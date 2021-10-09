«Что тут комментировать-то?» Травма, после которой Овечкина вытаскивали со льда под руки

Семь лет назад сборная России едва не потеряла своего капитана в проходном матче с немцами.

Матч «Вашингтон» — «Филадельфия», который стал последним для «столичных» в ходе предсезонной подготовки к новому регулярному сезону НХЛ, может обернуться для них серьёзной потерей. Капитан команды Александр Овечкин, который на днях вошёл в первую тройку игроков, получивших вызов в сборную России на Олимпийские игры 2022 года в Пекине, в одном из эпизодов встречи со спины атаковал нападающего «Флайерз» Трэвиса Конечны.

Канадец встал со льда через секунду после столкновения и продолжил играть как ни в чём не бывало. А вот для российского ветерана последствия могут быть гораздо хуже. Овечкин повредил левое колено и с трудом покинул площадку, закончив участие в игре практически в самом начале. На данный момент точной информации о травме лучшего российского снайпера в истории НХЛ нет.

«Александр Овечкин, получивший травму нижней части тела, сегодня будет повторно обследован. У «Кэпиталз» сегодня выходной, завтра команда снова тренируется», – написала журналистка Саманта Пелл в «Твиттере».

Ожидается, что в ближайшие сутки «Вашингтон» предоставит информацию о состоянии здоровья своей звезды, и тогда будет понятно, сумеет ли Овечкин помочь своей команде на старте регулярного чемпионата. А пока мы вспоминаем одну из самых памятных травм в карьере 36-летнего нападающего, полученную им в матче за сборную России на чемпионате мира 2014 года.

Семь лет назад столичная команда с треском провалилась в регулярном чемпионате НХЛ. Подопечные Адама Оутса одержали всего 38 побед в 82 матчах, расположились на девятом месте в Восточной конференции и впервые с 2007 года пролетели мимо попадания в плей-офф. От заветного восьмого места, позволяющего продолжать борьбу за Кубок Стэнли, «столичных» отделило три очка.

Овечкин как обычно не собирался так рано отправляться в отпуск и по сложившейся традиции сразу же направился в расположение сборной России. К тому же мировое первенство в Минске стало дебютным турниром для новоиспечённого главного тренера национальной команды Олега Знарка, с которым у Овечкина сложились тёплые отношения по совместной работе в московском «Динамо» во время локаута в НХЛ.

Российская сборная стартовала в столице Беларуси с пяти уверенных побед, одержанных с общим счётом 29:6. Последовательно были обыграны сборные Швейцарии, Финляндии, США, Казахстана и Латвии. В матче шестого тура группового этапа наша команда встречалась со сборной Германии. После двух периодов счёт в матче был не открыт, но на самом старте третьего отрезка вернувшийся в первое звено Вадим Шипачёв пробил Филиппа Грубауэра. В игре, которая складывалась до гола, сборная России сумела найти путь к воротам немецкого вратаря. Довести дело до шестой победы кряду в такой ситуации было делом техники. Итоговый счёт зафиксировал на табло преимущество сборной России – 3:0.

Однако в проходном матче российская команда едва не понесла серьёзную потерю в лице Овечкина. Александр получил травму за 11 минут до финальной сирены матча при счёте 1:0 в пользу сборной России. На выходе из своей зоны капитан сборной попал под чистый силовой приём Маркуса Кинка, после чего, прихрамывая, при помощи партнёров отправился в раздевалку, откуда он был увезён на скорой в одну из больниц Минска с повреждением колена.

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«Что касается состояния Александра Овечкина, у нас пока никакой информации. Прокомментировать чистоту силового приёма? Ну был там фол, не было бы там фола… Что тут комментировать? Мне что, от этого легче, что ли?» — откровенно нервничал сразу после завершения матча рулевой российской сборной.

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Потерять лидера команды в ничего не значащем матче группового этапа явно не входило в планы наставника сборной России. На всеобщее счастье травма Овечкина оказалась не самой серьёзной. Уже через несколько часов он смог добраться до отеля и сообщить поклонникам через социальные сети, что с ним всё в порядке.

«Всё о'кей! Всех — с победой», — написал Александр.

Несмотря на заверения самого Овечкина, на следующей день всех напугала пресс-служба сборной России. «Есть опасения, что дальнейшее выступление Александра на турнире может быть поставлено под вопрос», — сообщалось на официальном сайте ФХР. Но всё обошлось. Александр пропустил заключительный матч предварительного раунда, после чего вернулся на лёд к старту плей-офф.

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В полуфинале со Швецией (3:1) капитан россиян отметился результативной передачей, а в финале поразил ворота сборной Финляндии (5:2), внеся свою лепту в завоевание золотых медалей. Турнир в Минске на данный момент остаётся последним триумфом сборной России на чемпионатах мира и заодно последней победой в международной карьере Овечкина.