Малкин опять травмирован, он пропустит два месяца сезона НХЛ, сыграет ли Малкин на Олимпиаде за сборную России

Малкин опять травмирован и выбыл надолго. Лучший русский центр вообще доедет до Олимпиады?
Лев Лукин
Малкин опять травмирован и выбыл надолго
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Евгений до сих пор не восстановился от операции, которую сделал три месяца назад.

Одного из лучших российских хоккеистов современности Евгения Малкина продолжают мучить травмы. Вообще, из-за различных повреждений центрфорвард «Питтсбурга» с 2009 года не провёл ни одного полного сезона в НХЛ, но в последнее время ситуация становится всё хуже. В чемпионате 2017/2018 Малкин сыграл 78 матчей в регулярке, на следующий год — 68, затем 55 в оборванном из-за ковида сезоне-2019/2020, ну а в последнем чемпионате Евгений отыграл лишь 33 встречи из 56 возможных. Как видим, количество матчей с каждым сезоном уменьшается, а травмы продолжают преследовать 35-летнего россиянина, на которого мы все возлагаем большие надежды на предстоящем хоккейном турнире Олимпиады в Пекине.

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Сезон-2021/2022 в НХЛ ещё не успел стартовать, а Малкин снова выбыл надолго. Эта история началась ещё 16 марта, когда Евгений повредил колено в игре регулярки с «Бостоном» и выбыл на шесть недель. В конце регулярки форвард вернулся в строй, но в заключительном матче гладкого сезона усугубил повреждение. Несмотря на это, Малкин провёл четыре встречи за «пингвинов» в плей-офф, но сразу после вылета «Питтсбурга» из розыгрыша Кубка Стэнли лёг на операцию, от последствий которой не отошёл до сих пор. И будет отходить ещё минимум два месяца.

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Потеря Малкина — серьёзная проблема для «Питтсбурга». Даже постаревший и ставший «хрустальным» российский форвард до сих пор является важнейшим игроком для топ-6 и большинства «пингвинов», у которых перестройка и качественное обновление состава ещё далеко впереди. Малкин по-прежнему оказывает сильное влияние на результаты команды, и без него в центральной оси «Питтсбурга», несомненно, образуется дыра.

Более того, в начале сезона эта дыра превратится в настоящую пропасть, ведь на старте регулярки «Пингвинз» не смогут рассчитывать ещё и на Сидни Кросби — первого центра команды, который в сентябре сделал операцию на запястье.

«Ситуация с центрами не идеальна, давайте будем честными. Но мы не собираемся жалеть себя. Мы должны найти способ побеждать. Конечно, мы не заменим Сидни и Евгения. Так что нам нужно, чтобы другие парни делали шаг вперёд в каждом матче. У таких игроков, как Эван Родригес, Радим Зогорна, Доминик Симон, Мишель Шапю и Брайан Бойл, будет больше возможностей», — бодрится генменеджер «Питтсбурга» Рон Хекстолл, но понятно, что старт регулярки без двух икон рискует превратиться для «пингвинов» в настоящий кошмар.

Впрочем, бог с ним с «Питтсбургом» — там как-нибудь разберутся, да и Кросби по всем раскладам должен пропустить не больше 5-6 матчей. Куда больше очередные проблемы со здоровьем Малкина должны беспокоить сборную России в преддверии Олимпиады. Более сильных российских центральных форвардов в мире просто нет (с тех пор, как окончательно постарел Павел Дацюк), и если Малкин вдруг не сможет доехать до Пекина, то это будет настоящая катастрофа.

Конечно, по сегодняшним прикидкам Евгений к февралю должен полностью восстановиться от операции. Но где гарантии, что Малкин с его везучестью и приобретённой «хрустальностью» не получит новую травму? А если всё обойдётся, то в какой он будет форме? Из-за постоянных повреждений и возраста Евгений и так-то уже давно не тот, а в каком состоянии он вернётся после июньской операции — неизвестно.

Так что проблема с центрами для сборной России на Олимпиаде может стать ещё серьёзнее, чем есть сейчас. Малкин будет в непонятной форме, Кузнецов дисквалифицирован, а за их спинами в Америке больше и нет готовых центров для топ-6. В КХЛ есть Шипачёв, но неизвестно, сможет ли он себя проявить в соперничестве с лучшими игроками мира. А дальше… Шалунов и Кадейкин, Зернов и Прохоркин, Каменев и Андронов — это всё, конечно, хорошо, но как-то несерьёзно на Играх с участием энхаэловцев. Примерно так же несерьёзно, как доверять роль главного тренера на этом турнире Валерию Брагину. При всём уважении к Валерию Николаевичу.

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В таких условиях, когда мы хотим брать десятое олимпийское золото и обыгрывать Канаду (где центрить будут Макдэвид, Маккинон, Кросби, Пойнт, и там ещё много супертоповых фамилий), терять ещё и Малкина никак нельзя.

Поэтому просто пожелаем Евгению успешного восстановления от операции, здоровья и быстрого набора кондиций. Верим, что своего последнего слова в сборной России Малкин ещё не сказал.

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