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Травма нападающего сборной России Александра Овечкина на чемпионате мира 2014 года, видео момента

«Что тут комментировать-то?» Травма, после которой Овечкина вытаскивали со льда под руки
Сергей Емельянов
Травма нападающего Александра Овечкина
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Семь лет назад сборная России едва не потеряла своего капитана в проходном матче с немцами.

Матч «Вашингтон» — «Филадельфия», который стал последним для «столичных» в ходе предсезонной подготовки к новому регулярному сезону НХЛ, может обернуться для них серьёзной потерей. Капитан команды Александр Овечкин, который на днях вошёл в первую тройку игроков, получивших вызов в сборную России на Олимпийские игры 2022 года в Пекине, в одном из эпизодов встречи со спины атаковал нападающего «Флайерз» Трэвиса Конечны.

Канадец встал со льда через секунду после столкновения и продолжил играть как ни в чём не бывало. А вот для российского ветерана последствия могут быть гораздо хуже. Овечкин повредил левое колено и с трудом покинул площадку, закончив участие в игре практически в самом начале. На данный момент точной информации о травме лучшего российского снайпера в истории НХЛ нет.

«Александр Овечкин, получивший травму нижней части тела, сегодня будет повторно обследован. У «Кэпиталз» сегодня выходной, завтра команда снова тренируется», – написала журналистка Саманта Пелл в «Твиттере».
Ожидается, что в ближайшие сутки «Вашингтон» предоставит информацию о состоянии здоровья своей звезды, и тогда будет понятно, сумеет ли Овечкин помочь своей команде на старте регулярного чемпионата. А пока мы вспоминаем одну из самых памятных травм в карьере 36-летнего нападающего, полученную им в матче за сборную России на чемпионате мира 2014 года.

Овечкин получил травму сразу после попадания на Олимпиаду. Кажется, всё плохо Овечкин получил травму сразу после попадания на Олимпиаду. Кажется, всё плохо

Семь лет назад столичная команда с треском провалилась в регулярном чемпионате НХЛ. Подопечные Адама Оутса одержали всего 38 побед в 82 матчах, расположились на девятом месте в Восточной конференции и впервые с 2007 года пролетели мимо попадания в плей-офф. От заветного восьмого места, позволяющего продолжать борьбу за Кубок Стэнли, «столичных» отделило три очка.

Овечкин как обычно не собирался так рано отправляться в отпуск и по сложившейся традиции сразу же направился в расположение сборной России. К тому же мировое первенство в Минске стало дебютным турниром для новоиспечённого главного тренера национальной команды Олега Знарка, с которым у Овечкина сложились тёплые отношения по совместной работе в московском «Динамо» во время локаута в НХЛ.

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Российская сборная стартовала в столице Беларуси с пяти уверенных побед, одержанных с общим счётом 29:6. Последовательно были обыграны сборные Швейцарии, Финляндии, США, Казахстана и Латвии. В матче шестого тура группового этапа наша команда встречалась со сборной Германии. После двух периодов счёт в матче был не открыт, но на самом старте третьего отрезка вернувшийся в первое звено Вадим Шипачёв пробил Филиппа Грубауэра. В игре, которая складывалась до гола, сборная России сумела найти путь к воротам немецкого вратаря. Довести дело до шестой победы кряду в такой ситуации было делом техники. Итоговый счёт зафиксировал на табло преимущество сборной России – 3:0.

Однако в проходном матче российская команда едва не понесла серьёзную потерю в лице Овечкина. Александр получил травму за 11 минут до финальной сирены матча при счёте 1:0 в пользу сборной России. На выходе из своей зоны капитан сборной попал под чистый силовой приём Маркуса Кинка, после чего, прихрамывая, при помощи партнёров отправился в раздевалку, откуда он был увезён на скорой в одну из больниц Минска с повреждением колена.

ВИДЕО

«Что касается состояния Александра Овечкина, у нас пока никакой информации. Прокомментировать чистоту силового приёма? Ну был там фол, не было бы там фола… Что тут комментировать? Мне что, от этого легче, что ли?» — откровенно нервничал сразу после завершения матча рулевой российской сборной.

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Потерять лидера команды в ничего не значащем матче группового этапа явно не входило в планы наставника сборной России. На всеобщее счастье травма Овечкина оказалась не самой серьёзной. Уже через несколько часов он смог добраться до отеля и сообщить поклонникам через социальные сети, что с ним всё в порядке.
«Всё о'кей! Всех — с победой», — написал Александр.

Несмотря на заверения самого Овечкина, на следующей день всех напугала пресс-служба сборной России. «Есть опасения, что дальнейшее выступление Александра на турнире может быть поставлено под вопрос», — сообщалось на официальном сайте ФХР. Но всё обошлось. Александр пропустил заключительный матч предварительного раунда, после чего вернулся на лёд к старту плей-офф.

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В полуфинале со Швецией (3:1) капитан россиян отметился результативной передачей, а в финале поразил ворота сборной Финляндии (5:2), внеся свою лепту в завоевание золотых медалей. Турнир в Минске на данный момент остаётся последним триумфом сборной России на чемпионатах мира и заодно последней победой в международной карьере Овечкина.

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