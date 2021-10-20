Забыли проверить дверь. Самолёт с командой КХЛ совершил экстренную посадку

«Амур» и «Адмирал» – два клуба КХЛ, находящихся в самых суровых условиях. Дальневосточным командам приходится буквально жить в самолётах, преодолевая огромные расстояния и перемещаясь через множество часовых поясов. Именно поэтому далеко не каждый хоккеист и тренер хочет играть в Хабаровске и во Владивостоке, даже несмотря на то, что выступление в элитном хоккейном дивизионе всегда привлекает.

По сути, «Амуру» и «Адмиралу» нужно либо серьёзно переплачивать хоккеистам, либо набирать составы уровня ВХЛ. Платить огромные деньги в нынешних экономических условиях не представляется возможным. Именно поэтому обе команды, как правило, оказываются за пределами первой восьмёрки Восточной конференции.

Накануне «Амур», ведомый Михаилом Кравецом, выступал в Нижнекамске, где завершал своё выездное турне матчем с местным «Нефтехимиком». Дальневосточники уступили в серии буллитов, после чего отправились в аэропорт Бегишево, находящийся как раз между Нижнекамском и Набережными Челнами.

Фото: hcnh.ru

Именно там с хоккейной командой случилась неприятная ситуация. Сообщалось, что «Амур» около полуночи вылетел из аэропорта, но через 20 минут появилась информация о разгерметизации передней двери. Пилоты запросили посадку и начали снижение.

Самолёт произвёл успешную посадку. На борту находились 50 человек (восемь из них — экипаж). Никто не пострадал. Спортсмены якобы вылетели в Хабаровск в 5:30 утра. Завтра, в 12:00 мск, «тиграм» играть дома как раз с «Адмиралом». Можно только представить, какое волнение испытали все находившиеся на борту люди. Слава богу, что всё в итоге обошлось.

Позднее пресс-атташе «Амура» Алексей Чечелев разъяснил ситуацию.

«Давайте чтобы слухи не плодить: факт незапланированной посадки был. Причина указана верно. Наиболее вероятный виновник (работник наземных служб аэропорта), не проконтролировавший полное закрытие двери снаружи в соответствии с авиационными правилами, уже дал показания сотрудникам соответствующих органов. По этой части ничего утверждать не буду (кто виноват и почему – мало данных пока). Вылет из Нижнекамска состоялся с задержкой в 8 часов. Не в 4:25, а в 8:25 по Москве.

Сейчас находимся на дозаправке в Барнауле», – написал Чечелев в комментариях в группе «Амура» в социальной сети «ВКонтакте».

Хочется верить, что приключившаяся с хабаровчанами история никак не скажется на их психологическом и физическом состоянии, а также позволит нормально отыграть важный завтрашний матч. Конечно, учитывая непростое турнирное положение «тигров», для них сейчас важна каждая игра, но всё-таки дальневосточное дерби с «Адмиралом» всегда носило принципиальный характер.