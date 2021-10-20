Бросает как Овечкин! 17-летний талант кошмарит вратарей и обещает вырасти в звезду НХЛ

В Финляндии появилась новая хоккейная сенсация. Перед стартом сезона главным молодым талантом «Ювяскюля» считался финн с канадскими корнями Брэд Ламберт, но у него всего одна передача в девяти матчах, а его 17-летний одноклубник Йоаким Кемелль прямо сейчас лидирует в гонке снайперов и бомбардиров финской лиги (10+5 очков).

Кемелль – самый горячий игрок чемпионата, он забросил 10 шайб в первых 13 матчах — это лучший старт сезона в Liiga за последний 31 год! В 1990 году такой же результат показал будущая легенда мирового хоккея Теэму Селянне.

Вундеркинд обещает вырасти в звезду НХЛ, для этого у него есть всё необходимое – катание, видение, великолепный бросок. Помимо этого, он не чурается силовой борьбы и отрабатывает в обороне. В общем, настоящий универсальный боец, который приносит пользу на обоих концах площадки. Переход во взрослый хоккей даётся ему удивительно непринуждённо, а тренеры доверяют выходить на лёд в важные моменты игры. Он лидирует среди нападающих «Ювяскюля» по началу смен в своей зоне, его выпускают на последние минуты, когда надо отыгрываться, он больше всех в команде играет в большинстве (и лидирует в лиге по голам в большинстве), иногда выходит и на меньшинство. Прорыв Кемелля сказался и на результатах «Ювяскюля» — команда, которая в прошлом сезоне была безнадёжно последней, сейчас идёт на шестом месте в лиге, одержав восемь побед в 13 матчах.

Права на видео принадлежат Liiga. Посмотреть видео можно в «твиттере» JYP Jyväskylä.

«Мне нравится играть с шайбой, всегда стараюсь забить или отдать передачу, обострить игру. Мне нравится проводить силовые приёмы, а иногда что-нибудь выдумать на льду», — рассказывает Кемелль, который уже начал пожинать первые плоды славы в этом сезоне. Ещё бы, когда ты кошмаришь вратарей практически в каждом матче и шпаришь из круга вбрасывания по девяткам как рукой кладёшь, приходится привыкать к повышенному вниманию.

Тем более когда твой кумир – лучший снайпер современности Александр Овечкин. «Многие сравнивают меня с Овечкиным. У нас похожая техника, мощный бросок и силовой стиль игры. Я всегда любил играть жёстко, люблю проводить силовые приёмы и принимать их», — говорит он.

Права на видео принадлежат Liiga. Посмотреть видео можно в «твиттере» Liiga.

«Когда я пришёл в клуб в 2016 году, то услышал, что на подходе есть большой талант. Впервые увидев его на льду, в глаза сразу бросилось его хоккейное мастерство. Но ещё больше меня поразили его характер и заряженность на борьбу, против него было непросто играть. Его мастерство при игре с шайбой заметно в каждой игре, он умеет обыгрывать на носовом платке, обострять игру. Для меня стало сюрпризом, насколько зрелый не по годам хоккей он показывает», — рассказывает спортивный директор «Ювяскюля» Микко Виитанен.

Именно что на носовом платке, а иногда ещё и лёжа. Стоит отметить, что сейчас Кемелль реализует более 14% своих бросков – это достаточно высокий показатель, скорее всего, он не сможет поддерживать такую эффективность на протяжении всего чемпионата. Но даже если результативность слегка упадёт, это нормально. Тем более изначальную задачу на сезон (закрепиться в составе) Кемелль уже выполнил.

«Заряженность на борьбу и желание победить – главные черты его характера. Он готов решать исходы матчей, его можно выпустить на лёд в любой ситуации. Сейчас у него получается проявлять свои лучшие качества и на профессиональном уровне. Конечно, ему ещё есть куда расти, как и любому игроку его возраста. Ближайшие годы покажут, сможет ли Йоаким быть победителем на ещё более высоких уровнях. Лично я верю, что сможет, если продолжит пахать как раньше», — делится мнением тренер молодёжки «Ювяскюля» Антти Турунен, который работал с Кемеллем в прошлом сезоне.

Кемелль выйдет на драфт НХЛ летом 2022 года, в большинстве рейтингов он входит в первую десятку, а если за мощным стартом последует такое же мощное продолжение, ему вполне по силам подняться гораздо выше. Финские СМИ называют Йоакима «чудо-мальчиком» и призывают Юкку Ялонена взять его в сборную Финляндии на ближайший этап Евротура.

Сам Кемелль мечтает об НХЛ, но пока хочет вырасти в стабильного игрока на родине. Накануне он продлил контракт с «Ювяскюля» до конца 2024 года.