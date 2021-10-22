У капитана «Вашингтона» уже 8 очков в новом сезоне и 32-е место в списке бомбардиров НХЛ всех времён.

«Он чертовски электрический!» Овечкин снова выдал мощный матч и обошёл ещё две легенды НХЛ

«Вашингтон» и его российские лидеры Овечкин с Кузнецовым здорово начали новую регулярку НХЛ, а капитан «столичных» так и вовсе взял за правило забивать голы и набирать очки в каждой встрече. Три шайбы в трёх матчах приблизили Ови к четвёртому месту в списке снайперов всех времён, которое пока занимает Бретт Халл, и закреплять успех россиянин со своей командой приехал в Нью-Джерси.

«Дьяволы» стартовали с двух домашних побед над «Чикаго» и «Сиэтлом», но во встрече с «Вашингтоном» провалили старт, из-за чего не смогли рассчитывать на очередной успех. Счёт в матче на 5-й минуте открыл Энтони Манта, воспользовавшийся передачей из-за ворот от Даниэля Спронга, а вскоре отрыв гостей увеличила русская диаспора «столичных»: Кузнецов начал атаку из средней зоны, отдал Орлову, тот переадресовал шайбу Овечкину, а затем первый же успел на добивание после того, как Скотт Уэджвуд справился с выстрелом Ови.

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Забив два быстрых гола, «Вашингтон» спокойно контролировал игру, а в середине второго периода Спронг забросил ещё и третью шайбу для «столичных».

Отличное взаимодействие показывали Овечкин с Кузнецовым. Александр несколько раз выводил Евгения на гол, но тому до поры до времени не везло. Впрочем, свою шайбу Кузя всё-таки забил, но уже в третьем отрезке. Овечкин принял участие в этой голевой комбинации и с некоторым опозданием, но тоже попал в протокол гола, как ассистент.

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У Кузнецова — 8 (3+5) очков в четырёх матчах нового сезона, и в соцсетях болельщики уже пишут, что возвращается Кузнецов из 2018-го. Очень хочется, чтобы это оказалось правдой.

Мог быть ещё один гол, но Кузнецов не смог поставить точку после шикарного прохода Овечкина.

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Овечкин же и вовсе удивляет. В 36 лет он идёт по графику «два очка за матч» на старте сезона и восхищает фанатов своей заряженностью. «Он чертовски электрический!», — написал один из них в «твиттере» под видео с мощным проходом Александра сквозь нескольких соперников. Кстати, два очка Ови в игре с «Нью-Джерси» позволили ему обойти очередных легенд в списке бомбардиров НХЛ всех времён — позади россиянина сегодня остались Жильбер Перро и Пьер Тюржон, Александр вышел на 32-е место в этом перечне.

«Вашингтон» довёл до победы встречу с «Нью-Джерси», позволив лишь Янне Куокканену размочить счёт и лишить сухаря Витека Ванечека. Этот успех стал для «Кэпиталз» третьим в четырёх играх на старте сезона.