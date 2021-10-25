«Авангард» ждёт тяжёлое испытание, за босса «Адмирала» стало стыдно. Что происходит в КХЛ

Традиционно по понедельникам представляем свой взгляд на некоторые события прошедшей недели в российском хоккее.

Травма Толчинского — испытание для «Авангарда». Как «ястребы» выдержат его?

Форвард «Авангарда» Сергей Толчинский ещё в конце позапрошлой недели получил серьёзное повреждение в начале матча с «Сибирью» и выбыл на приличный срок — речь идёт чуть ли не о двух месяцах восстановления. Ещё в прошлом сезоне травма лидера стала бы для «Авангарда» всего лишь мелкой неприятностью, сейчас же это превращается в тяжёлое испытание для «ястребов».

Толчинский — один из двух хоккеистов нынешнего состава омичей (наряду с Корбэном Найтом), кто по-настоящему вёл игру «Авангарда» и позволял клубу набирать очки в период тяжёлой притирки многочисленных новичков к системе Хартли. Может, статистика Сергея и не поражает воображение (3+13 в 17 матчах), хотя это и второй бомбардирский показатель в команде, однако влияние на игру «Авангарда» форвард оказывал колоссальное. Никто в составе «ястребов» не мог играть так умно и быстро одновременно, как Толчинский, никто не создавал больше моментов, никто так умело не двигал шайбу в зоне атаки. Да, кроме Найта, но канадец — игрок статики. Толчинский же был продуктивен в динамике и в некоторых матчах сезона попросту тащил на себе всё нападение «ястребов».

Фото: hawk.ru

Сейчас мотор «Авангарда» «сломался», и «ястребам» придётся туго. С другой стороны, подобное испытание — хороший шанс добавить другим хоккеистам, попытаться закрыть нишу Толчинского. Кто это может сделать? Вроде как напрашивается кандидатура Никиты Сошникова, чей трансфер и состоялся как раз после травмы Сергея. Но Сошников — хоккеист другого амплуа. В его лице «Авангард», скорее, приобрёл второго качественного снайпера в топ-6 (после Цегларика), чем плеймейкера. Сошников не будет так возиться с шайбой, как это делал Толчинский, не будет созидать на таком же уровне. Никита — наконечник атак, но эти атаки кому-то надо конструировать.

Сразу после травмы Сергея разыгрался Наиль Якупов, набравший 7 очков в двух матчах, но этот форвард тоже не замена Толчинскому. Энергии и подвижности у Якупова даже больше, но культура работы с шайбой на принципиально более низком уровне, равно как и перспективное видение площадки. Прорыв Якупова — несомненный плюс для «ястребов», но Наиль тоже зависимый игрок.

Кажется, что травма Толчинского — это идеальный шанс проявить себя для Николая Прохоркина. Вот кто по своим характеристикам точно мог бы помочь «Авангарду» в трудный период. Однако складывается ощущение, что Прохоркин до сих пор чувствует себя в составе «ястребов» не в своей тарелке. Об этом говорит как статистика (0+4 в последних 10 матчах), так и наблюдение за игрой Николая. Он мало работает с шайбой, ещё меньше обостряет и находит моменты для партнёров, слабо пользуется своими немаленькими габаритами и часто злоупотребляет техникой: попытки обыгрывать «один в один» хороши, когда приносят результат и не вредят командной игре. Генменеджер «Авангарда» Алексей Волков однозначно называет Прохоркина усилением, но, как кажется, Николай способен действовать в разы ярче и продуктивнее.

«Авангард» выровнял своё положение после провального старта — во многом за счёт системы Хартли. Но Толчинский в этом сезоне был не просто важнейшей частью этой системы, а её стержнем, и пока заменить Сергея у «ястребов» попросту некем. Поэтому в ближайшие месяцы вряд ли от омичей стоит ждать стабильности и подъёма вверх по таблице Востока.

У «Динамо» комплекс топ-клубов. Но его природа не в психологии

У московского «Динамо» наметился кризис — лишь одна победа в основное время в последних шести матчах. По большому счёту — ничего страшного с бело-голубыми не происходит. Это вполне нормально и объяснимо, когда команда, ударно проводившая сентябрь, испытывает разного рода проблемы в октябре: функциональные, кадровые, психологические. По сути, в нынешнем сезоне избежать спада пока удаётся только уникальной «Магнитке», которая обыгрывает вообще всех в КХЛ, кроме «Салавата Юлаева».

Но в «Динамо» беспокоит вот что — клуб стабильно проигрывает в этой регулярке командам, равным по уровню. То есть топ-клубам. Мощный старт бело-голубых вместил в себя 11 побед в 12 матчах, но на этом отрезке «Динамо» обыграло лишь одного по-настоящему серьёзного соперника. Да и то, мы все знаем в каком состоянии в начале сентября находился «Авангард». Затем у москвичей пошли большие матчи и начались поражения. «Магнитка», ЦСКА, «Локомотив», СКА, «Трактор» — все обыграли бело-голубых в основное время, и лишь в Казани «Динамо» вырвало два очка в овертайме.

Фото: dynamo.ru

Налицо комплекс топ-клубов, с которым нечего делать в плей-офф. Кстати, такая же проблема была у «Динамо» и во времена Владимира Крикунова. Но природа этого комплекса — вовсе не психологическая, а кадровая. Сильные клубы способны закрыть звено Шипачёва, а глубины состава у «Динамо» как не было, так и нет. У О'Делла только один гол в девяти последних матчах, У Петунина на этом же отрезке лишь 3 очка, Галиев не забивал с 1 октября. Сложно сказать, что бы было с бело-голубыми, если бы у них в этом сезоне не раскрылся молодой Рашевский.

При этом у «Динамо» есть резерв для усиления — две свободные вакансии легионеров. Но заполнять их бело-голубые начали очень странно — подписав отчисленного из «Сибири» шведа Антона Ведина. Чем поможет «Динамо» этот трудолюбивый, но совершенно незабивной легионер, больше подходящий для боттома? Другие иностранцы, кстати, тоже не самый надёжный актив. О'Делл провалил последние два сезона, этот начал бодро, но, кажется, уже бросил играть. Клинкхаммер нестабилен и крайне недисциплинирован, а Линдберг восстанавливается после серьёзной травмы.

Думаю, что «Динамо», конечно, стабилизирует ситуацию в этой регулярке. Но за счёт чего бело-голубые со своими рискованными активами, маленькой глубиной состава и сомнительной вратарской бригадой будут лучше в плей-офф тех же «Локомотива» или СКА? У меня нет ответа на этот вопрос.

«Локомотив» продолжает косметический ремонт. Скоро эта команда взлетит на первое место Запада?

«Локомотив» продолжает косметический ремонт команды для чемпионского похода по ходу сезона. Приход Игоря Никитина, а затем и регулярных побед всех успокоил в Ярославле, и сейчас клуб планомерно решает задачу по подъёму в турнирной таблице, а также шлифует кадровый состав.

На прошлой неделе до «Локомотива» доехал Артём Анисимов, которого ждал ещё Скабелка. Анисимов — опытнейший центрфорвард, который уехал из НХЛ только лишь потому, что сдал в скорости. В КХЛ этот недостаток будет не так критичен, а светлая голова, мастеровитые руки и, опять же, колоссальный опыт помогут Анисимову стать лидером «Локомотива» как на льду, так и в раздевалке. Классное приобретение, профит от которого ярославцам стоит ждать в плей-офф.

Кроме того, «Локомотив» укрепил тренерский штаб: Игорь Никитин пригласил в свою команду Рашита Давыдова, который долго работал с вратарями в сборной России. Маститый специалист, поработавший в национальной команде с лучшими вратарями мира, сейчас будет в основном заниматься с молодыми ярославскими голкиперами, которые сидят за спиной у Эдди Паскуале. Таким образом, формирование тренерского штаба «Локомотива» завершено: Игорь Никитин пригласил в Ярославль своих соратников и единомышленников (Юшкевич, Пирожков, Давыдов, Борщевский), а за идентичность клуба и связь поколений, видимо, будет отвечать Дмитрий Красоткин.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Думаю, очень скоро «Локомотив» вернётся в топ-4 Запада, а затем, сделаю смелый прогноз, закрепится на первом месте в конференции. Ну любит Игорь Никитин эту позицию. Однако стоит сказать, что на текущий момент «Локомотив» — это всё-таки не полностью команда этого специалиста. Лучшая иллюстрация тезиса — вчерашнее поражение ярославцев в Уфе. «Локомотив» вёл 3:1 за три с половиной минуты до финальной сирены, но позволил «Салавату» отыграться, а затем ещё и уступил по буллитам. Вот такие вещи случаются с кем угодно, но только не с командами Никитина. Значит, недокрутил ещё специалист в Ярославле свою фирменную игровую дисциплину. Но впереди у него ещё полно времени, чтобы превратить железнодорожников в идеальных солдат.

Несостоявшееся пари перед дальневосточным дерби. Почему за руководителя «Адмирала» стало стыдно?

Случай, за который стыдно, произошёл на прошлой неделе в медиапространстве вокруг матча между «Амуром» и «Адмиралом». Вообще, тот факт, что вокруг такой игры сформировалось хоть какое-то медиапространство — это уже победа, но вот что произошло. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв, являющийся также главой наблюдательного совета «Амура», предложил главе Приморского края Олегу Кожемяко пари на исход дальневосточного дерби. Ставка — маскот проигравшей команды на следующую игру надевает джерси соперника. Не бог весть какая мотивация, но насколько правильный сам посыл! Хоть как-то подогреть интерес к матчу, который никому не интересен за пределами Хабаровска и Владивостока, создать на ровном месте инфоповод, попытаться устроить околохоккейный движ, наконец, вынести дерби на политический уровень в хорошем смысле этого слова.

В общем, Дегтярёв — молодец, но на его предложение последовала очень странная реакция. Кожемяко своему коллеге вообще никак не ответил, зато выступил гендиректор «Адмирала» Алексей Ан. Да так, что за него стало очень неловко.

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Тяжело представить более унылый и душный ответ. «Спортивное соперничество, которое не должно выходить за спортивные рамки». Интересно, босс «моряков» действительно считает, что матч между «Амуром» и «Адмиралом» способен привлечь широкую аудиторию исключительно хоккеем? Или же ему эта широкая аудитория вовсе и не нужна? Но с чего-то же он взял, что «любители спорта по всей России знают о духе уважения к соперникам как об отличительной черте наших команд».

Вместо того чтобы подыграть Дегтярёву, в «Адмирале» сделали серьёзную мину и включили режим зануд, начав зачем-то разделять хоккей и шоу, хотя КХЛ уже давно стремится к тесной интеграции этих понятий. Да что говорить, даже мэры Торонто и Монреаля не гнушаются повышать интерес к зарубе «Мэйпл Лифс» и «Канадиенс» в плей-офф Кубка Стэнли посредством пари. И ставки там намного выше!

Но «Адмиралу», видите ли, этот «маскарад» не нужен. И, на самом деле, понятна природа такого отношения к шоу: зачем полностью дотационному клубу пытаться как-то себя продавать, ведь объём потока денежных средств от этого никак не изменится? Вот и кажутся подобные околохоккейные движения ерундой и ненужной суетой, а не возможностью для продвижения бренда. Впрочем, такая проблема в КХЛ не только у «Адмирала». Но пока другие, более известные клубы, пытаются хоть что-то сделать в медиаполе, низкорейтинговые «моряки» даже не помышляют о том, чтобы вылезти из своей песочницы.