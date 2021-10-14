Ранее лидер «Вашингтона» всего четыре раза забивал в таком формате. И трижды — в свой дебютный сезон в НХЛ.

«Это не может быть правдой!» Овечкин забил в меньшинстве впервые почти за 13 лет

Первый же матч «Вашингтона» на старте регулярного чемпионата НХЛ превратился в настоящий бенефис лучшего российского снайпера в истории лиги Александра Овечкина. 36-летний форвард получил травму в конце предсезонки, и существовали опасения, что Великая восьмёрка может выбыть из строя на срок до нескольких недель, но куда там? Неугомонный Овечкин успел восстановиться к началу чемпионата и не стал откладывать набор формы в долгий ящик. В матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1) он записал на свой счёт две заброшенные шайбы и такое же количество результативных передач.

Благодаря оформленному дублю ему удалось выйти на пятое место в списке снайперов НХЛ всех времён, обойдя Марселя Дионна. У легендарного канадца на счету была 731 заброшенная шайба, а у россиянина теперь – 732. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766), а на четвёртой позиции — Бретт Халл (741).

При этом стоит заметить, что российский форвард не остановился на самом факте дубля. Вторую шайбу Александр отправил в ворота «Рейнджерс» при игре в меньшинстве, чего с ним не случалось на протяжении 13 сезонов. «Что-то не так с моим интернетом. Там сказано, что Овечкин забил в меньшинстве. Это не может быть правдой!» — отреагировал на это событие один из пользователей «Твиттера», и его удивление можно понять. Ведь ранее за всю карьеру в сильнейшей лиге мира лидер «Вашингтона» ранее лишь четырежды забивал в таком формате, причём три раза — в своём дебютном сезоне.

Вспоминаем все шайбы Овечкина в численном недокомплекте в НХЛ.

1. 29 октября 2005 года, «Тампа-Бэй» – «Вашингтон» (4:2)

2. 12 февраля 2005 года, «Вашингтон» – «Питтсбург» (3:6)

3. 03 марта 2006 года, «Оттава» – «Вашингтон» (7:1)

4. 04 января 2009 года, «Вашингтон» – «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1)

5. 14 октября 2021 года, «Вашингтон» – «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1)

1. 29.10.2005 — «Тампа-Бэй» — «Вашингтон» (4:2)

29 октября 2005 года российский нападающий проводил всего 11-й матч в НХЛ. К матчу с «молниями» в активе Овечкина было шесть заброшенных шайб, и уже на старте первого периода Александр с места в карьер взялся за увеличение своего послужного списка. С начала встречи прошло всего 3,5 минуты, а счёт на табло был открыт – для начала Овечкин отличился при игре в равных составах. Спустя всего 53 секунды канадский защитник Дэн Бойл мощным броском прошил немецкого вратаря «Вашингтона» Олафа Колцига, восстановив равновесие в счёте.

Но ещё до первого перерыва Овечкин оформил третий дубль в карьере, впервые забив при игре в меньшинстве. Защитник гостей Джеймс Хьюард отличным пасом вывел Овечкина на рандеву с Шоном Бурком – чешский защитник «Лайтнинг» Павел Кубина не сумел остановить набравшего крейсерский ход россиянина – и тот в ближнем бою разобрался со знаменитым канадским голкипером. Овечкин на ложном замахе сумел переиграть Бурка, после чего отправил шайбу в пустые ворота. Больше в этом матче «Вашингтон» уже не забивал, зато по голу забили Мартен Сен-Луи, Венсан Лекавалье и Вацлав Проспал, принёсшие победу «Тампе».

2. 12.02.2006 — «Вашингтон» — «Питтсбург» (3:6)

Спустя полгода «Вашингтон» на домашней арене принимал «Питтсбург». К концу второго периода столичные «горели» со счётом 0:5 – а одну из шайб в составе «Пингвинз» записал на свой счёт российский защитник Сергей Гончар. Только в начале третьего периода игрок «Кэпиталз» Мэтт Петтинджер смог лишить шат-аута канадского голкипера Марка-Андре Флёри. Через несколько минут соперники обменялись заброшенными шайбами, причём оба гола были забиты в тот момент, когда «Питтсбург» разыгрывал большинство. Сначала цели достиг бросок Эрика Богунецки, а затем Овечкин отличился в меньшинстве.

Гол для своего партнёра по команде соорудил Дайнюс Зубрус. Литовец закатился за ворота Флёри, сохранил шайбу под своим контролем, несмотря на силовой приём игрока «Питтсбурга», и выполнил пас на пятак, где располагался Овечкин. Александр мгновенно подстроился под передачу и в касание переправил шайбу в ворота Флёри, забив 36-й гол в карьере и второй гол в меньшинстве. Окончательный счёт установил Брайан Сатерби.

3. 03.03.2006 — «Оттава» — «Вашингтон» (7:1)

В начале заокеанской карьеры символа российского хоккея XXI века «Вашингтон» являлся откровенным аутсайдером НХЛ. Поэтому счёт матча с «Оттавой» не должен никого шокировать – таких игр у столичных в том сезоне хватало. Однако в начале матча «Кэпиталз» умудрились и вовсе пробить дно, устроившись под форменный разгром в гостевом матче с «Оттавой».

В первом периоде в ворота Колцига влетело две шайбы, а во втором отрезке «сенаторы» ещё четырежды огорчили немецкого вратаря. На третий период на последнем рубеже гостей появился Брент Джонсон, но и он оставался сухим на протяжении всего пяти минут, пока не отличился Брайан Смолински. В результате «Вашингтон» горел 0:7 – и голкипер «Оттавы» Рэй Эмери наверняка уже задумывался о «сухаре».

Тем более «Вашингтон» остался в меньшинстве за шесть минут до конца третьего периода – однако связка Овечкина и Зубруса снова соорудила гол при игре в численном недокомплекте. Россиянин и литовец вышли на лёд на вбрасывание в чужой зоне и организовали довольно простой гол по исполнению. Дайнюс выиграл «точку» на Овечкина, а Александр идеальным броском с кистей не оставил никаких вариантов для Эмери.

4. 04.01.2009 — «Вашингтон» — «Рейнджерс» (2:1)

Следующий гол при игре в меньшинстве Александр Великий забил спустя почти три года после матча с «Оттавой». Это произошло в домашней игре с «Нью-Йорк Рейнджерс», и впервые шайба Овечкина, заброшенная при недокомплекте на льду, оказала серьёзное влияние на результат встречи.

В середине второго периода «Рейнджерс» и «Кэпиталз» обменялись заброшенными шайбами – на гол Петра Прухи точным броском ответил Майк Грин, чьим ассистентом выступили Александр Сёмин и Виктор Козлов. На второй перерыв подопечные Тома Ренни могли уйти с минимальным преимуществом в счёте, ведь за две минуты до конца отрезка в штрафбокс проследовал Мэтт Брэдли. Однако вместо того, чтобы реализовать большинство, «рейнджеры» позволили столичным отличиться в меньшинстве.

Нападающий «Кэпиталз» Дэвид Стекел выполнил передачу на Овечкина ещё на выходе из своей зоны, после чего российский форвард исполнил одиночный сольный номер. Александр протащил шайбу через нейтральную зону, сделал ложный замах на входе в чужую зону, проехал ещё несколько метров и с кистей в дальний угол. Ныне один из ведущих аналитиков по вратарскому искусству, а в прошлом дольно средний голкипер Стив Валикетт помочь «Рейнджерс» в этом эпизоде не сумел. В третьем периоде счёт на табло не изменился – и гол Овечкина остался победным.

5. 14.10.2021 — «Вашингтон» — «Рейнджерс» (5:1)

В последние годы «Вашингтон» бережно относился к своему главному оружию и не использовал Овечкина в меньшинстве. Российский форвард зачастую проводил на льду всё время при игре в большинстве, но отвечать за нейтрализацию атак соперника должны были другие люди. Неудивительно, что с момента предыдущего гола Александра в меньшинстве прошло 12 лет и 10 месяцев.

Нет, Овечкина и сегодня никто не выпускал на лёд, чтобы отбиться в меньшинстве при счёте 4:1. Просто так получилось, что в момент начала развития атаки «Вашингтона» игра велась в формате «четыре на четыре», а большинство «Рейнджерс» должно было продолжаться всего семь секунд.

Оформивший ассистентский хет-трик Евгений Кузнецов забросил шайбу в чужую зону, а Овечкин первым подоспел к отскоку от борта и легко переиграл Александра Георгиева. За несколько секунд до точного броска Александра из штрафного бокса вышел пятый игрок «Рейнджерс», и в результате гол Овечкина формально был забит в меньшинстве. Его всего пятый гол в таком формате за 1198 матчей, сыгранных в регулярных чемпионатах НХЛ.

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