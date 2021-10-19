«Салават» разнёс «Трактор»! Уфу много критиковали и рано списали со счетов

11 заброшенных шайб за два матча и уверенные победы над лидерами КХЛ. Как вам такой «кризис»?

Стоило «Салавату Юлаеву» немного оступиться и потерпеть три поражения подряд (в двух из них, кстати, уфимцами было набрано по очку), как злые языки сразу моментально использовали возможность вылить на уфимцев потоки критики. Доводилось читать, что главный тренер Томи Лямся со своими обязанностями не справляется, команда неуправляема, тактики нет, ну и прочие абсурдные вещи, услышав которые в тренерском штабе юлаевцев могли только саркастически улыбнуться.

Конечно, никакого кризиса у Уфы не было и нет. Небольшая нестабильность, не более того. Здесь всё грамотно и по полочкам разложил бывший генменеджер башкирского клуба Леонид Вайсфельд, заявивший нам буквально следующее.

«Было много травм, это один из факторов. В принципе, они играют хорошо. По набранным очкам уфимцы идут нормально. Порой бывает спад, но такое случается. У всех такое бывает. Как выступает сейчас «Салават» – это абсолютно никакой роли не играет. Главное, как они себя проявят в плей-офф. Сейчас юлаевцы более стабильны, чем в предыдущие годы. Работу тренерского штаба Томи Лямся оценят по выступлению в плей-офф. Это же не Нижнекамск или Череповец, которых надо оценивать по регулярке», – в частности отметил функционер, а ныне хоккейный эксперт.

Не зря Вайсфельда зовут работать экспертом и комментатором на ключевые матчи КХЛ, ведь он как никто другой умеет чётко, правильно и объективно сформулировать свои мысли. Действительно, даже в отчётном матче с «Трактором» гости играли без Хафизуллина, Тихонова и Амирова. А ведь ещё и Коледова по ходу встречи «подстрелили» так, что на Павла было больно смотреть. Мощнейший бросок Пулккинена пришёлся точно в ногу защитнику уфимцев, с трудом покинувшему лёд при помощи врачей и партнёров.

Кстати, в схожем эпизоде досталось и защитнику челябинцев Яруллину, когда он принял на себя бросок Гранлунда. Альберт тоже с трудом и хромая отправился в раздевалку.

Как правильно заметил Леонид Владленович, определённые вопросы были к легионерам команды, но и они сегодня показали, что стоит немного напрячься и прибавить, как результат моментально приходит.

Так, например, Гранлунд отметился двумя результативными передачами, Маннинен оформил дубль, в активе Хартикайнена один результативный пас.

Здорово сыграл и Метсола, лишь единожды пропустивший в меньшинстве от соотечественника Пулккинена, обладающего сильнейшим броском.

Вообще же шайбы в ворота Романа Вилла и Эмиля Гарипова влетали на любой вкус и цвет. Вратарям челябинцев этим вечером можно было лишь посочувствовать, так как порой защитники бросали их на произвол судьбы и откровенно прохлаждались на своём пятаке. При этом хоккеисты «Салавата» блокировали за матч 20 бросков, в то время как соперник — лишь восемь.

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Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин во встрече с «Трактором», завершившейся в итоге разгромом хозяев 6:1, и вовсе набрал столько же очков, сколько за предыдущие 19 матчей регулярного чемпионата КХЛ. Гол + два паса – такое от силового игрока обороны действительно увидишь редко.

Получается, что в двух последних матчах с лидерами всего чемпионата – магнитогорским «Металлургом» и «Трактором» – уфимцы забросили в общей сложности 11 шайб, уверенно завоевав по два очка. Неплохой такой «кризис», правда?

Теперь коллективу Лямся предстоит сыграть в Москве с ЦСКА, после чего вернуться домой. Будет занимательно посмотреть на атакующий хоккей Сергея Фёдорова, который легендарный в прошлом центрфорвард пытается поставить армейской команде, и сравнить его с одним из лучших нападений лиги.