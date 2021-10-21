Гендиректор «Адмирала» раскритиковал предложение Дегтярёва о пари на игры с «Амуром»

Генеральный директор «Адмирала» Алексей Ан прокомментировал предложение губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва главе Приморья о заключении пари на результат матчей между «Амуром» и «Адмиралом».



«Дорогие друзья, началась серия матчей в рамках хоккейного дальневосточного дерби между нашим «Адмиралом» и хабаровским «Амуром».



Давайте пожелаем нашим ребятам удачи. Команде сейчас очень нужна поддержка болельщиков. Ждём яркого и честного хоккея, который так любят дальневосточники. Дух уважения к соперникам по игре всегда был отличительной чертой наших команд. Это знают не только местные болельщики, но и любители спорта по всей России.



В этой связи, не совсем понятно предложение нового губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва заключить пари о грядущих результатах двух команд с губернатором нашего края. Устроить какой-то маскарад с переодеванием.



Всегда спортивное соперничество между приморскими и хабаровскими командами было предметом спора лишь между игроками, которые своим мастерством и талантом добиваются побед на льду. Считаю, что это справедливое противостояние не должно выходить за спортивные рамки.



По мне, так вообще странно, что новый губернатор наших добрых соседей всё чаще делает заявления, в основу которых закладывает принцип противостояния между двумя краями. Теперь вот через спорт зашёл.



Может других дел нет у человека? Если хочет популяризировать спорт, то самый лучший способ — личный пример. Что-то не помню Дегтярёва на льду с клюшкой. Глубоко уверен, что спорить добрым соседям вообще не о чем. Желаю всем спортсменам удачи в честной спортивной борьбе, а болельщикам ярких эмоций от зрелищных баталий на льду.



«Адмирал», вперёд! Всех с победой!», — написал Ан в "Инстаграме".



Напомним, ранее «Адмирал» обыграл «Амур со счётом 2:1.

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