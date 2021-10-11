Вратарь «Трактора» в щепки разбил клюшку об штангу. Следующий матч стал для него кошмаром

«Трактор» сейчас находится на длительном и довольно утомительном выезде. Два матча в Хабаровске, затем две игры во Владивостоке… Попробуй выдержать такой темп без эмоциональных и физических потерь.

Во встречах с «Амуром», кстати, челябинцы выступили удачно, заработав четыре очка и не подарив сопернику ни одного. Но если в первой встрече Роман Вилл отыграл на ноль, то во второй Эмиль Гарипов чувствовал себя в воротах не слишком уверенно.

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Что же случилось? Итак, вторая игра снова проходила на стадионе «Платинум-Арена» и завершилась со счётом 5:4 (3:1, 1:0, 1:3) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина. После финальной сирены, когда игроки «Трактора» ехали к голкиперу клуба Эмилю Гарипову, россиянин нанёс сильный удар клюшкой по штанге ворот.

Дело в том, что челябинцы выигрывали после двух периодов со счётом 4:1 и в последнем игровом отрезке пропустили трижды. Гарипов отразил 34 из 38 бросков, коэффициент надёжности составил 4.01. Процент отражённых бросков вратаря — 89,5.

По всей видимости, Эмиль оказался очень сильно недоволен своими действиями, в результате чего эмоции начали бить через край.

Фрагмент можно посмотреть с 5:37.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Тяжёлый матч. Пропущенные шайбы — это командная вина, не только Эмиля Гарипова. Выходит на лёд вся команда, в том числе и в обороне. Те ошибки, которые были допущены, мы разберём. Концентрации не хватило. Нужно правильнее играть как в зоне атаки, так и в своей зоне. Возможно, в концовке у нас и была какая-то успокоенность. Хотя все понимали, что нужно до конца доводить игру. Концентрации было недостаточно», — заявил после встречи главный тренер челябинцев Анвар Гатиятулин.

Как оказалось, такое поведение Гарипова в итоге всё же сказалось на его настрое на следующую встречу, которая превратилась для него в настоящий кошмар.

Уже сегодня, 11 октября, во Владивостоке на «Фетисов-Арене» «Адмирал» принимал челябинский «Трактор» и к шестой минуте выигрывал со счётом 2:0. На четвёртой минуте челябинцы заменили голкипера Эмиля Гарипова, вместо него вышел Роман Вилл.

После замены тренерский штаб «Трактора» взял видеопросмотр на помеху вратарю, однако он не был удовлетворён – шайбу засчитали, а раздосадованные гсоти получили две минуты штрафа за задержку игры.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Можно только представить, что в это время творилось в голове у Гарипова. Причём, сам по себе Эмиль очень добрый, правильный и религиозный человек. С ним всегда приятно общаться, он очень рассудителен и последователен. Но когда у Гарипова не идёт игра, к нему лучше не подходить…

Вспомните, например, времена выступления Гарипова за «Авангард». Как раз после того, как Эмиль долгое время залечивал травму, а затем ушёл из Казани, ранее проведя сумасшедший сезон и победную финальную серию с ЦСКА.

Так что нынешняя ситуация не первая и, по всей видимости, не последняя. Но ничего с этим не поделать, хоккей как был, так и останется очень эмоциональным видом спорта. В том числе и этим он прекрасен и любим.