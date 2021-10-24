Паспорта получили, а дальше что? Как играют натурализованные иностранцы в КХЛ

Рассказываем про натурализованных белорусов и казахстанцев в российских клубах КХЛ. Не расслабило ли американцев, канадцев и шведов получение паспортов других государств, чьи граждане не попадают под лимит на легионеров в России? Ситуации разные, но в целом подобной динамике нельзя позволить разрастись и выйти на массовый уровень.

з. Джесси Блэкер («Автомобилист»), 30 лет

Гражданство: Канада/Казахстан

21 игра, 19 (4+15) очков, «+8» показатель полезности

Атакующий защитник с хорошим броском и ассистентскими навыками, большую часть карьеры в КХЛ отыгравший в «Барысе». Собственно говоря, именно с прицелом на игру за сборную Казахстана Джесси и получил паспорт этого государства, а начинал он выступать ещё в сезоне-2017/2018 за «Куньлунь». Сейчас Блэкер достойно выглядит в «Автомобилисте» и точно не отбывает номер на льду. Это один из ведущих игроков обороны уральского клуба. Вопросы по селекции к екатеринбуржцам есть, но с Блэкером в клубе угадали.

з. Виктор Сведберг (ЦСКА), 30 лет

Гражданство: Швеция/Казахстан

21, 2 (1+1), «-5»

Не лучшее приобретение ЦСКА, да и в «Барысе» этот швед с казахстанским паспортом особо не блистал. Ко всему прочему, у Сведберга были серьёзные травмы, из-за которых он подолгу лечился. Конечно, для армейцев плюс, что Виктор не считается легионером, но особой пользы от него нет, а показатель полезности говорит сам за себя. Правда, игровые проблемы в нынешнем сезоне есть не только у Сведберга, а у всего коллектива Сергея Фёдорова. Тренерского опыта легендарному в прошлом центральному нападающему пока не хватает.

Фото: cska-hockey.ru

з. Ник Бэйлен («Трактор»), 31 год

Гражданство: США/Беларусь

22, 22 (4+18), «+6»

Недавно Ник Бэйлен превзошёл достижение Дерона Куинта (143 очка), став самым результативным иностранцем в истории «Трактора». Также игрок стал и самым результативным защитником челябинцев в КХЛ. И всё это при том, что Ник не считается легионером, так как давно имеет белорусское гражданство. Удобно, согласитесь. В «Тракторе» американский защитник выступает действительно здорово, а вот за сборную Беларуси играет слабо и часто просто проваливается. Видимо, там мотивация Бэйлена резко падает.

н. Джефф Плэтт («Салават Юлаев»), 36 лет

Гражданство: Канада/Беларусь

21, 6 (2+4), «0»

«По Плэтту я тоже не понимаю, почему оставили его и не оставили Жаркова. Я так понял, что Лямся доволен Плэттом, а сам Джефф говорил, что он выполняет задание тренера. Может, его брали ролевиком и человек делает то, что ему говорят?» — сказал в интервью «Чемпионату» известный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд.

И с ним сложно не согласиться. Непонятно, чем 36-летний Плэтт с приличной зарплатой так привлёк внимание руководства уфимцев. Жарков, откровенно говоря, сильнее, эмоциональнее и полезнее, но с Владимиром решили попрощаться. Сейчас Плэтт играет серо и буднично, зацепиться и похвалить особо не за что. Если бы не белорусский паспорт, спасающий этого канадца, от такого нападающего можно было давно отказаться.

н. Франсис Паре («Авангард»), 34 года

Гражданство: Канада/Беларусь

15, 4 (2+2), «-1»

Ещё один натурализованный иностранец, не показывающий ничего сверхъестественного. Собственно говоря, именно поэтому Паре у Боба Хартли в «Авангарде» — это игрок ротации, у которого нет железного места в составе. В принципе, Паре может побиться и потолкаться в третьем-четвёртом звене топ-клуба, но на какие-то серьёзные подвиги нападающий не способен. Паре – достаточно узкопрофильный хоккеист, выполняющий в команде определённую роль.

н. Шейн Принс («Автомобилист»), 28 лет

Гражданство: США/Беларусь

14, 6 (2+4), «-3»

Принс не производит особого впечатления в «Автомобилисте». Хотя, конечно, сказалась травма, которую американец с паспортом Беларуси залечивает до сих пор. Опять же, то, что Шейн не занимает легионерскую позицию – это плюс, но отдачи и пользы хотелось бы видеть больше. Здесь стоит обратить внимание и на тренерский штаб Билла Питерса. В распоряжении канадского тренера хватает мастеров, но команда много пропускает и порой играет абы как. Пора встряхнуть коллектив, в том числе и иностранных хоккеистов.